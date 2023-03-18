США превращают AUKUS в военный блок по образцу НАТО, - А.Кошкин

12:04 19.03.2023

АНАТОЛИЙ КОШКИН | 18.03.2023



Жизнь может заставить вернуться к объединению оборонных усилий стран, подвергающихся все большему давлению США



Скоропалительное урегулирование между Республикой Корея и Японией отношений, омраченных годами японского колониального господства на Корейском полуострове, а также не менее стремительный визит южнокорейского президента Юн Сок Еля в Токио дают основания считать, что взят курс на расширение военного объединения англосаксов AUKUS (Австралия, Великобритания, США) за счет включения в альянс других стран-сателлитов, прежде всего Японии и Южной Кореи.



Хотя Сеул и Токио давно находятся в американской обойме и включены в стратегию Вашингтона в АТР, между ними отсутствуют союзнические соглашения военного или военно-политического характера, да и дипломатические отношения до последнего времени были не на высоте. Вашингтон это не устраивает.



Замыслы США создать в АТР военный кулак из стран-сателлитов вынашиваются давно, в Сеуле о них говорят открыто. На днях председатель ведущей южнокорейской оппозиционной Демократической партии "Тобуро" Ли Чжэ Мен предупредил соотечественников: "Существует вероятность, что сапог японского солдата Сил самообороны снова осквернит землю Корейского полуострова под предлогом совместных учений Республики Корея, США и Японии. После реализации унизительного плана по выплате компенсаций (нас) ждет соглашение о сотрудничестве в сфере военного материального обеспечения и военный альянс между Республикой Корея, США и Японией".



"Унизительным планом по выплате компенсаций" корейцам, обреченным во время войны, на принудительный труд в Японии, названа схема, предусматривающая, что средства на компенсации предоставят не хозяева японских корпораций, а… сами корейцы.



Проведенный в Южной Корее опрос показал, что 59 процентов респондентов выступают против этого плана, считая, что он не предусматривает извинений со стороны Японии.



По сообщениям японского агентства "Киодо цусин", 64 процента опрошенных заявили, что не рассматривают компенсацию от фонда, поддерживаемого южнокорейским государством, как репарации. При этом южнокорейская социологическая служба Gallup Korea обнаружила, что 85 процентов респондентов считают, что нынешнее японское правительство не испытывает угрызений совести по поводу своего колониального правления.



Ли Чжэ Мен, выступая на митинге, говорил, что японское правительство не уступило ни по одному из болезненных вопросов двусторонних отношений и лишь прислало приглашение южнокорейскому президенту посетить Токио.



Обозреватели как в Южной Корее, так в Японии скептически относятся к перспективам осуществления американского плана примирения двух стран для включения их в военный альянс под эгидой США.



ТАСС приводит интервью своего корреспондента в Сеуле с профессором южнокорейского Университета Кунмин Андреем Ланьковым, который, зная настроения южнокорейцев, говорит: "Думаю, что полноценного трехстороннего военного союза не будет, потому что значительная часть корейского общества выступает против такого союза. Даже южнокорейские военные – многие из них – с подозрением относятся к идее излишне тесного сотрудничества с Японией. Более того, значительная часть корейского истеблишмента, как ни парадоксально, по-прежнему считает Японию если и не вероятным, то по крайней мере возможным противником… Чтобы возник реальный азиатский аналог НАТО, необходимы очень серьезные изменения в Японии и главное – в (Южной) Корее, а также во внешнем мире. Значительная часть южнокорейцев воспринимает прямой военный союз с Японией враждебно и как нечто опасное".



Помнят ли в Вашингтоне, как бесславно разваливались антикоммунистические коалиции по моделям АНЗЮС и СЕАТО?



И хотя под воздействием пропаганды о китайской, российской и северокорейской угрозах жители Японии и Южной Кореи находятся в смятении, в этих странах есть здравомыслящие политики, которые не хотят таскать каштаны из огня для американцев.



Реагируют и в Москве. "Серьезную озабоченность вызывает начавшееся расширение указанной структуры "AUKUS плюс", среди основных интересантов – это Япония, Новая Зеландия, Республика Корея", – заявили 16 марта в МИД РФ. Западные страны, сказано в заявлении, стремятся "распространить действия НАТО еще и на регион, в котором они традиционно не присутствовали по понятным причинам".



Предупреждает потенциальных участников блока AUKUS и Пхеньян. Официоз Трудовой партии Кореи газета "Нодон синмун" отмечает: "Сейчас США под вывеской осуществления "Индо-Тихоокеанской стратегии", направленной на сохранение военно-стратегической гегемонии в регионе, всячески пытаются изменить военный паритет на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии в пользу альянса во главе с США, подстрекая Южную Корею и Японию к тревожному увеличению военных расходов. США, стремясь сфабриковать в Азиатско-Тихоокеанском регионе новый военный блок как "НАТО азиатского формата", пытаются создать "силы объединенного сдерживания", включающие в себя военные силы государств-сателлитов, в том числе AUKUS, и тем самым образовать кольцо окружения вокруг региональных держав, изолировать и ослабить их в целях осуществления своей гегемонии".



Не пройдут мимо планов сколачивания "восточного НАТО" у их границ Россия и Китай. На Смоленской площади отметили: "Мы уже, в частности, с китайскими друзьями, обсуждаем эту тему. Мы координируем нашу реакцию в международных организациях, публичную реакцию на подобные вещи. И Москву, и Пекин это заботит с точки зрения проблематики нераспространения, поэтому на этом треке мы координируемся".



Хотя российское руководство осуждает прежнюю блоковую политику, жизнь может заставить вернуться к объединению оборонных усилий стран, подвергающихся давлению США.