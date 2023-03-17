У Макрона неприятности: В Париже продолжаются беспорядки

18:41 19.03.2023

Оливер Галич



В Париже 18 марта прошли очередные протесты против повышения пенсионного возраста до 64 лет. Поскольку полиция запретила митинги в самом центре города, протестующие собрались на площади Италии.



Однако после окончания акции часть ее участников начала поджигать мусорные баки и пытаться сооружать баррикады, что привело к столкновениям с полицией, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



Акции 18 марта прошли по всей стране, а в Париже главный митинг, по данным полиции, собрал более 4 тысяч человек. Значительное число задержано по результатам беспорядков.







Акции протеста явно продолжатся, потому что французская оппозиция еще в пятницу, 17 марта, внесла две резолюции о недоверии правительству. Одну резолюцию подала группа независимых депутатов и представителей заморских территорий (LIOT, лидер Бертран Панше), другую – правая партия "Национальное объединение" (RN, лидер Марин Ле Пен). Голосование в Национальном собрании может состояться уже в понедельник, 20 марта.



Если большинство депутатов проголосует за недоверие, то пенсионная реформа будет отклонена, а правительству придется уйти в отставку. Тогда президент Франции Эмманюэль Макрон может либо назначить нового премьера, либо объявить новые выборы.



Эксперты сомневаются в том, что сторонникам вотума о недоверии удастся получить большинство, поскольку консервативные "Республиканцы", судя по всему, поддержат правительство. В случае же провала голосования о недоверии, пенсионная реформа будет принята окончательно.



Как сообщал "ПолитНавигатор", полиция с помощью слезоточивого газа, водометов и дубинок вечером 16 марта разогнала в Париже многотысячную стихийную акцию против повышения пенсионного возраста на Площади Согласия.