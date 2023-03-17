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Выборы в Мажилис Казахстана: притопало голосовать рекордно мало - 54,09% избирателей
19:01 19.03.2023

Выборы в Мажилис и маслихаты завершены в 15 регионах Казахстана: проголосовали 54,09%
Выборы в мажилис и маслихаты завершены в 15 регионах Казахстана: проголосовали % Фото: Zakon.kz
В 15 регионах Казахстана завершились выборы в Мажилис и маслихаты. По данным ЦИК, всего по стране проголосовало 6 509 695 казахстанцев, сообщает Zakon.kz.
По состоянию на 20:10 в выборах приняли участие 54,09% от общего количества избирателей, 6 509 695 человек.

В выборах могли участвовать 12 035 004 гражданина РК.

Согласно данным, представленным комиссиями областей, городов республиканского значения, столицы, по состоянию на 20:10 приняли участие:

по Абайской области – 57,02%
по Акмолинской области – 60,01%
по Актюбинской области – 57,45%
по Алматинской области – 60,03%
по Атырауской области – 50,22%
по Западно-Казахстанской области – 59,01%
по Жамбылской области – 65,21%
по Жетысуской области – 55,32%
по Карагандинской области – 59,48%
по Костанайской области – 65,10%
по Кызылординской области – 66,46%
по Мангистауской области – 54,08%
по Павлодарской области – 58,68%
по Северо-Казахстанской области – 65,25%
по Туркестанской области – 53,01%
по Улытауской области – 58,99%
по Восточно-Казахстанской области – 64,15%
по г. Астана – 42,91%
по г. Алматы – 25,82%
по г. Шымкент – 45,46%
В связи с разницей часового пояса голосование в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской и Кызылординской областях завершится в 21:00 по астанинскому времени.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов стартовали в Казахстане 19 марта в 7:00. Всего по стране работали 10 146 участков.

По данным ЦИК, порядка 5 тыс. казахстанцев проголосовали на избирательных участках за рубежом. Также за рубежом завершили работу 11 избирательных участков. Работу продолжают 66 участков.

Мухи Турсынали

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1679241660


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