В дурь! У легендарной Псаки теперь свое полит-ток-шоу на ТВ

21:30 19.03.2023

Экс-пресс-секретарь Белого дома дебютировала с собственным ток-шоу

Бывшая пресс-секретарь Белого дома Псаки дебютировала с собственным политическим ток-шоу

ВАШИНГТОН, 19 марта 2023, 20:08 - REGNUM Бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки дебютировала 19 марта с собственным политическим ток-шоу на американском телеканале MSNBC.



Гостями первого выпуска стали лидер демократического меньшинства палаты представителей Хаким Джеффрис, губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер и мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, у которого Псаки взяли интервью прямо в метро.



В предисловии она отметила, что дебют пришелся "на ту еще недельку", подразумевая недавние сообщения о возможном аресте бывшего президента США Дональда Трампа.



Напомним, Джен Псаки покинула Белый дом в мае 2022 года. Первые несколько месяцев после увольнения она посвятила семье, а затем заняла должность штатного комментатора на MSNBC.



Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп заявил, что 21 марта его могут арестовать, и призвал сторонников к протестам. Миллиардер Илон Маск после этого предположил, что арест обеспечит Трампу победу на следующих президентских выборах.



Между тем в Белом доме сообщили, что власти следят за обстановкой в США на фоне сообщений о возможном аресте бывшего президента Дональда Трампа и надеются, что случаев насилия в этой связи не будет.