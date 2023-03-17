Москва. Выставка "На перекрестке цивилизаций" рассказывает о евреях Средней Азии

22:53 19.03.2023

За дверями Бухары

Дарья Курдюкова

Корреспондент "Независимой газеты"



Тэги: еврейский музей, выставка, бухарские евроеи, средняя азия, история, бухарская община



О бухарских евреях рассказывают в том числе используя музыкальные инструменты.

В проекте "Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций", который в Еврейском музее сделали кураторы Григорий Казовский и Борис Хаймович, объединено около 200 предметов – от религиозной утвари до одежды и архивных документов. В основном это вещи конца XIX – начала XX века, собранные в экспедициях и хранящиеся в Музее истории евреев в России, с которым готовили выставку. Но, кроме того, экспонаты из Этнографического музея, Фонда Марджани и частных собраний.



Когда во второй половине XVIII века возникли Бухарский эмират, Кокандское и Хивинское ханства, на территории этих государств бухарская еврейская община была самой многочисленной. Предположительно еврейский квартал в Бухаре появился еще двумя столетиями раньше. Вообще же в Средней Азии евреи расселились в VI–IV веках до н.э., так считают сегодня исследователи, а согласно Библии – в VIII–VI столетиях с разрушением Израильского и Иудейского царств. В конце XIX века Бухарский эмират попал под протекторат завоевывавшей Среднюю Азию России, когда потом на эти территории пришла советская власть, в 1920-м арестовали и расстреляли последнего еврейского калонтара (старосту, занимавшегося вопросами управления, суда и ведавшего сбором податей), общины ликвидировали, а имущество тех, у кого было что забрать, национализировали.



На сделанном Прокудиным-Горским в Самарканде снимке за столом сидит учитель в окружении мальчишек. У двоих из представленных меховые шапки. Это один из примеров отличий в одежде от мусульманского населения – поначалу представители местной еврейской общины их должны были соблюдать, а потом это стало традицией. С фотографий из изданного в 1902 году в Париже альбома Гюго Краффта "По направлению к русскому Туркестану" смотрят еврейские женщины в нарядных костюмах и со множеством украшений. Костюмы, свадебные платки, пышные украшения – тут же в витринах. В одной из них выставлены свадебная простыня чойшаб, желтое полотнище с цветастым орнаментом, обрывающимся со стороны ног: считалось, что, будь композиция замкнута, это могло бы помешать счастью молодоженов и, в частности, продолжению рода. В напечатанном на открытке 1912 года стихотворении о Коканде говорится, как "красив весь проспект Розенбаха:/ Он здесь "Невский проспект" для кокандцев".



Бухарских евреев как этнолингвистическую группу на выставке представляют через дом, костюм, свадьбу, профессии, синагоги (помимо утвари здесь показывают изданную в Польше таблицу шивити, или, как пишут в зале, лубок с популярным и в синагогах, и в домах сюжетом о жертвоприношении Исаака) и магию с амулетами, – параллелью всему этому тянется линия таймлайна, обозначающая вехи общинной жизни в Средней Азии. Тексты и архивные источники не менее важны, чем декоративно-прикладное искусство, хотя именно оно через эффектную инсталляцию с бухарским домом с резными дверями, колоннами и резным потолком, с развешанными возле всего этого яркими бухарскими халатами в экспозицию втягивает. Сколь бы ни казались похожими эти одежды на традиционные среднеазиатские, в них есть существенные отличия. Например, именно бухарские евреи в отличие от местных мусульман многое шили из шелка: шелк и ввозили, и изготавливали в самой общине, а у каждой женщины должно было быть шелковое платье. Знаменитые синие ткани, ценившиеся и мусульманами, красили только в еврейской общине (живописные "Красильщики" Елены Коровай из Нукусского музея, которых нет на нынешней выставке, но привозили в 2017-м в Пушкинский музей, отражают как раз этот обычай). А расцветки тканей с доминантой желтого и зеленого цветов или с рисунком в клетку использовались именно бухарскими евреями: среди развешанных в музейном лобби халатов есть один в желто-зеленую клетку.



Культура бухарской общины привлекает большое внимание не только здесь и сейчас – бухарскую одежду вспоминали в Музее Израиля в Иерусалиме на выставке об израильской моде (см. "НГ" 22.06.18), отмечавшей 70-летие Государства Израиль. В Москве в Еврейском музее в феврале в постоянной экспозиции открыли интерактивную инсталляцию "Кухня", посвященную в том числе еде бухарских евреев. А о проекте, полностью сфокусированном на бухарской общине, мечтали еще во время презентации книги "Елена Коровай: иной взгляд. Бухарские евреи в русской культуре" (см. "НГ" от 08.09.21). Жаль только, у нынешней выставки нет каталога.