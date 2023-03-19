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Трампу грозит тюрьма за слишком бурную личную жизнь
22:55 19.03.2023

19.03.2023

Прокуратура Нью-Йорка припомнила экс-президенту старую и, казалось бы, забытую историю
Данила Моисеев

Сторми Дэниелс и Дональд Трамп могут снова встретиться, но в суде.
С громким заявлением выступил бывший президент США Дональд Трамп: он утверждает, что его могут арестовать в ближайший вторник. По его словам, причиной ареста станет отнюдь не расследование по событиям 6 января 2021 года и даже не дела по налоговым спорам бизнесмена, а его выплаты во время предвыборной кампании 2016 года порноактрисе Сторми Дэниелс за ее отказ опубликовать книгу о своем романе с ним.
Трамп заявил, что о предстоящем аресте ему стало известно из-за "утечек из коррумпированной и крайне политизированной прокуратуры Манхэттена". Он призвал своих сторонников протестовать.

Прокуратура округа Нью-Йорк действительно ведет расследование, касающееся деятельности Trump organization, в частности, занимается проверкой финансовой отчетности этой компании Трампа. Она-то и решила реанимировать старое обвинение, о котором, казалось, все было сказано еще в 2018 году, когда им занимались в рамках поиска способа лишить власти тогдашнего президента. То есть Трампа.

Суть дела заключается в том, что через адвоката Trump organization Майкла Коэна, уже, кстати, в 2019–2020 годах отсидевшего в тюрьме, в 2016 году Дэниелс получила 130 тыс. долл. Ей заплатили за отказ публиковать книгу о своей любовной связи с Трампом 10 годами ранее. Так же деньги были выплачены ее подруге, актрисе и фотомодели Карен Макдугал. У нее также был роман с Трампом, и она тоже собиралась публиковать книгу. Макдугал подняла скандал первой, по веской, как она считала, причине. Трамп ее обманул: обещал не только заплатить, но и способствовать продвижению ее карьеры в Голливуде, чего не сделал. Позднее она сняла свои претензии. А Дэниелс, наоборот, оставила. Правда, об этом стало известно лишь 9 марта, после того как New York Times узнала о том, что окружная прокуратура в лице прокурора Элвина Брэгга, демократа по партийной принадлежности, готова вызвать экс-президента, но не для ареста, а всего лишь для дачи показаний.

Обращение Трампа к своим сторонникам было негативно оценено прокуратурой, но уже дало определенный эффект. За него горой стала его партия. Так, бывший вице-президент Майкл Пенс, у которого отношения с экс-президентом отнюдь не простые, сказал, что идея арестовывать бывшего президента страны беспокоит его "и десятки миллионов американцев" и что вообще "у нас нет настоящей страны, если система правосудия политизирована". Впрочем, добавил он, Трамп скорее всего сумеет позаботиться о себе самостоятельно, так что не требуется выходить на улицы.

Лидер республиканского большинства в Палате представителей Кевин Маккарти заявил, что согласен санкционировать создание парламентских комиссий, которые будут заниматься в том числе рассмотрением мотивов инициирования политизированных уголовных преследований, осуществляемых за счет средств налогоплательщиков.

Не факт, что президента арестуют и уж тем более осудят: обвинение, которое ему могут предъявить, труднодоказуемо. Претензии прокуратуры заключаются не в том, что Трамп платил своей бывшей пассии за молчание, а в том, что эти выплаты проводились в документации как "юридические услуги". А надо их было оформлять как расходы на избирательную кампанию. То есть прокуратура намерена доказать, что Трамп заплатил Дэниелс за молчание не для того, чтобы избежать развода и, как следствие, раздела своего миллиардного состояния, а чтобы ее откровения не отпугнули часть избирателей, настроенных консервативно. Это будет очень непросто.

Не исключено, что арест Трампа и не планируется, а его соответствующее заявление – лишь пиар-ход, направленный на поднятие собственной популярности. Если верить социологам, в последнее время веры в победу бывшего президента на грядущих праймериз в партии все меньше. Многие опросы показывают значительное превосходство в рейтингах губернатора Флориды Рона Десантиса (см. "НГ" от 31.01.23).

Между тем хотя о правомерности обвинений в отношении Трампа можно спорить, в пользу того, что следствие политизировано, говорит время, когда дело начинается. Уж больно подходит март этого года недругам экс-президента для выдвижения обвинений. Судебные процессы длятся довольно долго, особенно в Нью-Йорке. Разгар разбора полетов Трампа и его интимных отношений пришелся бы на середину и вторую половину 2024 года: на самый пик президентской кампании. Даже если экс-президента не посадят, ему будет испорчено немало нервов. Новости с суда по делу о его связи с Дэниелс будут не сходить с лент новостей. А это едва ли не скажется на популярности Трампа.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1679255700


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