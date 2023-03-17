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Власти Великобритании строят антиутопию, в которой думать - уже преступление, - С.Князев
00:00 20.03.2023

Шекспир, Толкин и Хаксли - правые экстремисты?
Власти Великобритании строят антиутопию, в которой думать - уже преступление
Святослав Князев
17.03.2023
Шекспир, Толкин и Хаксли - правые экстремисты?
Известный британский публицист Дуглас Мюррей, которого даже идеологические оппоненты называют одним из наиболее влиятельных западных интеллектуалов, обнародовал сенсационную информацию о деятельности британских спецслужб.

Министерство внутренних дел Соединенного Королевства, сразу после этого раздраженно заявило, что "не комментирует утечки", что само по себе является ярким свидетельством подлинности вскрытых публицистом данных.

В своей колонке на страницах издания Spectator Мюррей заявил, что ему удалось получить доступ к материалам британской правительственной программы Prevent ("Предотвращение"), над которыми работает Управление исследований, информации и коммуникаций (Research, Information and Communications Unit), действующее при МВД Соединенного Королевства.

Как оказалось, подготовленный британскими спецслужбистами отчет содержит пространный список литературы, которая якобы содействует росту правоэкстремистских настроений в обществе. Одной из книг в перечне оказалась "Странная смерть Европы", автором которой является сам Мюррей. При этом книга провела почти 20 недель в списках бестселлеров Sunday Times, была переведена на десятки языков и некоторое время являлась самым продаваемым научно-популярным изданием в Великобритании.

По словам Мюррея, обнаружив свою книгу в перечне, он страшно разозлился. Однако затем его восприятие ситуации изменилось. Он увидел, какие еще произведения "дураки, финансируемые налогоплательщиками" (выражение самого автора) включили в перечень изданий, связанных с распространением ультраправых настроений.

Он обнаружил в списке "Левиафан" Томаса Гоббса, "Два трактата о правительстве" Джона Локка и "Размышления о революции во Франции" Эдмунда Берка. Но классики философии и политологии оказались только "цветочками". По мнению аналитиков британских спецслужб, распространению правоэкстремистских идей способствует творчество создателя "Властелина колец" Джона Толкина и автора "Хроник Нарнии" Клайва Льюиса. Рядом с ними в списке - антиутописты Олдос Хаксли и Джордж Оруэлл. Но венцом "экстремистского" реестра стало… полное собрание сочинений Уильяма Шекспира.

"Я почувствовал себя в хорошей компании. Если госорганы составляют списки подозрительных книг, то я очень рад быть осужденным рядом с такими прекрасными людьми - как живыми, так и мертвыми", - заявил Мюррей.

Также "под подозрением" у британских спецслужб оказались некоторые сериалы: сатиричная "Гуща событий" (которую, кстати, в свое время транслировала компания BBC), а также документалки - "Цивилизация" Кеннета Кларка и "Великие британские железнодорожные путешествия".

Мюррей потребовал, чтобы министерство внутренних дел рассказало, кто готовил списки, и привлекло виновных к ответственности. Но руководство МВД, как уже говорилось выше, отделалось ремаркой о том, что не собирается комментировать утечки.

Что это вообще было?

Конечно, первое впечатления после ознакомления со списком - это желание посмеяться над уровнем интеллекта аналитиков британских спецслужб. Но, к сожалению, не все так просто. Мир уже много раз убеждался в том, что в специальных службах Соединенного Королевства работают, вопреки мнению Мюррея, далеко не дураки.

Поэтому все указывает на то, что в Великобритании на самом деле вовсю строят общество-антиутопию.

Почему в перечне оказались именно эти книги?

Допустим, с произведением Мюррея все и так ясно. Он открыто рассказывает об изнанке миграционной политики либеральных западных правительств. Хотя объективно ничего экстремистского в его публицистике на данную тему нет даже близко - только сухой фактаж - это все равно опасно для ныне существующих политических элит. Но как быть с остальными?

Судя по всему, Толкин и Льюис попали в списки "нежелательных лиц" из-за пропагандируемых ими идей "активного" добра и христианской философии. "Властелин колец" и "Хроники Нарнии" - это настоящие гимны борьбе добра со злом, в их глубоко дуалистическом понимании. А это для современного постмодернистского духовного месива - тема весьма опасная. Либералы учат мир быть "толерантными". А в толерантной системе ценностей добру и злу места не остается. Культуры, ценности, моральные ориентиры - все это мелко перемолото в субстанцию, готовую, по необходимости, принять форму любого сосуда, в который ее зальют.

Но еще более опасны, чем авторы фэнтези о добре и зле, великие антиутописты. Вполне возможно, что где-то рядом с Хаксли и Оруэллом в перечнях британских спецслужб затаился еще и Рэй Брэдбери. Если Толкин с Льюисом дают пищу для размышлений, то антиутописты - прямо рисуют картины, на которые все больше и больше становится похожа западная действительность.

Семейные ценности и любовь растаптываются при помощи гей-парадов, однополых браков, сексуальной революции и новейших репродуктивных технологий. IT-гиганты сливают информацию о настроениях людей спецслужбам и маркетинговым отделам крупнейших корпораций - "Большой брат" не дремлет.

Истина теряет всякую актуальность, ведь западных обывателей все активнее и активнее погружают в виртуальную медиаматрицу, полностью оторванную от жизни. А получить серьезные проблемы с законом можно за отказ называть трансгендера придуманным им же местоимением.

Согласно множеству исследований, уровень интеллектуального развития западного человека уверенно падает. И поэтому можно понять опасения либеральных элит, связанные с интересом к творчеству Шекспира. "Слишком умные", желающие знать, чем раньше дышало человечество, - очень опасны. Им не скормить так просто идеологическую жижу.

Работа со списком "подозрительных" книг для тех, кто строит новый западный тоталитаризм, актуальна вдвойне. С одной стороны - это систематизация "вредных" изданий, которые им нужно максимально дискредитировать, а затем, в идеале, запретить, чтобы они не будоражили населения. Однако, кроме того, сам интерес к подобной литературе - это надежный маркер при выявлении потенциально опасных для манипуяторов субъектов. Не стоит удивляться, если на сайтах западных книжных магазинов и онлайн-библиотек уже стоят "маячки", передающие "кому надо" информацию о предпочтениях граждан. Это кажется дикостью и попахивает паранойей? А объявление Шекспира "правым экстремистом" - не дикость?

Темпы превращения Запада в коллективную тоталитарную антиутопию, к сожалению, стремительно растут. И это делает построение реально многополярного мира все более актуальным. Если бы США и Европе сегодня удалось бы сохранить ту роль, которую они играли в жизни планеты в 1990-е годы, все человечество могло бы сейчас оказаться в тоталитарном тупике.

Источник - stoletie.ru
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