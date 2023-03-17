Индия на распутье: 8 причин для дружбы с Россией

00:22 20.03.2023

ИНДИЯ НА РАСПУТЬЕ: ВОСЕМЬ ПРИЧИН ДЛЯ ДРУЖБЫ С РОССИЕЙ

Воспользовавшись украинским конфликтом, Запад стремится поссорить Индию с Россией и наверняка будет обыгрывать с этой же целью сближение Москвы с Пекином, с которым у Нью-Дели проблемы. Почему эти происки обречены на провал?



Западные СМИ с Bloomberg и Reuters в первых рядах постоянно пытаются вбить клин между Россией и Индией. Поводы для этого обычно высасываются из пальца. То индийский премьер Нарендра Моди отказался, дескать, встречаться с президентом России Владимиром Путиным, обидевшись якобы на угрозы Москвы применить на Украине ядерное оружие. То Индия-де решила отказаться от закупок русской нефти. Хотя на самом деле увеличила их в 50 раз, так что Россия вошла в пятерку ее крупнейших торговых партнеров. Товарооборот между обеими странами по итогам 2022 года увеличился в 2,4 раза по сравнению с 2021 годом, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России.



Последний медийный шум: Нью-Дели, дескать, не станет нарушать введенный – совершенно незаконно – "Большой семеркой" (G7) "потолок цен" на русскую нефть в размере 60 долларов за баррель, хотя Москва его не признает и требует от российских компаний-экспортеров никоим образом не учитывать в контрактах. В настоящее время Индия вместе с Китаем – главные покупатели нашей нефти, и этот бизнес индийцам приносит большие доходы. Сообщается, что хотя официально Индия ни разу не заявляла, что будет поддерживать санкции и ценовой потолок на нефть, правительственные чиновники кулуарно попросили якобы индийские банки и трейдеров придерживаться всех действующих ограничений, и G7 этим, дескать, очень довольна.



Все эти публикации бьют в одну точку: давние союзнические отношения между Москвой и Нью-Дели рушатся из-за западного давления в связи с украинским конфликтом. Индия переходит на сторону Запада, Россия оказывается в изоляции, и обходить западные санкции нам будет теперь намного сложнее. Так что не пора ли капитулировать? Если называть вещи своими именами, налицо – психологическая война против России с абсолютно ясными целями.



Почему Индия не порвет с Россией?

Есть целый ряд причин, почему Западу будет очень трудно нарушить российско-индийскую дружбу. Во-первых, он заинтересован в Индии как во враге Китая, которого считает своим главным противником, и поэтому Нью-Дели многое позволяется.



Во-вторых, потому что Индия настолько тесно исторически интегрирована в западную экономику, что "зачистить" индийцев в ней нереально.



В-третьих, Индия – самая населенная страна мира. Запугать такую страну, имеющую сильную, состоящую из профессионалов миллионную армию, невозможно. А в некоторых западных странах имеющиеся там многочисленные индийские диаспоры способны повлиять на выборы, если власти этих стран ополчатся на Индию.



В-четвертых, Запад знает, что Индия вряд ли пожертвует из-за Украины своими исключительно стабильными, много раз успешно проверенными на прочность отношениями в различных областях с Россией, обеспечивающей, в частности, от 70–80% ее военных потребностей и имеющей сдерживающее влияние на Китай.



В-пятых, почти 1,5 миллиарда индийского населения, которое – в отличие от китайского – продолжает бурно расти, надо кормить, в том числе русским продовольствием.



В-шестых, продолжать высокими темпами экономически развивать страну невозможно без относительно дешевых русских энергоресурсов, развития ядерной энергетики, в чем Нью-Дели тоже полагается на Москву.



В-седьмых, у Путина с Моди существуют тесные и доверительные личные отношения, что в политике, особенно на Востоке, имеет большое значение.



В-восьмых, Индия болезненно относится к попыткам Запада давить на себя, вспоминая 200 лет колониализма, когда британцы, разрушив процветавшую индийскую экономику, относились к индийцам с их древней и развитой культурой как к "кули", грабили, морили голодом, бросали в тюрьмы и убивали, прививали комплекс неполноценности. Кстати, помимо британцев Индию колонизировали португальцы, голландцы, французы, даже датчане.



Поэтому, когда западники начинают читать мораль индийцам на тему отношений с Россией, которая больше, чем кто-либо еще, помогла Индии вернуть свободу и встать на ноги, они получают жесткую отповедь: уж покомандовали в свое время, достаточно, теперь мы сами решаем, что делать, с кем дружить и как жить.



Две стороны одной медали

Не будем отрицать: естественное при нынешних обстоятельствах сближение России и Китая, объявленных Западом своими главными врагами, может в чем-то напрягать Нью-Дели. Однако индийцы, безусловно, понимают, что Москва на это идет не для того, чтобы уязвить Индию, имеющую проблемы с Китаем и его союзником Пакистаном. В конфронтации с Западом и развязанной им прокси-войне на Украине России нужен в лице Китая надежный тыл, а заменить России Китай Индия в этом плане не может. И Москва, наверное, даже бы и не хотела ее подставлять.



Индии, с другой стороны, может быть даже выгоден союз России с Китаем, с которым она сама состоит в некоторых международных организациях. Коль скоро в Нью-Дели не сомневаются в дружеских чувствах России и заинтересованности нашей страны в дальнейшем развитии отношений, там могут быть уверены, что Москва будет положительно влиять на своего китайского союзника в том, что касается его отношений с Индией. Никто не будет разбрасываться уходящими корнями глубоко в историю "особо привилегированными российско-индийскими отношениями, российско-индийским стратегическим партнерством".



Но выход есть

Тем более что у Индии есть способ, с одной стороны, сохранить лицо перед требованиями Запада сворачивать сотрудничество с Россией, а с другой, – даже укрепить свои позиции в мире. Дело в том, и это в-девятых, что противостояние Москвы и Пекина с Западом повышает роль Индии как лидера Движения неприсоединения, существование которого выгодно России и Китаю. Потому что многие обладающие частичным суверенитетом страны, заинтересованные в сотрудничестве с обоими лагерями, не захотят однозначно связать себя с одним из них и будут заинтересованы в стране-лидере, которая позволит всем неприсоединившимся странам сохранить свободу действий.



Поскольку поодиночке Запад поставит их на колени. Так у Индии – благодаря другу России и врагу Китаю – появляется возможность оказывать большее влияние на ход мировых дел, чем она может рассчитывать, исходя из собственного экономического и политического веса. Это намного более завидная роль, чем превращение в неоколониального сателлита вступающего в эпоху распада Запада.



Что с того?

Все это внушает уверенность, что основанные на взаимном уважении отношения России и Индии достойно переживут крах однополярного мира Запада и заиграют новым блеском в нарождающемся многополярном мире, одним из полюсов которого Индия имеет все шансы быть, если не станет прислугой США и своих бывших колонизаторов. Уверен, что не станет.