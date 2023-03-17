 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Украиной правит вооруженная богема, - Максим Соколов
00:37 20.03.2023

Украиной правит вооруженная богема

Максим Соколов

Карьера В. А. Зеленского достойна удивления, если не восхищения. Приняв четыре года назад украинскую державу от П. А. Порошенко не в лучшем состоянии (да и когда с 1991 года она была в лучшем?), он к 2023-му привел ее к состоянию катастрофическому.

Беспрецедентное сокращение населения: украинцы рассеяны по всему миру, подобно коленам Израилевым, и, подобно этим же коленам, все менее и менее пользуются благорасположением стран рассеяния. Сокращение контролируемой Киевом территории. Мясорубка позиционной войны, еще никогда в истории не приводившая к росту популярности правительства. Устойчивый статус шнорера, как на идише называется настырный и при этом крайне наглый попрошайка. "Дай, дай, дай".

И при всем при этом В. А. Зеленский продолжает оставаться героем настоящей минуты. К нему в Киев, превозмогая трудности сообщения, ездят вожди демократического Запада, мастера культуры того же Запада ему, молодцу, славу поют, и он по-прежнему является женихом на каждой свадьбе и покойником на каждых похоронах.

Его предшественнику П. А. Порошенко, тоже вроде бы всегда готовому положить душу и тело свои, а наипаче украинцев за европейскую свободу, такая слава и не снилась.

Конечно, это может быть связано с тем, что, по сравнению с порошенкиными временами, ситуация на театре политических действий сильно обострилась, время компромиссов кончилось от слова "совсем", демократический Запад закусил удила и окончательно объявил В. В. Путина врагом рода человеческого. При таких обстоятельствах выбирать союзников-клиентов не приходится.

Но, кроме объективного фактора, не менее важен и субъективный.

П. А. Порошенко, вынесенный революцией гiдности на должность президента украинской державы, не являл собой картину полного служебного несооветствия. Точнее, не был полностью провальным и неспособным лидером, по сравнению с предыдущими президентами Украины. Не очень сильный, очень вороватый - но разве предшественники были лучше в этом отношении.

Его сгубило другое. И в политическом, и в антропологическом отношении он был типичным крепким хозяйственником. Что, вообще-то, обыкновенно для прежних лидеров постсоветской эпохи. У этого типажа есть и свои преимущества, и свои недостатки, но он всеми своими корнями уходит в советское прошлое.

Тогда как и дома, и на Западе в связи с переменой обстановки стал востребован совсем иной типаж украинского лидера. Уже европейский шлях мало рифмовался с образом крепкого хозяйственника. В качестве национал-социалистического вождя он также плохо смотрелся. Несмотря на все свои старания и на все уступки нацикам, было очевидно, что он кланяется образу Бандеры не от щирого сердца (и вообще плохо кланяется), а при перемене обстоятельств тут же сдаст героев Украины.

Но главное - не хватало харизмы. Тогда как европейский период между Первой и Второй мировыми войнами показал, какую силу может иметь новая политическая страта, о которой немецко-еврейский политический мыслитель Конрад Хейден писал: "Из обломков отмерших классов встает новый класс интеллектуалов, и во главе его маршируют самые безжалостные, те, кому нечего терять, вооруженная богема, кому война - мать родная, а гражданская война - отчизна". То есть те, которые воплощают идеал героической жизни и героического человека в противоположность мелкому буржуа с присущей ему жизнью мелкой посредственности.

И даже не обязательно мелкому буржуа. Миллиардер Порошенко - никак не мелкий, но в смысле харизмы и наклонностей воплощал в себе буржуазное убожество.

Один пример. В 1944 году, когда представители победившей вооруженной богемы А. Гитлер и Й. Геббельс уже чувствовали, что дело пахнет керосином (точнее - бензином, с помощью которого сжигали их трупы во дворе рейхскацелярии), они в редкую минуту расслабления предавались мечтам о том, как все могло бы быть хорошо. Фюрер делился с рейхсминистром мечтой: опять ходить в кафе и там общаться с художниками. Мечта о жизни еще пока невооруженной богемы.

Представить себе крепкого хозяйственника Порошенко, который в преддверии катастрофы делится с ближайшими сотрудниками мечтами о сладостной богемной жизни, решительно невозможно. Совершенно не та психофизика. Тогда как Зеленский, грезящий о "Квартале-95", игре на рояле и общении с креативным классом, был бы в таких мечтаниях полностью органичен.

Опять же, вспомним о российских богемных сверхчеловеках. Писатель Д. Л. Быков наслаждался беседами с богемным окружением В. А. Зеленского и даже обещал написать об украинском президенте апологетическую книгу. С апологией что-то не задалось - то ли муза не пришла, то ли аванс не поступил, - но родственность душ несомненна. Тогда как идея написать апологию Порошенко никогда не приходила писателю в голову.

Как указывали культурологи, "на заре своего существования богема была маргинальной средой, олицетворяющей собой отказ от норм протестантской этики, культа труда и прочих завоеваний христианства". Это мы видели - и с большой яркостью. C'est la vie bohème, c'est le paradis.

Другое дело, что в результате разных неблагоприятных для нее обстоятельств российская богема не сумела (или не успела) вооружиться и теперь будирует за рубежами нашей родины. Тогда как украинская богема оказалась более удачливой и сумела оказаться у кормила власти.

Разумеется, вооруженная богема хорошо не кончает - тут исторический опыт однозначен. Но, поскольку симпатизирующие ей политики и мастера культуры живут одним днем и дальше не заглядывают, культ личности В. А. Зеленского некоторое время еще просуществует.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1679261820


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