Визит Си в Москву напомнит хождение по канату, - В.Скосырев

00:50 20.03.2023

Пекин хочет сохранить хорошие отношения и с Россией, и с Европой

Владимир Скосырев



Прошлый визит Си Цзиньпина в Россию был в 2019 году.

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию с государственным визитом с 20 по 22 марта по приглашению президента РФ Владимира Путина. Доверительные связи между двумя странами основаны на принципе неприсоединения и ненаправленности против третьих сторон. Китай поддерживает переговоры по Украине. На Западе воспринимают визит как вызов его курсу военной поддержки Киева. По словам президента США Джозефа Байдена, план Китая выгоден только России. Поэтому Вашингтон и его союзники усилят санкции против Пекина.



Помощник президента РФ Юрий Ушаков сказал, что в первый день визита пройдет закрытая встреча Си с Путиным. Будут рассмотрены самые важные, ключевые, самые чувствительные вопросы во взаимоотношениях двух стран.



21 марта гость встретится с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Затем главы двух государств проведут переговоры сначала в узком, потом в расширенном составе. В итоге будут подписаны два документа – об углублении взаимоотношений и заявление о плане развития экономического сотрудничества до 2030 года.



По словам Ушакова, в отношениях РФ и КНР нет ведущего и ведомого. "Нет каких-либо ограничителей, нет каких-то запретных мер. Речь идет именно о стратегическом взаимодействии двух партнеров, которые друг другу доверяют и во многом разделяют одни и те же цели", – пояснил он.



Естественно, комментаторы на Западе дают прямо противоположную трактовку и предстоящему визиту, и характеру российско-китайских отношений. Агентство Reuters цитирует европейских дипломатов, не называя их имен, которые сказали, что Россия и раньше была младшим партнером Китая, а кризис в Украине привел к еще большему доминированию Пекина. Независимо от того, какую поддержку окажет Китай России, это будет поддержка на его условиях.



Причем задача Си состоит не только в том, чтобы устранить любые возражения России по этому поводу, но и представить Китай как миротворца на международной арене.



Очки Пекину в этой игре добавил его успех в налаживании разрядки между Саудовской Аравией и Ираном. Ведь именно Пекин сыграл роль модератора в восстановления связей между двумя соперничающими государствами Ближнего Востока. Тем не менее поездка Си в Москву будет напоминать хождение по канату.



Си не желает усугублять враждебное к КНР отношение со стороны ряда лидеров западных государств. Главные торговые партнеры Китая – это США и Евросоюз, самые крутые обличители специальной военной операции России.



Мирный план, выдвинутый в феврале Китаем, получил двусмысленный отклик в Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что открыт для переговоров с Си. Пресса предполагает, что они могут состояться после окончания вояжа Си в Москву.



Однако США крайне скептически настроены по отношению к мирному плану Пекина. Они требуют, чтобы Китай осудил Россию. Китай этого не сделал. Мало того, как считают в западных столицах, Китай позволил выжить российской экономике, на которую были обрушены санкции. Китай обеспечил России доходы, став крупнейшим покупателем ее нефти. Двусторонняя торговля между Россией и Китаем также бурно росла в последние месяцы.



Трудную дипломатическую задачу, которую решает Си, не облегчило и решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест Путина. Как подчеркнул в интервью Григорий Явлинский, лидер партии "Яблоко", этот вердикт был специально приурочен к визиту Си в Москву.



Газета Global Times, издаваемая в Пекине, задается вопросом, может ли визит Си в свете недавних событий помочь дать старт переговорам по урегулированию украинского кризиса. В редакционной статье газета напоминает, что глав России и Китая связывает личная дружба. Конечно, на фоне украинского кризиса они продолжат регулярный обмен мнениями. И это относится к проблеме Украины. Китай мог бы стать мостом для коммуникаций между Москвой и Киевом.



Но Китай – не причина конфликта и не его участник. США и западные страны – это главные посторонние силы, втянутые в конфликт. Если они будут продолжать действовать в таком же ключе, то вряд ли усилия Китая помочь переговорам будут иметь эффект.



В беседе с "НГ" Василий Кашин, старший научный сотрудник Высшей школы экономики, отметил: "По Украине китайцы опубликовали свой план. Россия в целом его поддержала. Она оценивает подход Китая как сбалансированный. А Зеленский запретил вести переговоры с Россией. Ситуация пока в тупике. В Пекине это сознают. Потому, думаю, план Китая адресован прежде всего развивающимся странам. Они могут дать позитивную оценку роли Китая как миротворца".



Александр Лукин, научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН, сказал "НГ", что Байден дал негативную оценку поездке Си Цзиньпина. Она, мол, выгодна только России. Более того, критика в адрес Китая и лично Си еще больше усилилась. Поэтому поездка приобретает особый смысл. Пекин показывает Западу, что чем сильнее будет его давление на Китай, тем больше он будет сближаться с Россией.



"Американцы ищут проблемы в отношениях Москвы и Пекина. Если бы они действительно расширялись, то Си Цзиньпин, только что переизбранный на третий срок в качестве председателя КНР, мог бы совершить первую поездку в какую-нибудь другую страну или отложить визит в Россию. А он хочет показать, что с Россией отношения хорошие, что бы ни говорили на Западе. Правда, что касается урегулирования по Украине, то тут прогресса не видно", – добавил Лукин.



19.03.23