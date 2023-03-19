Пентагон тревожит безопасность его военных баз в Сирии, - И.Субботин

00:52 20.03.2023

19.03.2023

Вашингтон жалуется на возросшую активность российской авиации

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Союзные США курдские военизированные формирования усилили меры безопасности вокруг американских военных объектов в северо-восточных районах Сирии. Считается, что решение принято из-за растущей угрозы со стороны сражающихся на стороне официального Дамаска шиитских группировок, регулярно обстреливающих иностранный контингент. Это не единственный источник тревоги для Пентагона. Чиновники ведомства сетуют на предполагаемое увеличение активности российской авиации в непосредственной близости от его баз.

Об активности по периметру американских военных баз сообщили источники издания "Аль-Ахбар". По их словам, Демократические силы Сирии (ДСС), опирающийся на Вашингтон многонациональный альянс с преобладанием курдских формирований, усилил проверки на контрольно-пропускных пунктах. Наблюдается активизация патрулирования, в том числе в ночное время. Как отмечают собеседники "Аль-Ахбар", тенденция дает о себе знать в виде переброски на базы боевой техники и материально-технической помощи. Это, по их словам, подтверждает существование опасений по поводу эскалации со стороны шиитских группировок, поддерживающих сирийскую армию и обстреливающих позиции США.



Решение об ужесточении мер в сфере безопасности, как сообщается, было принято после того, как в этом месяце северо-восточный регион Сирии посетил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли. Он дал командованию ДСС рекомендации "усилить посты в окрестностях американских баз". Газета "Аль-Ахбар", которая считается лояльным группировке "Хезболла" ресурсом, фиксирует, что с начала этого года число операций, направленных против позиций американского контингента, уже достигло шести. В то же время полученные изданием сведения демонстрируют, что только в последнем квартале прошлого года на объекты США было совершено 12 попыток нападения.



Но активность шиитских группировок, действующих, как считается, от лица Тегерана, – не единственное, что в последнее время заботит американское военное ведомство. Выступая на днях на сенатских слушаниях, глава Центрального командования ВС США Майкл Курилла пожаловался на то, что российская авиация в Сирии усилила "небезопасные" полеты вблизи американской зоны влияния. "Они пролетают над нашими базами с вооружением на борту, пытаясь создать провокацию", – посетовал военачальник. Он обвинил Москву в попытках "пересмотреть протоколы" деконфликтации – российско-американские правила предотвращения случайных военных столкновений на сирийской арене. Отвечая на вопрос республиканки Деб Фишер, Курилла подчеркнул, что российские полеты не носят принципиально новый характер, но его штаб стал свидетелем "значительного всплеска" этой активности примерно с 1 марта.



Такие жалобы появляются не впервые. Пентагон заявлял об увеличении российских патрулей в декабре и январе. Летом прошлого года военные чиновники в разговоре с Washington Post обвинили Москву и Тегеран в увеличении "провокационных и эскалационных" действий вокруг позиций США на юге Сирии. Военное ведомство в том году возложило на Россию ответственность за нанесение ударов по позициям вооруженных формирований сирийских повстанцев в окрестностях ат-Танфа – контролируемой ВС США базы на юго-востоке республики. По их словам, каналы деконфликтации в этом случае были задействованы, но чересчур несвоевременно: предупреждение об ударе пришло якобы за полчаса до его нанесения.



Как подчеркивал заместитель командующего силами США на Ближнем Востоке Алекс Гринкевич, американская сторона пытается тщательно мониторить активность российских самолетов в сирийском небе. "Они входят в воздушное пространство, которое номинально, согласно протоколам деконфликтной ситуации, должно быть тем местом, где преимущественно работаем мы, а не россияне", – утверждает Гринкевич. По его словам, это неоднократно заставляло американских военных использовать линию связи с российскими коллегами в Сирии. Но, судя по всему, качество этой коммуникации Пентагон не устраивает.



Гринкевич подчеркивает, что американский контингент остается в ближневосточной стране, чтобы бороться с остатками террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России). Москва, напротив, утверждает, что военное присутствие Вашингтона на этой арене незаконно и что он пытается легализовать кражу энергетических ресурсов.



Впрочем, некоторую надежду на разрядку осенью минувшего года дали снимки фотографа AFP Делила Сулеймана, который неожиданно запечатлел встречу военных патрулей России и США на автомобильной магистрали вблизи города Аль-Кахтания в Сирии. Удивление тогда вызвало то, что военные улыбались друг другу и дружески позировали, в то время как две страны находятся в состоянии глубокой конфронтации на фоне ситуации вокруг Украины. Несмотря на то что снимок спровоцировал скандал в англоязычном экспертном сообществе, он дал основание делить как минимум на два негативные прогнозы по поводу функционирования российско-американских протоколов деконфликтации в Сирии вопреки глобальной динамике.