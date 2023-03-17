Только бизнес: почему Китай продает американский госдолг

02:24 20.03.2023 Сокращение вложений в облигации США происходит не по политическим причинам



Дмитрий Мигунов



Китай продолжает сокращать инвестиции в американские государственные облигации. Объем "трежерис" на китайских счетах сократился до минимума за последние 14 лет. Несмотря на то что в этом факте есть элемент политических соображений, главные причины лежат все же в финансовой плоскости. Китайцы оказываются в числе тех игроков, которые уже не вполне доверяют американским обязательствам из-за потрясений на рынках, проблем с ликвидностью и фрагментации глобальной финансовой системы. Кроме того, в нынешних обстоятельствах это просто не очень выгодный вариант хранения сбережений. Почему бонды США выходят из моды у основных доноров, разобрались "Известия".



Без американских обязательств



По итогам января Китай владел американскими облигациями на сумму $859,4 млрд, что на $7,7 млрд меньше, чем в декабре. Китайские запасы американских бумаг сокращаются на протяжении шестого месяца подряд. Причем падение в январе вдвое ускорилось по сравнению с декабрьским. КНР в качестве инвестора с лихвой компенсировала Япония, которая увеличила свои вложения сразу на $28 млрд. Справедливости ради, некоторые западные страны и офшоры, включая Ирландию, Люксембург и Бельгию, также сократили инвестиции в "трежерис".



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Аналитики отмечают, что частично снижение объема инвестиций может объясняться не реальной продажей активов, а их переоценкой. Что во многом действительно так: в последние месяцы на фоне повышения ставки ФРС рыночная стоимость государственных облигаций США прежних выпусков в основном снижалась. Однако хотя это соображение применимо к конкретному месяцу, бессмысленно отрицать тренд на снижение зависимости китайских ЗВР и других доходов от экспорта страны от рынка американских государственных обязательств, а также общую диверсификацию активов.



Китай начал быстро наращивать вложения в госдолг США в 2000 году, когда экономика страны стала достаточно большой, а профицит торгового баланса стал считаться на сотни миллиардов долларов. К середине 2000-х годов эти вложения стали вторыми в мире (после японских), а к концу десятилетия вышли на первое место. Несмотря на то что глобальный финансовый кризис 2008–2009 годов несколько пошатнул доверие к американской финансовой системе, вторая экономика мира продолжала усердно вкладываться в государственные активы первой все начало 2010-х, а пика ($1,28 трлн) инвестиции достигли в 2013 году. Не в последнюю очередь потому, что европейский долговой кризис показал, что с альтернативами здесь негусто.



Тем не менее где-то около 2014 года ситуация изменилась и китайские инвестиции в госдолг начали сокращаться. При этом, что интересно, особой корреляции с политикой на первых порах не наблюдалось. Например, в правление президента Дональда Трампа, который отметился как антикитайской риторикой, так и реальными торговыми войнами с КНР, сокращения инвестиций практически не было (на самом деле в номинальном выражении они даже немного подросли).



Реальный спад начался только вскоре после его ухода с президентского поста в 2021 году. Но по-настоящему данный процесс ускорился в прошлом году: суммарное сокращение за 2022-й составило 16,6%. Всего же за последние 10 лет объем вложений уменьшился более чем на треть. Если же считать в реальном выражении, с учетом инфляции, то падение составило без малого половину.



Ничего лишнего



Куда ушли эти деньги? Народный банк Китая и разнообразные частные инвесторы из Китая стали значительно активнее вкладываться в облигации третьих стран. Причем речь идет как о развитых странах, так и о развивающихся. Хотя вложения в задолженность последних считаются более рискованными, они приносят и значительно большие доходы. В то же время инвестиции в американские бонды, обеспечивающие очень скромный купонный доход на фоне инфляции в 6–7%, выглядят не самым выгодным вариантом.



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В то же время нельзя сказать, что китайские деньги покинули Америку в принципе, несмотря на резкое ухудшение отношений в последние годы. Этому способствовали торговые конфликты, разные взгляды на ситуацию вокруг СВО на Украине, расследования о происхождении коронавируса, а теперь еще и скандал с пролетающими над территорией США китайскими зондами. Просто теперь Поднебесная активнее вкладывается в негосударственные активы, в первую очередь корпоративные облигации американских фирм. Как ситуация изменится на фоне признаков нового финансового кризиса - сказать сложно. Но логика и здесь довольно прозрачна - это попытка защитить свои долларовые активы от инфляции.



В любом случае политика в выборе китайской стороны играет, вероятно, далеко не главную роль. Помимо того, что американские бонды не слишком выгодны, их надежность также начала вызывать определенные сомнения.



Еще в прошлом году стали появляться вопросы о достаточности ликвидности на рынке американских государственных облигаций. Раньше об этом говорить было просто смешно: из всех рынков "трежерис" считались наиболее ликвидными, причем с большим отрывом. То есть их было очень легко купить или продать - фактически это был тот же кеш, только еще и приносящий купонный доход. Сейчас ситуация претерпела изменения не в лучшую сторону.



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В 2020 году, в самом начале пандемии, инвесторы стали сбрасывать облигации, стремясь получить "живые" доллары. В какой-то момент сделать это оказалось непросто. Несмотря на то что ФРС вступила игру как покупатель, волатильность на этом суперстабильном рынке резко подскочила. Тогда это все же было воспринято как уникальное событие. Однако в конце 2022 - начале 2023 года история повторилась. Причем получился замкнутый круг: снижение ликвидности провоцировало большую волатильность, а она дополнительно убирала волатильность с рынка.



В качестве одной из причин такой ситуации называлось ужесточение правил работы ФРС с первичными дилерами (крупнейшими инвестбанками США и остального мира), введенных после кризиса 2008 года. К примеру, они должны предоставлять обеспечение такой торговле своими резервами, что для них куда менее интересно. Ну а игроки помельче ликвидностью рынок заполнить не могут.



Вариация подобной проблемы произошла и на этой неделе. Обвал ликвидности на рынке американских гособлигаций привел к резкому увеличению времени сделок и росту спредов между ценами покупки и продажи. Опасность такой ситуации для финансовых рынков в том, что она с легкостью может распространиться и на иные, по умолчанию менее ликвидные категории активов. В нашем же случае важно, что уверенности и надежности в торговле облигациями США уже не так много, как раньше.



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Все это добавляет беспокойства инвесторам, особенно таким, как китайские. Причем не только государству, но и частникам. Превращение американского доллара в оружие, обострение геополитических противоречий, а главное - неопределенная макрофинансовая ситуация, когда ФРС и фискальные власти попали в "вилку" между необходимостью поддерживать финансовый сектор и сдерживать продолжающую расти инфляцию, приводит к потере убежденности иностранцев в том, что облигации США - это "инструмент последней надежды". Судя по всему, доля Китая на рынке продолжит снижаться, что лишь усилит давление на репутацию самых стабильных ценных бумаг в мире. Источник - Известия

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