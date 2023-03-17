5 цветов и имя для ребенка. Как "новый Казахстан" выбирал парламент

03:13 20.03.2023 Экзитполы: в парламент Казахстана прошли шесть партий



По предварительным подсчетам, в парламент проходит шесть партий. На выборы пришло чуть более половины избирателей. Как шло голосование и что происходило на участках - в репортаже РБК



"Я свой выбор сделал"



"Жаным (с каз. - "Душа моя"), я свой выбор сделал", - говорит юной девушке молодой человек в очках и сером коротком пальто. Из пакета, на котором на разных языках написано "Казахстан", его друг оперативно достает букет цветов, и молодой человек суетливо вручает его девушке. Потом достает из кармана фиолетовую бархатную коробочку, опускается на одно колено и говорит: "Выходи за меня". Ничего необычного. Разве что предложение руки и сердца молодой казахстанец делает перед избирательной урной в астанинском Доме Дружбы. В этот день в Казахстане проходят досрочные парламентские выборы.



Наблюдатели могли бы возмутиться из-за того, что возлюбленные перекрывают им обзор и мешают следить за тем, чтобы не случилось вбросов. Но нет, весь избирательный участок аплодирует молодым, а его председатель даже вручает им подарочную футболку.



"Казахи любят символизм, - говорит один из собеседников РБК на месте. - Не исключаю даже, что будут те, кто родившихся сегодня детей назовет Сайлау (с каз. - "выборы"). Такие случаи уже были - в 2017 году, например, детей называли в честь прошедшей тогда в Казахстане выставки ЭКСПО".



Выборы в мажилис (нижняя палата парламента) и маслихаты (региональные парламенты) должны завершить череду политических реформ, которые президент Касым-Жомарт Токаев провозгласил год назад. Тогда он обозначил формулу "нового Казахстана": "сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство".



Впрочем, очень сильного интереса к голосованию у избирателей не наблюдалось: к закрытию участков (20:00 по Казахстану, 17:00 по Москве) явка по стране составила 54,09%. Больше всего в Кызылординской области (66,46%), меньше всего - в Алматы (25,82%); столица Астана где-то в середине списка - 42,91%. В 2021 году явка на парламентских выборах была выше - 63,2%, на выборах президента в 2019 году она составила 77,5%, а в 2022 году - 69,44%.



Казахстанцы, с которыми побеседовала корреспондент РБК, говорили, что все решено за них и голосовать они даже не будут. Победу они прочили президентской партии "Аманат" (ее в 1999 году под названием "Отан" основал первый президент Нурсултан Назарбаев, в 2022 году партия провела ребрендинг).



На тот же исход указывали и соцопросы: согласно исследованию бюро экспресс-мониторинга общественного мнения Demoscope и исследовательского центра PaperLab, правящая партия опережает другие движения с большим отрывом: у нее 20,8%, следующие за ней партии "Ауыл" и Respublica набирали 3,3%. При этом большинство опрошенных - 62,5% - говорили, что ни одна из партий их интересы не представляет.



После полуночи (после 21-00 по Москве) появились первые экзитполы. По подсчетам Института евразийской интеграции, порог в 5% преодолели шесть партий: "Аманат" (53,46%), "Ауыл" (10,52%), Respublica (8,9%), "Ак жол" (7,87%), Народная партия Казахстана (6,25%) и Общенациональная социал-демократическая партия (5,31%); пункт "Против всех" предпочли 4,47%, за седьмую партию - "Байтак" - проголосовали 3,22%. Оглашение экзитпола транслировал телеканал "Хабар".



По данным экзитпола Института демократии, у "Аманат" также 53%, на втором месте "Ауыл" - 11,26%, на третьем "Ак жол" - 8,87%, немного отстает Respublica – 8,33%, у НПК 6,93% и замыкает шестерку ОСДП с 5,12%.



По итогам выборов 2021 года в парламенте работали три партии - "Аманат", "Ак Жол" и НПК.



"Какие нарушения?"



На участках, где в этот день побывала корреспондент РБК, все проходило тихо, и голосующих было в разы меньше, чем наблюдателей. Для них были отведены отдельные места - как присяжные в суде, они сидели за импровизированными ограждениями. Стать наблюдателем можно было от партий, независимых кандидатов или от национальных общественных организаций. Периодически на участки приходили международные наблюдатели - среди них представители ОБСЕ, СНГ, ОДКБ, ШОС, других международных организаций, а также члены парламентов других стран.



"Какие нарушения? Ну, вот председатель наблюдателям хамит, - говорит женщина в строгих очках, аккуратно накрашенными губами и красивой укладкой. - Но я ее осадила. Больше она к нам не пристает. Вот видите, люди стоят, фотографируются, закрывают от наблюдения ящики? Так она же на это никак не регулирует. Это ее обязанность - лучше бы этим занималась, чем нам хамила". Женщина - наблюдатель от "Аманата", говорит, что состоит в партии с 2009 года, но сейчас подумывает о том, чтобы из нее выйти.



"Я здесь с шести утра, в семь участки открыли, - говорит ее коллега. Она независимый наблюдатель, в этом деле уже давно - в прошлом году следила за референдумом по Конституции и выборами президента. - Людей обычно меньше, чем в протоколах пишут. Самое веселое здесь начинается вечером, когда подсчет [голосов]. Нам в прошлые разы и свет выключали, и кто-то больным сказывался". "Мне никто не платит, - продолжает она. - Я сюда сама прихожу - чтобы все честно было, ради наших детей".



По данным председателя комитета административной полиции МВД Кайсара Султанбаева, за время выборов с избирательных участков по всей стране полиция удалила 32 человека из-за создания помех работе избирательной комиссии, фотографирования и видеосъемки на участках, грубого поведения, в трех областях зарегистрировали три факта порчи бюллетеней.



На одного избирателя - пять бюллетеней



У нынешних выборов в мажилис ряд нововведений - в бюллетенях появилась графа "Против всех", а для того, чтобы пройти в парламент, депутатам теперь надо набрать минимум 5%, а не 7% голосов. Еще одна важная реформа - возможность выбирать политиков не только по спискам (когда партия выдвигает набор кандидатов, и человек, голосуя за нее, выбирает их одним пакетом), но и по одномандатным округам - таких политиков в мажилисе будет 30%. Это дало шанс на выдвижение независимым кандидатам.



Возвращение одномандатников - позитивный шаг, признают даже скептики. Председатель избирательной комиссии на участке в Национальной библиотеке Замир Сериков рассказал, что голосовать люди идут из-за зеленого, самого длинного бюллетеня с именами самовыдвиженцев.



Бюллетеней избирателям почти по всей стране предлагают пять - у каждого свой цвет: два в мажилис (по партспискам и за одномандатников), два в городские маслихаты (по такой же схеме) и один в районные маслихаты для голосования по конкретным кандидатам. Исключения - Алматы, Астана и Шымкент, где бюллетеней четыре, поскольку районных маслихатов в этих городах нет. Такой набор казахстанские избиратели получают впервые.



На вопрос, не пугает ли он людей, не отбивает ли желание голосовать, в избирательных комиссиях отвечают: разве что пожилых. Люди приходят и заранее знают, за кого будут голосовать. Однако времени на это уходит больше: "Обычно люди в кабинке проводят пять секунд, и готово. А тут - я одну женщину засек - 2,5 минуты. Много кандидатов", - говорит Сериков.



Явка на этих выборах гораздо ниже, чем на президентских. "Просто сам район - правительственно-административный, - объясняет председатель. - Плюс это, вероятно, из-за праздников, которые у нас грядут (на следующей неделе в Казахстане отмечают праздник прихода весны Наурыз. - РБК). Легче отпроситься на следующую неделю - коренных жителей у нас в Астане же мало, многие наверняка уже уехали".



Выборы в мажилис и маслихаты - не последнее политическое событие в Казахстане в этом году. 19 марта премьер-министр Алихан Смаилов сообщил об отставке правительства. Согласно Конституции (ст.70, п.1), кабинет должен сложить свои полномочия перед вновь избранным мажилисом. Нового премьера назначает президент - свое согласие на его кандидатуру должен дать парламент. А до тех пор, пока не начнет работу следующее правительство, исполнять его обязанности будут предыдущее. "Естественно, мы готовы к любым поворотам событий для работы во благо нашей страны", - сказал Смаилов журналистам (цитата по МИА "Казинформ"). Какими могут быть эти повороты, он не уточнил.



Екатерина Постникова Источник - РБК

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