FP: вооружение Украины поможет США подготовиться к войне с Китаем за Тайвань

03:14 20.03.2023 Foreign Policy

США



Вооружать Украину или готовиться к Китаю? Неправильный вопрос

FP: вооружение Украины поможет США подготовиться к войне с Китаем за Тайвань



Конфликт на Украине выявил серьезную проблему со снабжением вооруженных сил США, пишет Foreign Policy. Однако, по мнению авторов статьи, отказываться от помощи Киеву не нужно. Вооружение Украины даст толчок укреплению американского ВПК.



Независимо от цели, Вашингтону необходимо быстро заполнить пробелы в своей военной промышленности.



Теперь, когда украинский военный конфликт идет уже второй год, Соединенным Штатам необходимо решить проблему снабжения своей армии оружием, которая становится все более острой по мере продолжения боевых действий. Дело в том, что у самих вооруженных сил США не хватает ракет, реактивных снарядов и артиллерийских боеприпасов для ведения современной войны. Как недавно сказал председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал армии Марк Милли: "Один из уроков этого конфликта - очень высокий уровень расхода обычных боеприпасов, и мы пересматриваем наши собственные запасы и наши собственные планы, чтобы убедиться, что мы все делаем правильно". Последствия сложившейся ситуации потенциально очень тревожны: недавно Центр стратегических и международных исследований провел "кабинетные" военные учения, имитирующие войну за Тайвань, и выяснилось, что у американских вооруженных сил ракеты, например, закончатся менее чем через неделю.



Вашингтон ищет ответ. Для некоторых логическим выводом является резкое сокращение поставок оружия и другой военной помощи Украине, начиная уже со вчерашнего дня. По их мнению, Китай, а не Россия, является главным противником и самой большой угрозой для Соединенных Штатов. Поэтому Вашингтону следует отдать приоритет в распределении своих достаточно скудных ресурсов Индо-Тихоокеанскому театру военных действий, особенно с учетом того, что из-за быстрого наращивания военной мощи Пекин представляет для Тайваня все большую угрозу. Другие возражают, утверждая, что Россия является "младшим партнером" Китая и ослабление Москвы сделает Пекин менее склонным к конфликту с Вашингтоном. Россия, ослабленная Украиной и менее грозная, позже позволит Соединенным Штатам еще более решительно развернуться в сторону Азии. Поэтому военная помощь Украине должна быть на данный момент в приоритете, даже несмотря на риск снижения готовности в других регионах.



Отправлять оружие на Украину или в район Тихого океана? Ставить вопрос таким образом будет неправильно, поскольку тот объем вооружений, который в настоящее Соединенные Штаты могут поставить в Индо-Тихоокеанский регион, все равно не обеспечит необходимый баланс сил. Интенсивное использование боеприпасов в боевых действиях на Украине, отрезвляющий результат "кабинетных" военных учений по Тайваню и тот простой факт, что объем производства снарядов и других вооружений в США просто недостаточен для чего-то большего, чем быстрые точечные удары, которые предпочитают наши военные стратеги, - все это указывает на одно: если мы хотим устранить эти недостатки, военно-промышленный комплекс США нужно серьезно укрепить. Сделать это необходимо даже вне зависимости от того, будем ли мы отправлять еще какое-то оружие Киеву. На самом деле вооружение Украины не должно отрицательно влиять на нашу готовность ответить Китаю. Вместо этого, если сделать правильные выводы о необходимости нарастить наши оборонно-промышленные мощности, помощь Киеву даст Соединенным Штатам толчок к оживлению военного производства.



Министерство обороны США начинает постепенно приходить к такому выводу. Оно наращивает закупки артиллерийских снарядов, переносных ПТРК и ЗРК Javelin и Stinger, а также других ракет класса "земля-земля" для замены боеприпасов, отправленных на Украину. Между тем Lockheed Martin удваивает производство противотанковых ракет Javelin. Насколько помощь Украине ослабляет силу нашего сдерживания в Индо-Тихоокеанском регионе? Не так сильно, как предполагают участники спора "Украина против Тайваня". В основном США направляют на Украину бронетехнику, гаубичные снаряды и артиллерийские ракеты, способные поражать только стационарные цели. В Тихом океане использовать их никто не будет. Тайвань еще не получил Javelin и Stinger, заказанные в 2015 году, но это связано с производственным отставанием, существовавшим задолго до начала украинского конфликта. Отправка Javelin и Stinger на Украину сокращает собственные резервные запасы Америки и не влияет на объемы, заказанные Тайванем.



Проблема нехватки боеприпасов содержит два отдельных, но взаимосвязанных аспекта. Во-первых, это объемы запасов. Как показывает конфликт на Украине, в современных военных действиях расходуется огромное количество ракет и снарядов. Возьмем только один пример: по оценкам Центра стратегических и международных исследований, к апрелю 2022 года Соединенные Штаты уже отправили Украине 7000 противотанковых ракет Javelin, что на тот момент составляло примерно треть от общего количества американских запасов. В декабре исполнительный директор Raytheon Грег Хейс (Greg Hayes) отметил, что "мы практически израсходовали... пятилетний объем производства Javelin". Поэтому Соединенным Штатам необходимо иметь значительно больший запас боеприпасов для собственной обороны, как делают это многие их союзники.



Другая часть этой головоломки - скорость производства. ВПК США просто не готов к длительному усиленному производству вооружений. В декабре исполнительный директор Lockheed Martin Джеймс Тайклет (James Taiclet) заявил, что "военно-промышленная база США настроена на максимальную эффективность в расчете на темпы производства исключительно в мирное время". Американский ВПК, как выяснилось, не обладает резервными мощностями на случай войны. Этот факт представляет собой элемент глубокой уязвимости нашей оборонной промышленности. Если эту проблему не решить, она будет существовать независимо от того, закончится ли военный конфликт на Украине завтра или через десять лет. Проще говоря, если разразится война, военным придется довольствоваться существующими запасами мирного времени и небольшими возможностями их пополнения.



Вашингтон столкнулся с аналогичными проблемами в 30-х годах. По мере того как ситуация в Европе и Азии ухудшалась, Соединенные Штаты очень медленно модернизировали свои вооруженные силы. Но когда Великобритания и Франция увеличили закупки оружия в США в 1938 году, это помогло оживить американскую оборонную промышленность и даже привлекло в этот сектор новые компании. Grumman F4F Wildcat, палубный истребитель, который был опорой ВМС США во время сражений за Мидуэй и Гуадалканал, впервые поступил в серийное производство благодаря заказам Франции и Великобритании. Американские ВВС добились превосходства в воздухе в Западной Европе с помощью истребителя Р-51 Mustang, производитель которых, компания North American Aviation, изначально спроектировала и построила этот самолет для британцев. Лондон закупал старую американскую артиллерию и стрелковое оружие, что окупило инвестиции в производство новых артиллерийских систем. Серийно выпускаемый военно-транспортный корабль Liberty, перевозивший военные грузы и топливо, был рабочей лошадкой, позволившей американской армии действовать в Европе через Атлантический и Тихий океаны. А ведь впервые он был заказан Великобританией еще до того, как Соединенные Штаты вступили в войну. Вооружая друзей Америки, производители США строили заводы, которые понадобятся их собственной стране, когда она вступит во Вторую мировую войну.



Это решение может снова сработать сегодня. Конечно, армия США в 2020-е намного сильнее, чем в 30-е, но наш военно-промышленный комплекс находится далеко не в лучшей своей форме. В конце холодной войны в США насчитывался 51 "главный" оборонный подрядчик. Сегодня из них осталось всего пять. При этом они выжили только благодаря тому, что сосредоточилось на дорогостоящих престижных проектах, которым отдавали предпочтение стратеги Пентагона, и избегали других рисков. В результате у нашей армии есть только один поставщик нескольких ключевых компонентов ракет и ракетных снарядов. Таким образом, одна промышленная авария может свернуть всю программу закупок. Для ВПК строительство новых производственных линий и заводов по производству боеприпасов является крупными долгосрочными инвестициями, которые оборонщики не захотят осуществлять, не имея доказательств того, что они окупятся. Чем больше заказов они получат сейчас, тем лучше будет выглядеть для них это инвестиционное решение.



Самая большая потребность сейчас в боеприпасах. Например, только Украина в среднем расходует около 7700 артиллерийских снарядов в день. Армия США планирует в конечном итоге увеличить свои заказы до 90 тысяч снарядов в месяц, то есть обеспечивать всего около 12 дней в месячных потребностях Украины. Сегодня никто не знает, как долго продлится потенциальная война с Китаем, но все конфликты с участием великих промышленно развитых держав должны быть долгими и мучительными. Хотя гаубичные снаряды и некоторые типы ракет не принесли бы большой пользы в войне в Тихом океане, наличие у нас производственных мощностей и рабочей силы для создания значительно больших объемов взрывчатых веществ, топлива, ракетных двигателей и корпусов ракет было бы очень ценно.



Скептики, выступающие против помощи Украине, справедливо отмечают, что время имеет решающее значение. Беспрецедентная военно-морская экспансия Китая в мирное время является предвестником гораздо более мрачного будущего для Азии даже по сравнению с Европой. Поэтому союзники и партнеры Соединенных Штатов в регионе, такие как Тайвань, должны соответствующим образом вооружаться. Президент Китая Си Цзиньпин приказал своим вооруженным силам быть готовыми к вторжению на Тайвань к 2027 году, поэтому США должны завершить наращивать силы к этому моменту. Чем дольше Вашингтон будет ждать восстановления своего ВПК, тем больше вероятность того, что это создаст ситуацию, аналогичную той, что сложилась в 1941 году. Тогда японское военное руководство знало, что у него есть короткий промежуток времени, чтобы атаковать неподготовленные Соединенные Штаты, прежде чем они нарастят свои силы и американские цели станут для Японии недостижимыми. Без способности вести собственно боевые действия, все усилия по сдерживанию противника для предотвращения его нападения потерпят неудачу. Конечно, лучше уже сейчас иметь военные заводы и рабочую силу для наращивания военных запасов и увеличения их производства в случае чрезвычайной ситуации, чем пытаться решить эти проблемы потом.



Во время Второй мировой войны строительство новых военных заводов и вывод их на полную мощность требовали нескольких лет. Сегодня вооруженные силы США не должны ждать, пока будет наращиваться производство современного гораздо более сложного оружия. От противокорабельных ракет, которые будут необходимы в любом конфликте в Восточной Азии, до переносных пусковых установок и артиллерийских боеприпасов, которые в больших количествах используются на Украине, Соединенным Штатам и их союзникам нужно все больше того, что подготовит нас к худшему - и, таким образом, может предотвратить его. Помогая украинцам помочь самим себе, Вашингтон может быстро приступить к решению этой проблемы.



Авторы статьи:

Питер Раф (Peter Rough) - старший научный сотрудник и директор Центра Европы и Евразии Гудзоновского института. Бывший директор по исследованиям в администрации президента США Джорджа Буша-младшего

Майк Уотсон (Mike Watson) - заместитель директора Центра будущего либерального общества Гудзоновского института Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1679271240





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