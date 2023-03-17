Пункт и значение: с чем Си Цзиньпин начинает поездку в Россию

03:19 20.03.2023 В каком ключе и будет ли поднят на встрече вопрос об Украине



Наталия Портякова



В Москву прибывает китайский лидер Си Цзиньпин - эта трехдневная поездка станет для него первым зарубежным визитом с момента переизбрания председателем КНР на третий срок. По мнению экспертов, она должна продемонстрировать незыблемость российско-китайской дружбы. Помимо вопросов ВТС и энергетики, одной из тем переговоров в Кремле может стать и украинский конфликт, сообщили в Москве в преддверии визита товарища Си. О том, чего ждать от приезда китайского лидера и с какими чувствами за общением Владимира Путина и его гостя из Поднебесной следят на Западе, - в материале "Известий".



39 встреч



Китайского председателя в Москве ждали давно. В начале февраля прошлого года президент России Владимир Путин посетил открытие Олимпийских игр в Пекине. И в свете как устоявшейся практики поочередных визитов, так и на фоне "Совместного заявления двух стран о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии", было ясно: приезд председателя Си в РФ - вопрос времени. Тем более, в декабре прошлого года в ходе видеоконференции Владимир Путин официально пригласил китайского визави в Москву.



На фоне коронавирусных ограничений, державшихся в Китае дольше остального мира, лидер КНР два с половиной года вообще не выезжал из страны. Многие эксперты уже тогда полагали: как только Китай свернет политику "нулевой терпимости", Си Цзиньпин прилетит в Москву. Но его первый - в сентябре 2022 года - с начала пандемии визит пришелся на Казахстан, после чего китайский лидер успел посетить Узбекистан, Индонезию, Таиланд и Саудовскую Аравию. При этом в Самарканде, где проходил саммит ШОС, прошли двусторонние переговоры Путина и Си.



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Визит в Россию пришелся на крайне важную веху в китайской политической жизни: в считанные дни до этого Си Цзиньпин был единогласно утвержден на ежегодной сессии парламента председателем КНР на третий срок. С этой точки зрения, поездка в Москву стала для него первой после переизбрания, в чем, безусловно, оказался и некий символизм. В 2013-м, когда товарищ Си был впервые избран лидером Китая, его первым зарубежным пунктом назначения также была Россия. И с тех пор Путин и Си провели 39 очных встреч.



Не в ту сторону



На переговорах, которые пройдут 21 марта, по словам помощника российского президента Юрия Ушакова, будут обсуждаться вопросы военно-технического сотрудничества и энергетика (на которую, видимо, приходится львиная доля товарооборота и чье значение еще больше выросло в свете западных ограничений).



Кроме того, политики могут подписать новые документы об углублении отношений и развитии ключевых направлений сотрудничества до 2030 года. Будет обсуждаться и конфликт на Украине, отметил Юрий Ушаков. За последний год украинские события успели превратиться в головную боль и для Китая. На фоне отказа осудить Россию США не раз открыто угрожали Пекину вторичными санкциями.



Китай, как известно, зачастую отвечал американцам гневными отповедями - мол, не Штатам решать за Пекин, с кем дружить. А кроме того, непрозрачно намекал, что именно Запад подогревает конфликт своими поставками оружия Киеву.



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В феврале Пекин обнародовал документ из 12 пунктов, посвященный видению путей выхода из украинского кризиса и нацеленный на то, чтобы максимально продемонстрировать нейтралитет и упор на мирные переговоры. Как отметил официальный представитель МИД КНР Ван Вэйбинь, идея Китая "сводится к одному предложению, которое заключается в призыве к миру и содействии переговорам".



На Западе документ моментально подвергся критике как откровенно пророссийский. Москва же дала ему позитивную, хоть и довольно сдержанную оценку. В том, что касается политического урегулирования конфликта, в позициях двух сторон по-прежнему существуют различия, считает замдиректора Центра российских исследований Восточно-Китайского педагогического университета в Шанхае Чжан Синь.



- Китай не желал, чтобы конфликт перерос в нынешнюю ситуацию. Он очень обеспокоен эскалацией ситуации (включая возможное применение ядерного оружия, а также разрушительные последствия боевых действий для мировой экономики) и надеется содействовать России и Украине в поиске политического решения, - говорит эксперт. - Но пока и Россия, и Украина открыто стремятся к победе любой ценой. Ни одна из сторон не желает проводить переговоры при условии сохранения статус-кво и не высказывает намерения идти на уступки или компромиссы по политическому урегулированию.



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Китайские предложения не направлены реально на поддержку России, потому что первый же их пункт - вернуться к границам 1991 года - для РФ вряд ли приемлем, считает главный научный сотрудник Центра политических исследований и прогнозов Института Китая и современной Азии РАН Владимир Портяков. Тем не менее, по его словам, визит председателя Си, который китайская Global Times уже назвала "визитом дружбы, сотрудничества и мира", хоть и выглядит формальным, крайне важен для предметного разговора о ситуации на Украине и перспективам выхода из кризиса.



- Особенно, если минимум будет посвящен любым формам церемониала, а максимум – разговору о проблемах выхода на взаимно приемлемые решения и компромиссы, - подчеркнул он.



К слову, параллельно в западных СМИ появилась информация о том, что после переговоров с Владимиром Путиным товарищ Си намеревается пообщаться в видео-формате и с украинским президентом Владимиром Зеленским, с которым он не разговаривал с прошлого февраля. Китайский МИД такие утверждения пока не подтвердил, дежурно ответив, что "мы поддерживаем связь со всеми сторонами".



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Прорыв мимо



На Западе визит уже вызвал волну озабоченности дальнейшим укреплением "оси Москва-Пекин". Приезд лидера Китая и встреча с президентом России бросают вызов США и их союзникам, которые стремились оказать давление на российскую экономику при помощи санкций, отметило, в частности, американское издание The Hill. В схожих оценках высказались и многие другие американские СМИ.



Разумеется, по большей части мрачные настроения Запада и, прежде всего, Вашингтона, оказались связаны с тем, что контакты на высоком уровне между лидерами двух стран стали еще одним ярким свидетельством провала попыток изолировать Москву на международной арене и подключить к антироссийским санкциям максимальное число участников.



Но отчасти в этом нашло отражение и недовольство Штатов ролью самого Китая в международных делах, где роль первой скрипки привыкли играть США. За неделю с небольшим до визита при посредничестве Китая близкий партнер США Саудовская Аравия и его давний враг Иран заявили о восстановлении дипотношений.



Прорыв, путь к которому проложили усилия Пекина, подчеркнул растущее политическое и экономическое влияние КНР в регионе, которое долгое время формировалось под влиянием Штатов. И на этом фоне имидж примирителя в украинском конфликте (хотя Китай на это особо и не претендует), вероятно, стал раздражать США еще сильнее.



Встреча



В преддверии визита Си в Москву Владимир Путин опубликовал в издании "Жэньминь Жибао" статью с оценкой российско-китайских отношений. Предстоящие переговоры, по мнению президента РФ, придадут мощный импульс всему комплексу двустороннего сотрудничества. "Для меня это также прекрасная возможность увидеться с добрым старым другом, с которым у нас сложились самые теплые отношения", - подчеркнул он.



Российский лидер отметил и экономические успехи, которых удалось добиться Москве и Пекину. По итогам 2022 года двусторонний товарооборот удвоился и достиг рекордных $185 млрд. В Москве рассчитывают, что планка в $200 млрд будет превышена не в 2024-м, а уже в нынешнем году.



Владимир Путин подчеркнул: Москва и Пекин последовательно выступают за формирование более справедливого многополярного мироустройства, основанного на международном праве. Российский лидер выразил признательность Китаю за взвешенную линию в связи с происходящими на Украине событиями, напомнив о дестабилизирующий роли Запада, который "цепляется за архаичные догмы, за свое ускользающее доминирование, ставя на кон судьбы целых государств и народов".



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При этом Москва готова к дипломатическому решению конфликта. Но ультимативные требования в адрес России говорят лишь об оторванности от реалий и незаинтересованности в поиске выхода из сложившейся ситуации, уверен Владимир Путин. По его словам, спровоцированный и старательно подогреваемый Западом кризис на Украине - наиболее яркое "но отнюдь не единственное проявление намерений сохранить доминирование на международной арене и однополярный миропорядок". Источник - Известия

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