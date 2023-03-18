|КазТеннисистка Елена Рыбакина выиграла супер-турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
08:41 20.03.2023
Елена Рыбакина выиграла турнир WTA-1000 Фото: ktf.kz
Лучшая ракетка Казахстана обыграла Арину Соболенко и стала победительницей турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, сообщает Zakon.kz.
В ночь на 20 марта состоялась встреча Елены Рыбакиной и Арины Соболенко. Наша теннисистка впервые обыграла соперницу.
Победа принесла Рыбакиной первенство в турнире и титул 7 ракетки мира. Это самая высокая позиция, которую занимала 23-летняя спортсменка за всю карьеру.
18 марта Елена Рыбакина вышла в финал "Мастерса", обыграв лидера мирового женского тенниса Игу Швентек из Польши.
Мария Мельникова
-------------------------
20 марта Касым-Жомарт Токаев поздравил Елену Рыбакину с победой на престижном турнире в Индиан-Уэллсе, сообщает Zakon.kz.
Президент обратился к спортсменке на странице в Instagram.
"Поздравляю Елену Рыбакину с уверенной победой на престижном турнире в Индиан-Уэллсе! Наша спортсменка показала высокопрофессиональный уровень игры, железный характер и высокую культуру спортивного поведения".
Касым-Жомарт Токаев