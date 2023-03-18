"Рациональный выход из украинского кризиса найдется".., - Си Цзиньпин (статья в РГ)

08:44 20.03.2023 Упорно двигаться вперед, к новым перспективам дружбы, сотрудничества и совместного развития Китая и России

Председатель КНР Си Цзиньпин (авторская статья для российских СМИ)

По приглашению президента Владимира Путина буду посещать Российскую Федерацию с государственным визитом. 10 лет назад первый мой зарубежный визит после избрания на пост Председателя КНР был совершен именно в Россию. В течение 10 лет я уже 8 раз посещал Россию. Благодаря этим поездкам, которые всегда дают большое удовольствие и результаты, мы с президентом В.В. Путиным открыли новую главу в летописи китайско-российских отношений.

Китай и Россия - крупнейшие соседи, стратегические партнеры всеобъемлющего взаимодействия, ведущие мировые державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН. Обе страны проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику, рассматривают отношения между Китаем и Россией как один из главных приоритетов в дипломатии.



Китайско-российские отношения развиваются по четкой исторической логике и на мощном внутреннем драйвере. В течение 10 лет двустороннее сотрудничество динамично развивается по всем азимутам и уверенными шагами вступает в новую эпоху.



Контакты на высоком и высшем уровне играют важную роль и имеют непреходящее стратегическое значение.

Совершенные механизмы обменов и контактов на высоком и высшем уровне, разветвленная структура многопланового сотрудничества служат важным систематическим и институциональным сопровождением развития двусторонних отношений. За эти годы мы с президентом В.В. Путиным поддерживаем тесные рабочие связи. В ходе более чем 40 встреч на двусторонних и международных площадках мы расставляем приоритеты практического сотрудничества во всех сферах, своевременно сверяем часы по актуальным международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, и задаем тон устойчивому развитию двусторонних отношений.



Стороны непрерывно укрепляют политическое взаимодоверие, создавая новую парадигму отношений между крупными державами.

Китай и Россия придерживаются концепции вечной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Двусторонние отношения основываются на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон. Две страны твердо друг друга поддерживают в следовании по пути развития согласно национальным реалиям, в осуществлении развития и возрождения. Зрелые и устойчивые двусторонние связи постоянно набирают новую силу и служат эталоном межгосударственных отношений нового типа, характеризующимся взаимным уважением, мирным сосуществованием и взаимовыгодным сотрудничеством.



Предстоящий мой визит в Россию нацелен на укрепление дружбы, сотрудничества и мира. Я готов вместе с президентом Владимиром Путиным наметить новые планы и меры во имя открытия новых перспектив китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия

Стороны формируют архитектуру всеобъемлющего и многовекторного взаимодействия.

Благодаря совместным усилиям товарооборот по итогам 2022 года составил рекордные 190 млрд долларов США и увеличился на 116 процентов по сравнению с показателем 10-летней давности.



13 лет подряд Китай позиционирует себя как крупнейшего торгового партнера России. Объем взаимных инвестиций двух стран продолжает расти. Благополучно реализуется ряд стратегически значимых проектов сотрудничества в сфере энергетики, космоса, авиации и транспортной взаимосвязанности.



Высокую динамику сохраняет взаимодействие по таким новым отраслям, как научно-техническая инновация и трансграничная электронная коммерция. Межрегиональное сотрудничество стремительно набирает обороты. Все это не только приносит реальные выгоды простым людям, но и придает неиссякаемый импульс развитию обеих стран.



Стороны претворяют в жизнь концепцию дружбы, передающейся из поколения в поколение, изо дня в день крепнет традиционная дружба.

В преддверии 20-летия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией мы с президентом В.В. Путиным приняли решение продлить и наполнить договор новым содержанием с учетом новых реалий времени. Успешное проведение 8 тематических перекрестных годов выводит дружбу и сотрудничество на новые высоты. Народы наших стран оказали друг другу материальную и моральную поддержку в борьбе с коронавирусом, что стало еще одним свидетельством того, как "друзья познаются в беде".



Стороны тесно взаимодействуют на международной арене и несут большую ответственность как великие державы.

Китай и Россия твердо отстаивают ооноцентричную международную систему и миропорядок, основанный на международном праве, а также основополагающие нормы и принципы международных отношений, базирующиеся на целях и принципах Устава ООН, осуществляют тесную координацию и взаимодействие в рамках ООН, ШОС, БРИКС, группы Двадцати и других международных площадок, прилагают совместные усилия к продвижению многополярности и демократизации международных отношений.



Стороны действенными шагами претворяют в жизнь подлинную многополярность, развивают общечеловеческие ценности и выступают за формирование международных отношений нового типа и сообщества единой судьбы человечества.



За 70 с лишним лет китайско-российские отношения прошли весьма непростой путь. Оглядываясь на прошлое, мы глубоко осознаем, что сегодняшний уровень китайско-российских отношений дался нелегко, следует бережно сохранять неувядающую дружбу между Китаем и Россией.



История и практика показывают, что в условиях глобальной турбулентности китайско-российские отношения выдержали испытания на прочность благодаря тому, что мы встали на верный путь налаживания межгосударственных связей.



Предстоящий мой визит в Россию нацелен на укрепление дружбы, сотрудничества и мира. Я готов вместе с президентом Владимиром Путиным наметить новые планы и меры во имя открытия новых перспектив китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.



Стороны должны концентрироваться на комплексном планировании с прицелом на задачи национального развития, инновационным подходом открывать новые возможности и культивировать новые драйверы. Важно укреплять взаимное доверие и раскрывать потенциалы в целях сохранения устойчивой динамики китайско-российских отношений на высоком уровне.



Международное сообщество отдает себе ясный отчет в том, что ни одна страна в мире не превосходит все остальные. Не бывает универсальной модели государственного управления и не существует миропорядка, где решающее слово принадлежит отдельной стране

Необходимо продвигать параллельное наращивание объема и качества инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества, укреплять политические координации, создавать более благоприятные условия для высококачественного развития инвестиционного сотрудничества, увеличивать масштаб двусторонней торговли, расширять общность интересов и изыскивать новые точки роста, формировать структуру развития, отличающуюся взаимодополняемостью и совместимостью традиционной торговли и новых форм сотрудничества, продолжать совместную работу по сопряжению инициативы "Одного пояса и одного пути" и ЕАЭС для институционального сопровождения двустороннего сотрудничества и региональной интеграции.



Необходимо углублять культурно-гуманитарные связи, на высоком уровне организовать Годы сотрудничества в области физической культуры и спорта, раскрывать потенциал механизма межрегионального сотрудничества, активизировать контакты между побратимскими провинциями, областями и городами, поощрять людские обмены, восстанавливать туристическое сотрудничество двух стран, проводить такие мероприятия, как летний лагерь, совместное учебное заведение в интересах непрерывного укрепления дружбы и взаимопонимания между народами, в первую очередь по линии молодежи.



В современном мире происходят глубочайшие перемены. Мир, развитие, сотрудничество и взаимный выигрыш - это неудержимое историческое веяние. Многополярность, экономическая глобализация и демократизация международных отношений - необратимая тенденция.



В то же время быстро нарастают как традиционные, так и нетрадиционные вызовы безопасности. Действия гегемонии, деспотизма и травли причиняют миру серьезный вред. Для восстановления мировой экономики предстоит преодолеть очень долгий путь. В международном сообществе бьют большую тревогу, как никогда нуждаются в путях выхода из кризиса.



В марте 2013 года я выступил в МГИМО и упомянул, что "взаимосвязь и взаимозависимость всех стран достигли беспрецедентно высокого уровня. Человечество живет в одной глобальной деревне, становится тесным сообществом единой судьбы".



Выдвинутые мной потом инициатива "Один пояс и один путь", Инициатива по глобальному развитию, Инициатива по глобальной безопасности и Инициатива глобальных цивилизаций стали полезным наполнением сути концепции сообщества единой судьбы человечества и средств ее реализации, что послужило китайским вариантом адекватного реагирования на перемены мира, эпохи и истории.



Китай и Россия - крупнейшие соседи,стратегические партнеры всеобъемлющего взаимодействия, ведущие мировые державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН. Обе страны проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику, рассматривают отношения между Китаем и Россией как один из главных приоритетов в дипломатии

За 10 лет общечеловеческие ценности, такие как мир, развитие, равенство, справедливость, демократия и свобода, глубоко укоренились в сердцах людей. Все больше стран объединяет общее стремление к построению чистого и прекрасного мира, где воцарятся прочный мир, всеобщая безопасность, совместное процветание, открытость и толерантность. Международное сообщество отдает себе ясный отчет в том, что ни одна страна в мире не превосходит все остальные. Не бывает универсальной модели государственного управления и не существует миропорядка, где решающее слово принадлежит отдельной стране. Солидарность и мир на планете без раскола и потрясений отвечают общим интересам всего человечества.



С начала прошлого года наблюдается тотальное обострение украинского кризиса. Китай на основе самой сути происходящего неизменно занимает объективную и беспристрастную позицию, прилагает активные усилия к содействию примирению и мирным переговорам.



Озвученный мной ряд видений служит основополагающим принципом Китая при украинском урегулировании. Речь, в частности, идет о необходимости соблюдать цели и принципы Устава ООН, уважать резонные озабоченности всех государств в области безопасности, поддерживать все усилия, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса, и обеспечивать стабильность глобальных цепочек производства и поставок.



Опубликованная недавно "Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса" с учетом рациональных озабоченностей всех сторон максимально отражает единство взглядов мирового сообщества на преодоление украинского кризиса.



Документ служит конструктивным фактором в нейтрализации последствий кризиса и продвижении политического урегулирования. Сложные проблемы не имеют простых решений.



Мы убеждены, что рациональный выход из украинского кризиса и путь к прочному миру и всеобщей безопасности в мире найдутся, если все будут руководствоваться концепцией общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, продолжать диалог и консультации в равноправном, благоразумном и прагматичном ключе.



Прежде чем решать глобальные проблемы, надо уладить собственные дела. Коммунистическая партия Китая, сплачивая и ведя за собой китайский народ, всесторонне стремится к великому возрождению китайской нации путем китайской модернизации, которая отличается охватом огромной численности населения, достижением всеобщей зажиточности, согласованным развитием материальной и духовной культуры, гармоничным сосуществованием человека и природы, следованием по пути мирного развития.



Эти отличительные черты Китая сформированы на основе многолетней практики и глубокого обобщения международного опыта. Мы будем решительно продвигать дело китайской модернизации, прилагать усилия для осуществления высококачественного развития, неуклонно расширять внешнюю открытость. Убежден, что это предоставит новые возможности всем странам мира, в том числе России.



Год начинается с весны, а успех - с дела. Есть полные основания полагать, что Китай и Россия, как попутчики в развитии и возрождении, будут вносить больший вклад в дело прогресса человеческой цивилизации. Источник - Российская газета

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1679291040





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- О предварительных итогах явки граждан на 22.10 ч.

- Маулен Ашимбаев встретился с наблюдателями ОБСЕ

- Премьер-Министр РК провел заседание Энергетического совета

- Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан

- Предварительная оценка выборов 19 марта

- Казахстанским медучреждениям обеспечат свободу в выборе поставщиков информсистем

- Государственный советник провел встречу с руководством Миссии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ по наблюдению за выборами

- Фактор добрососедства

- Алихан Смаилов провел встречу с главой МИД Великобритании

