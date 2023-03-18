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"Коллективный Запад" все отчаяннее цепляется за свое ускользающее доминирование", - В.Путин (статья в "ЖЖ")
08:50 20.03.2023

Статья Владимира Путина в "Жэньминь Жибао" "Россия и Китай - партнерство, устремленное в будущее"
Рад возможности со страниц одного из крупнейших и наиболее авторитетных мировых изданий обратиться к дружественному китайскому народу в преддверии государственного визита в Россию Председателя КНР Си Цзиньпина. Это значимое событие вновь подтверждает особый характер российско-китайского партнерства, которое всегда строилось на взаимном доверии, уважении суверенитета и интересов друг друга.
С предстоящими переговорами мы связываем большие ожидания. Не сомневаемся, что они придадут новый мощный импульс всему комплексу двустороннего сотрудничества. Для меня это также прекрасная возможность увидеться с добрым старым другом, с которым у нас сложились самые теплые отношения.

Мы познакомились с товарищем Си Цзиньпином в марте 2010 года, когда он приезжал в Москву во главе представительной китайской делегации. Наша первая встреча прошла очень по-деловому и в то же время искренне и доброжелательно. Такой стиль общения мне лично глубоко импонирует. Знаю, что в Китае уделяют большое значение дружбе и человеческим взаимоотношениям. Неслучайно мудрец Конфуций сказал: "Разве это не радость, когда издалека приезжает друг!" Мы в России также высоко ценим эти качества, для нас настоящий друг - как родной брат. В этом наши народы очень схожи.

Три года спустя, примерно в те же мартовские дни, мы вновь встретились в столице России. Тогда Си Цзиньпин посетил нашу страну с первым государственным визитом после избрания на пост Председателя КНР. Тот саммит задал тон и динамику российско-китайским отношениям на многие годы, стал ярким свидетельством особого характера отношений России и Китая, определил вектор их ускоренного и устойчивого развития.

Прошло десятилетие, что по меркам истории наших стран, связанных узами многовековых традиций добрососедства и сотрудничества, - просто мгновение. За это время в мире многое менялось, и часто не в лучшую сторону, но неизменным осталось главное - прочная российско-китайская дружба, которая последовательно укрепляется на благо и в интересах наших стран и народов. Прогресс, достигнутый в двусторонних связях, впечатляет. Российско-китайские отношения вышли на наивысший за всю их историю уровень и продолжают крепнуть, по своему качеству они превосходят военно-политические союзы времен холодной войны, в них нет ведущего и ведомого, нет каких-либо ограничителей или запретных тем. Наш политический диалог стал предельно доверительным, стратегическое взаимодействие - всеобъемлющим и вступающим в новую эпоху. Мы с Председателем Си Цзиньпином встречались около 40 раз и всегда находили время и возможность для общения и в самых разных официальных форматах, и в обстановке "без галстуков".

Одним из наших приоритетов является торгово-экономическое партнерство. По итогам 2022 года и без того солидный двусторонний товарооборот удвоился и достиг 185 миллиардов долларов. Это - новый рекорд. И у нас есть все основания полагать, что поставленная нами с Председателем Си Цзиньпином планка в 200 миллиардов долларов будет превышена не в 2024-м, а уже в нынешнем году. При этом важно, что во взаимной торговле растет доля расчетов в национальных валютах и наши отношения становятся еще более суверенными.

Успешно реализуются долгосрочные совместные планы и программы. Например, российско-китайский магистральный газопровод "Сила Сибири" по своим масштабам без преувеличения стал "сделкой века". Существенно выросли объемы поставок отечественной нефти и угля. С участием наших специалистов в Китае строятся новые атомные энергоблоки, китайские компании активно подключаются к СПГ-проектам, крепнет промышленная и сельскохозяйственная кооперация. Мы вместе осваиваем космическое пространство, развиваем новые технологии.

Россия и Китай - державы с древними самобытными традициями и колоссальным культурным достоянием. И сейчас, когда сняты все связанные с пандемией ограничения для взаимных контактов, важно как можно скорее наращивать гуманитарные и туристические обмены, способствуя тем самым упрочению социальной базы российско-китайского партнерства. Особую роль в этом играет проведение межгосударственных тематических годов. Например, 2022-2023 годы посвящены очень востребованному нашими гражданами сотрудничеству в области физической культуры и спорта.

В отличие от некоторых претендующих на гегемонию и вносящих разлад в мировую гармонию стран Россия и Китай в буквальном и переносном смысле строят мосты. Так, в прошлом году наши приграничные регионы соединили два мостовых перехода через Амур, давно ставший "рекой дружбы". Среди "волн и ветров" на планете мы тесно взаимодействуем в международных делах и, стоя плечом к плечу, "как скала посреди бурного потока", эффективно координируем внешнеполитические позиции, боремся с общими угрозами, реагируем на современные вызовы. Активно продвигаем такие демократичные многосторонние структуры, как ШОС и БРИКС, которые становятся все более авторитетными и влиятельными, обретают новых партнеров и друзей. Этой же цели служит работа по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и инициативы "Один пояс, один путь".

Совместно с единомышленниками наши страны последовательно выступают за формирование более справедливого многополярного мироустройства, основанного на международном праве, а не на неких "правилах", обслуживающих потребности "золотого миллиарда". Россия и Китай последовательно работают в интересах создания равноправной, открытой, инклюзивной, не направленной против третьих стран системы безопасности в регионе и мире в целом. В этой связи отмечаем конструктивную роль китайской "Инициативы в области глобальной безопасности", которая созвучна российским подходам в этой сфере.

Мы видим, что внешний геополитический ландшафт претерпевает кардинальные изменения. "Коллективный Запад" все отчаяннее цепляется за архаичные догмы, за свое ускользающее доминирование, ставя на кон судьбы целых государств и народов. Проводимый США курс на двойное сдерживание России и Китая, а также всех, кто не поддается американскому диктату, приобретает все более острый и напористый характер. Идет демонтаж архитектуры международной безопасности и сотрудничества. Россия объявлена "непосредственной угрозой", а Китай - "стратегическим конкурентом".

Признательны за взвешенную линию КНР в связи с происходящими на Украине событиями, за понимание их предыстории и подлинных причин. Приветствуем готовность Китая сыграть конструктивную роль в деле урегулирования кризиса. Как и китайские друзья, мы выступаем за неукоснительное соблюдение Устава ООН, уважение норм международного права, в том числе гуманитарного. Привержены принципу неделимости безопасности, который грубо нарушается блоком НАТО. Глубоко обеспокоены безответственными и просто опасными действиями, способными подорвать глобальную ядерную безопасность. Не приемлем нелегитимные односторонние санкции, которые должны быть отменены.

Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Однако еще в апреле 2022 года мирные переговоры были прекращены отнюдь не нами. Будущее мирного процесса зависит исключительно от готовности к серьезному разговору с учетом сложившихся геополитических реалий. К сожалению, ультимативные требования в адрес России говорят лишь об оторванности от таких реалий и незаинтересованности в поиске выхода из сложившейся ситуации.

При этом спровоцированный и старательно подогреваемый Западом кризис на Украине - самое яркое на сегодня, но отнюдь не единственное проявление намерений сохранить доминирование на международной арене и однополярный миропорядок. Нельзя не понимать, что НАТО пытается придать своей деятельности глобальный охват, нацелившись на проникновение в Азиатско-Тихоокеанский регион. Что некоторые силы настойчиво стремятся раздробить общеевразийское пространство на сеть "эксклюзивных клубов" и военных блоков, направленных на сдерживание развития наших стран, на ущемление их интересов. Однако добиться этого никому не удастся.

Именно российско-китайские отношения сегодня фактически выступают краеугольным камнем региональной, да и глобальной стабильности, стимулируют экономический рост, служат гарантом позитивной повестки в международных делах. Они - образец гармоничного созидательного сотрудничества между крупными державами.

Уверен, что наша дружба и партнерство, основывающиеся на стратегическом выборе народов двух стран, продолжат расти и крепнуть во имя благополучия и процветания России и Китая. И этому, несомненно, будет способствовать нынешний визит в Россию Председателя КНР.

Источник - rg.ru
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