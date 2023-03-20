О социально-экономических перспективах Центральной Азии, - В.Чушкин

09:30 20.03.2023

ВЛАДИМИР ЧУШКИН | 20.03.2023



Сегодня в мире пока еще не полностью осознаны экономическая роль и перспективы Центральной Азии. В значительной степени в силу инерции регион до сих пор не воспринимается международным сообществом как значимый игрок на экономической карте мира. Однако регион меняется и сегодня его роль нужно оценивать по-новому.



Государства Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан) достигли существенного прогресса в своем развитии в последние 20 лет. Их совокупный ВВП за этот период вырос более чем в семь раз, составив в 2021 году 347 млрд долл. США. Доля Центральной Азии в мировом ВВП по ППС с 2000 года выросла в 1,8 раза. Среднегодовой темп экономического роста стран Центральной Азии составил 6,2% за последние 20 лет (развивающиеся страны в целом росли с темпом 5,3%, а мир в целом - в среднем на 2,6% ежегодно). Центральноазиатские государства состоялись экономически и имеют серьезные перспективы развития. Рост экспортных доходов, денежных переводов трудовых мигрантов и объемов прямых иностранных инвестиций способствовал повышению доходов населения и сокращению бедности. В большинстве стран региона ВВП по ППС на душу населения увеличился в 3 раза.



Оборот внешней торговли товарами стран Центральной Азии составил 165,5 млрд долл. в 2021 г. и за последние 20 лет вырос в 6 раз. Нахождение центральноазиатских стран на перекрестке транспортных путей создает возможности для развития транзитного потенциала как в отношении транспортировки товаров, так и для вовлечения стран региона в трансграничные производственные цепочки. Взаимная торговля стран региона развивается опережающими темпами по отношению к внешней торговле, ее вес в общем товарообороте последовательно увеличивается, составив 9,9% по итогам 2021 года. Значительный импульс развитию и увеличению объемов внутрирегиональной торговли после 2017 года придал Узбекистан.



Объем накопленных входящих прямых инвестиций (ПИИ) в регион оценивается ЕАБР в 211 млрд долл. США. За последние 20 лет этот показатель вырос более чем в 17 раз. При общей позитивной динамике роста ПИИ их структура, как страновая, так и отраслевая, имеет свои особенности. Продолжительный период закрытости некоторых стран региона, отдаленность от основных экономических центров, отсутствие выхода к морю неблагоприятно влияют на восприятие региона международными инвесторами.



Несмотря на достигнутый прогресс, по мнению специалистов-экономистов, существует ряд системных проблем (вызовов), сдерживающих социально-экономическое развитие центральноазиатских государств. Среди значимых барьеров - качество институциональной среды, узкие места на региональных транспортных сетях, социальные проблемы, макроэкономические риски, недостаточный уровень гармонизации в региональных торгово-экономических отношениях. Странам региона необходимо преодолеть четыре ключевых структурных вызова - отсутствие выхода к морю; ресурсная зависимость и низкий уровень развития финансового сектора; рассогласованность в водно-энергетической сфере; климатические изменения. Центральноазиатские страны, действуя согласованно, будут иметь больше возможностей для преодоления структурных проблем развития. Повышение нагрузки на энергетическую систему в условиях роста экономической деятельности и связанность стран региона общими бассейнами рек делают безальтернативным их сотрудничество в водно-энергетической сфере.



Не менее важны согласованные усилия для развития транспортной инфраструктуры и борьбы с климатическими рисками. Расшивка "узких" мест в развитии инфраструктурных отраслей (транспорт, ВЭК) позволит повысить производительность в экономике, расширить торгово-экономическое партнерство со странами-соседями, улучшить товарную диверсификацию производства и экспорта. Совершенствование институциональных условий позволит ускорить структурные преобразования в экономиках стран региона. Недостаточный уровень сотрудничества в водно-энергетическом комплексе ведет к ежегодному экономическому ущербу. Нереализованные выгоды оцениваются в 0,6% совокупного ВВП региона в сельском хозяйстве и 0,9% ВВП - в энергетическом комплексе.



Структура инвестиционного портфеля далека от оптимальной, поскольку не учитывает региональные интересы. Совокупные инвестиционные предложения в водно-энергетический комплекс оцениваются в 52,8 млрд долл. с преобладанием инвестиций в сегменте генерации, при этом инфраструктура водного хозяйства достигла предельного срока эксплуатации, требует обновления и модернизации. Реализация энергетических проектов, в том числе в области зеленой энергетики, позволит улучшить энергобаланс и в перспективе перейти к экспорту электроэнергии. В Центральной Азии происходит динамичное развитие транспортной инфраструктуры и рост мобильности населения. Налицо огромные успехи: растет протяженность железных и автомобильных дорог с твердым покрытием, построены новые морские порты на Каспии, аэропорты, транспортно-логистические центры и пункты пересечения границ.



В последние годы быстро увеличивается объем контейнерного транзита как по традиционному маршруту Китай - Казахстан - Россия - ЕС, так и по Транскаспийскому. Евразийский транспортный каркас должен стать решением, благодаря которому центральноазиатские государства, не имеющие выхода к морю, будут связаны друг с другом и с внешними торговыми партнерами. Каркас уже сформирован, и сейчас идет развитие его отдельных элементов. Он станет сетью маршрутов, которая обеспечит сопряжение различных международных транспортных коридоров, проходящих через Центральную Азию, и позволит организовывать новые контейнерные сервисы и логистические цепочки. Это даст возможность выстроить устойчивые и безопасные транспортно-экономические связи, снизить транспортные издержки экономик Центральной Азии.



Предпочтительным форматом развития экономической интеграции центральноазиатских государств выступает Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Участие в ЕАЭС обеспечит странам единую регуляторную среду, доступ к обширному общему рынку труда, капитала, товаров и услуг, устранение препятствий во взаимной торговле и развитие промышленной кооперации. Стратегическая роль Центральной Азии на экономической карте мира будет возрастать, особенно для России и Китая. Центральная Азия перестает быть периферией по сравнению с крупными экономическими игроками на обширном евразийском пространстве. Трансформация региона во многом зависит от внутренних усилий, частных инвестиций, а также от реализации крупных многосторонних программ. Регион может стать финансово устойчивым и динамично развивающимся на пространстве Большой Евразии с эффективными региональными механизмами сотрудничества, с активным участием в производственно-сбытовых цепочках национальных бизнесов, производящих конкурентоспособные товары и услуги для внутренних и внешних потребителей. Становление Центральной Азии как процветающего региона поможет решить другие чувствительные геополитические вопросы в этой части континента, в частности вовлечение Афганистана в хозяйственные отношения с соседними странами.