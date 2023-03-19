 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 20.03.2023
11:46  Турецкая оппозиция торопится оправдать ожидания НАТО, - СП
11:05  Могут и расстрелять. Экс-премьер Пакистана Имран Хан официально обвинен в терроризме
10:44  Рахмон вылетел на водную конеренцию в Нью-Йорк
10:33  Наследницу испанского престола красавицу-принцессу Леонор на 3 года забривают в армию
10:32  Межвидовая грызня в Киевской крынке, - И.Логинов
10:28  Последнее китайское или Радость через силу, - В.Можегов
09:30  О социально-экономических перспективах Центральной Азии, - В.Чушкин

08:50  "Коллективный Запад" все отчаяннее цепляется за свое ускользающее доминирование", - В.Путин (статья в "ЖЖ")
08:44  "Рациональный выход из украинского кризиса найдется".., - Си Цзиньпин (статья в РГ)
08:41  КазТеннисистка Елена Рыбакина выиграла супер-турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
08:39  В новый КазПарламент по спискам проходят 6 партий: от "Аманата" до ОСДП
03:19  Пункт и значение: с чем Си Цзиньпин начинает поездку в Россию
03:14  FP: вооружение Украины поможет США подготовиться к войне с Китаем за Тайвань
03:13  5 цветов и имя для ребенка. Как "новый Казахстан" выбирал парламент
02:24  Только бизнес: почему Китай продает американский госдолг
00:52  Пентагон тревожит безопасность его военных баз в Сирии, - И.Субботин
00:50  Визит Си в Москву напомнит хождение по канату, - В.Скосырев
00:37  Украиной правит вооруженная богема, - Максим Соколов
00:22  Индия на распутье: 8 причин для дружбы с Россией
00:09  Закулисье борьбы за власть. Как Ельцин переиграл всех в марте 1993-го (история)
00:00  Власти Великобритании строят антиутопию, в которой думать - уже преступление, - С.Князев
Воскресенье, 19.03.2023
22:55  Трампу грозит тюрьма за слишком бурную личную жизнь
22:53  Москва. Выставка "На перекрестке цивилизаций" рассказывает о евреях Средней Азии
21:30  В дурь! У легендарной Псаки теперь свое полит-ток-шоу на ТВ
19:01  Выборы в Мажилис Казахстана: притопало голосовать рекордно мало - 54,09% избирателей
18:41  У Макрона неприятности: В Париже продолжаются беспорядки
18:23  Москва превращает Турцию в своего должника. Перечислены выгоды России от продления "зерновой сделки"
12:04  США превращают AUKUS в военный блок по образцу НАТО, - А.Кошкин
11:55  "Спасибо за победу!" - жители Мариуполя пообщались с Путиным
11:00  Правительство Казахстана подает в пост-выборную отставку
08:46  Европе предстоит жесткая конкуренция с Китаем за СПГ, - Игорь Юшков
08:09  В Казахстане стартовали выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов
00:59  Автогаз из России продолжают поставлять на Украину. На чьей стороне в СВО российское правительство?
00:58  Шавкат Мирзиеев дал старт строительству Нового Ташкента
00:52  Предательство Турции и будущее Эрдогана
00:49  Визит Си в Россию прояснит будущее Украины
00:22  Канцлер Шольц приветствовал решение МУС об "ордере на арест" Путина
00:03  Путин - вне закона. Гегемон вынуждает не-Запад определиться, - Федор Лукьянов
Суббота, 18.03.2023
22:05  В Афганистане запретили выращивание марихуаны. В который раз?
21:15  Скончался последний главком ВМФ СССР адмирал Владимир Чернавин
18:20  Пакистанская полиция 2-й день штурмует дом экс-премьера Пакистана Имрана Хана
17:41  Путин и Си Цзиньпин подпишут два заявления в Москве
17:39  Судьба "президента". Против кого сражается Света Тихановская?
17:35  КырРазборки. Чекисты-ташиевцы схватили шурина генпрокурора
15:58  Кыргызстан раздувает в регионе огонь опасной интриги, - Андрей Пулатов
15:14  У Сергея Бодрова ("Брата") родилась внучка
11:37  Схватка кыргызских силовиков: ГКНБ закусилась с Генпрокуратурой
11:07  "КурулTime". В Бишкеке проходит Второй курултай топовых блогеров
10:36  Лондон намерен помочь Астане в поиске альтернативных маршрутов экспорта нефти
10:35  Что именно беспокоит США в китайском посредничестве на Ближнем Востоке? - Максим Сучков
09:55  Байден считает оправданным ордер на арест Путина
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Последнее китайское или Радость через силу, - В.Можегов
10:28 20.03.2023

что именно не устает повторять миру Путин, к чему миру придется прислушаться?
Владимир Можегов
19.03.23
История с упавшим над Черным морем вблизи Крыма американским БПЛА разрастается как снежный ком - в основном эмоциями. Что и понятно: это первый с начала украинской войны случай прямого столкновения российского и американского "флагов". При этом наша реакция скорей восторженно-издевательская (даже в центральных СМИ и в первом от президента кругу), американская - недоумевающе-настороженная. Скорей всего, эмоции и сам инцидент схлынут и забудутся очень скоро. Тем интереснее взвесить и оценить то, что останется в сухом остатке.

Прежде всего, сразу заметим, что инцидент не приведет к эскалации напряжения (ну, скажем так: очень по касательной). Это ясно уже по развитию конфликта. Беспилотник упал утром 14-го, информацию о нем наши и американские СМИ и официальные лица озвучили вечером. Ясно, что перед тем шли достаточно бурные выяснения отношений. Которые и вылились на поверхности двумя версиями, вполне предсказуемыми, и в духе нашего "поведения" в этом конфликте.

Госдеп чуть подумав (Су-27 "вынудил ВС США уронить" летак), дипломатично отметил "непреднамеренность" действий русских. Русские же сразу начали делать заявления однозначно нейтральные (мы просто летели, вообще не причем), но с явным привкусом глумления, причем начиная с МО и кончая Лавровым и Песковым: "В результате резкого маневрирования беспилотник США перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью" - Минобороны), "не летали бы где не положено, все было бы экологично" (Песков). Сам способ, которым Су-27 "уронил" американский беспилотник, был, скажем так, озорным: он то ли слил на него топливо (попросту обгадил), то ли смел "спутной струей" двигателей.

В итоге американцы отреагировали на инцидент как на очередную выходку дворового хулигана. Эту манеру они взяли еще с предвоенного времени "ультиматума Путина" и упорно ей следуют. То есть, демонстративно не принимают угрозы России всерьез. Вот и сейчас они заявили, что продолжат полеты там, где и когда им будет надо. На что Лавров уже успел ответить в том духе, что если они будут летать, где им заблагорассудится, то и мы будем. Напомнив об "ограниченный статус" над некоторыми важными для нас районами, который мы единолично объявили.

В общем, как ни крути, а это вызов. Но не то, чтобы слишком серьезный. Скорее, некоторое предупреждение. Далеко, конечно, не первое. Но, как мы надеемся, обязывающее. Одним словом, двусмысленность наших позиций никуда не делась. Эскалация (очень-очень постепенно) но все-таки нарастает. Но… В чем же в таком случае смысл происходящего?

Для себя я бы ответил на этот вопрос так: маленькими, тоненькими штришками-пунктирчиком мы продолжаем обозначать свою стратегическую линию. История с БПЛА - еще один в ней, важный, по времени-месту, штришок. Поскольку, произошла она перед готовящимся (во всяком случае декларируемым) весенним наступлением ВСУ, которое может стать итогом-переломом войны. Понятно, что мы ведем свою к этому подготовку. И что некоторые наши районы должны быть закрыты от американских глаз. Да и вообще – чужим здесь не место. Таким образом, это довольно негромкое в целом предупреждение можно прочесть так: держитесь чуть в стороне, не лезьте всей тушей.

Вообще, поведение наших первых лиц и МО здесь очень напоминает то, что мы наблюдали перед самым началом войны. Некоторая развязность реакций намекает на прямое благословение Верховного. И, наконец, все это абсолютно в стиле и духе Путина. Которого вообще (имею мнение) можно назвать самым стабильным статус-кво мировой политики. То есть, единственным абсолютно предсказуемой (в хорошем смысле) и недвижной ее константой. Вот последняя (мировая политика) действительно сходит с ума, и достаточно быстро. Почему и кажется, что крыша едет у всех. Нет, не у всех. "Вращается весь мир вкруг человека", но пока что сам этот человек остается недвижим.

Год, два, восемь, двадцать лет Путин остается тем же, кем и был: вот этой самой недвижностью в центре хаоса, буддийствующим архонтом, центром антициклона, единственной безусловной точкой мирового дискурса: тем, кто делает то, что говорит, и говорит то, что делает. При этом ясно, недвусмысленно и неизменно обозначая свои цели, и используя очень осторожную и выверенную систему сдержек-противовесов, и – само-собой, предупреждений. Хорошо это или плохо, но это так. И пока, во всяком случае, это работало.

Многие конечно со мной не согласятся и начнут говорить про пресловутые красные линии, "никому уже не страшные". Осмелюсь заметить, что линии все-таки есть, и они вполне себе страшные. Только не на уровне эмоций. А, как бы это сказать, вытатуированные в самом сердце будды.

Есть своего рода брахманический стиль русского человека и русской политики. Не всегда ясный, а порой и правда оказывающийся ошибочным, как стиль последнего русского императора, преданного ближайшим окружением. (Хотя ошибочен ли он в плане вечности - тоже большой вопрос. Может и нет. Ибо Россия граничит с Богом. А это совсем не тот стиль мировой геополитики, к которому привыкли англосаксы.) Осмелюсь также заметить, что за последние сто лет мир вообще и русский мир в частности не стал лучше. Наоборот, он продвинулся в сторону края бездны далеко вперед.

Нет, я вовсе не оправдываю наше МО, и согласен с тем, что англосаксы понимают только силу и ничего больше. Все на самом деле понимают только силу, и ничего больше. И если бы мир действительно можно было завоевать с помощью общины монашенок-кармелиток, которые донесли бы до всех ту очевидную истину, что "милосердие выше справедливости", он давно был бы завоеван. Увы, так не бывает. Мир завоевывается только через силу, дерьмо, кровь и слезы. Но мировой гегемон пятьсот лет неуклонно шагавший к власти, просто так эту власть вам само-собой не отдаст. И слушать ваши аргументы не станет. Не станет и все – это тоже надо хорошо понимать.

Поэтому я лично тоже за осторожные действия. Осторожные, но неизменные. С ясным и четким осознанием ваших конечных целей. Которые, слава Богу, есть.

Что именно не устает повторять миру Путин, к чему в конце концов ему, миру, придется прислушаться? Либо, в ином случае, ему придется просто перестать быть? Это несколько очень простых и очень внятных слов, фактов и выводов. Примерно таких: Россия в ХХI веке может выжить (существовать) только в своих исторических границах. Русский человек может остаться русским человеком только в роли русского человека: то есть человека большой, настоящей, русской имперской культуры (а другой человек никому и не нужен: ни миру на земле, ни Богу на небе). Вот собственно и все. Совсем немного. Но абсолютно неприемлемо для сегодняшнего глобального мира. Поэтому или-или. Или мир подвинется и треснет по линии здравого смысла (то есть, пресловутое единство пресловутого "коллективного запада", на что, как мне кажется, здравомысленно надеется Путин), или же - его не будет вовсе. Ибо: "зачем нам мир, если в нем не будет России?" Внятное предложение? Внятное. Трудно его вместить? Трудно. Поэтому будем доносить его постепенно, мягко, настойчиво и неуклонно, как мы это любим и умеем.

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1679297280


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- О предварительных итогах явки граждан на 22.10 ч.
- Маулен Ашимбаев встретился с наблюдателями ОБСЕ
- Премьер-Министр РК провел заседание Энергетического совета
- Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан
- Предварительная оценка выборов 19 марта
- Казахстанским медучреждениям обеспечат свободу в выборе поставщиков информсистем
- Государственный советник провел встречу с руководством Миссии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ по наблюдению за выборами
- Фактор добрососедства
- Алихан Смаилов провел встречу с главой МИД Великобритании
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  