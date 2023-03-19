Последнее китайское или Радость через силу, - В.Можегов

10:28 20.03.2023 что именно не устает повторять миру Путин, к чему миру придется прислушаться?

Владимир Можегов

19.03.23

История с упавшим над Черным морем вблизи Крыма американским БПЛА разрастается как снежный ком - в основном эмоциями. Что и понятно: это первый с начала украинской войны случай прямого столкновения российского и американского "флагов". При этом наша реакция скорей восторженно-издевательская (даже в центральных СМИ и в первом от президента кругу), американская - недоумевающе-настороженная. Скорей всего, эмоции и сам инцидент схлынут и забудутся очень скоро. Тем интереснее взвесить и оценить то, что останется в сухом остатке.



Прежде всего, сразу заметим, что инцидент не приведет к эскалации напряжения (ну, скажем так: очень по касательной). Это ясно уже по развитию конфликта. Беспилотник упал утром 14-го, информацию о нем наши и американские СМИ и официальные лица озвучили вечером. Ясно, что перед тем шли достаточно бурные выяснения отношений. Которые и вылились на поверхности двумя версиями, вполне предсказуемыми, и в духе нашего "поведения" в этом конфликте.



Госдеп чуть подумав (Су-27 "вынудил ВС США уронить" летак), дипломатично отметил "непреднамеренность" действий русских. Русские же сразу начали делать заявления однозначно нейтральные (мы просто летели, вообще не причем), но с явным привкусом глумления, причем начиная с МО и кончая Лавровым и Песковым: "В результате резкого маневрирования беспилотник США перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью" - Минобороны), "не летали бы где не положено, все было бы экологично" (Песков). Сам способ, которым Су-27 "уронил" американский беспилотник, был, скажем так, озорным: он то ли слил на него топливо (попросту обгадил), то ли смел "спутной струей" двигателей.



В итоге американцы отреагировали на инцидент как на очередную выходку дворового хулигана. Эту манеру они взяли еще с предвоенного времени "ультиматума Путина" и упорно ей следуют. То есть, демонстративно не принимают угрозы России всерьез. Вот и сейчас они заявили, что продолжат полеты там, где и когда им будет надо. На что Лавров уже успел ответить в том духе, что если они будут летать, где им заблагорассудится, то и мы будем. Напомнив об "ограниченный статус" над некоторыми важными для нас районами, который мы единолично объявили.



В общем, как ни крути, а это вызов. Но не то, чтобы слишком серьезный. Скорее, некоторое предупреждение. Далеко, конечно, не первое. Но, как мы надеемся, обязывающее. Одним словом, двусмысленность наших позиций никуда не делась. Эскалация (очень-очень постепенно) но все-таки нарастает. Но… В чем же в таком случае смысл происходящего?



Для себя я бы ответил на этот вопрос так: маленькими, тоненькими штришками-пунктирчиком мы продолжаем обозначать свою стратегическую линию. История с БПЛА - еще один в ней, важный, по времени-месту, штришок. Поскольку, произошла она перед готовящимся (во всяком случае декларируемым) весенним наступлением ВСУ, которое может стать итогом-переломом войны. Понятно, что мы ведем свою к этому подготовку. И что некоторые наши районы должны быть закрыты от американских глаз. Да и вообще – чужим здесь не место. Таким образом, это довольно негромкое в целом предупреждение можно прочесть так: держитесь чуть в стороне, не лезьте всей тушей.



Вообще, поведение наших первых лиц и МО здесь очень напоминает то, что мы наблюдали перед самым началом войны. Некоторая развязность реакций намекает на прямое благословение Верховного. И, наконец, все это абсолютно в стиле и духе Путина. Которого вообще (имею мнение) можно назвать самым стабильным статус-кво мировой политики. То есть, единственным абсолютно предсказуемой (в хорошем смысле) и недвижной ее константой. Вот последняя (мировая политика) действительно сходит с ума, и достаточно быстро. Почему и кажется, что крыша едет у всех. Нет, не у всех. "Вращается весь мир вкруг человека", но пока что сам этот человек остается недвижим.



Год, два, восемь, двадцать лет Путин остается тем же, кем и был: вот этой самой недвижностью в центре хаоса, буддийствующим архонтом, центром антициклона, единственной безусловной точкой мирового дискурса: тем, кто делает то, что говорит, и говорит то, что делает. При этом ясно, недвусмысленно и неизменно обозначая свои цели, и используя очень осторожную и выверенную систему сдержек-противовесов, и – само-собой, предупреждений. Хорошо это или плохо, но это так. И пока, во всяком случае, это работало.



Многие конечно со мной не согласятся и начнут говорить про пресловутые красные линии, "никому уже не страшные". Осмелюсь заметить, что линии все-таки есть, и они вполне себе страшные. Только не на уровне эмоций. А, как бы это сказать, вытатуированные в самом сердце будды.



Есть своего рода брахманический стиль русского человека и русской политики. Не всегда ясный, а порой и правда оказывающийся ошибочным, как стиль последнего русского императора, преданного ближайшим окружением. (Хотя ошибочен ли он в плане вечности - тоже большой вопрос. Может и нет. Ибо Россия граничит с Богом. А это совсем не тот стиль мировой геополитики, к которому привыкли англосаксы.) Осмелюсь также заметить, что за последние сто лет мир вообще и русский мир в частности не стал лучше. Наоборот, он продвинулся в сторону края бездны далеко вперед.



Нет, я вовсе не оправдываю наше МО, и согласен с тем, что англосаксы понимают только силу и ничего больше. Все на самом деле понимают только силу, и ничего больше. И если бы мир действительно можно было завоевать с помощью общины монашенок-кармелиток, которые донесли бы до всех ту очевидную истину, что "милосердие выше справедливости", он давно был бы завоеван. Увы, так не бывает. Мир завоевывается только через силу, дерьмо, кровь и слезы. Но мировой гегемон пятьсот лет неуклонно шагавший к власти, просто так эту власть вам само-собой не отдаст. И слушать ваши аргументы не станет. Не станет и все – это тоже надо хорошо понимать.



Поэтому я лично тоже за осторожные действия. Осторожные, но неизменные. С ясным и четким осознанием ваших конечных целей. Которые, слава Богу, есть.



Что именно не устает повторять миру Путин, к чему в конце концов ему, миру, придется прислушаться? Либо, в ином случае, ему придется просто перестать быть? Это несколько очень простых и очень внятных слов, фактов и выводов. Примерно таких: Россия в ХХI веке может выжить (существовать) только в своих исторических границах. Русский человек может остаться русским человеком только в роли русского человека: то есть человека большой, настоящей, русской имперской культуры (а другой человек никому и не нужен: ни миру на земле, ни Богу на небе). Вот собственно и все. Совсем немного. Но абсолютно неприемлемо для сегодняшнего глобального мира. Поэтому или-или. Или мир подвинется и треснет по линии здравого смысла (то есть, пресловутое единство пресловутого "коллективного запада", на что, как мне кажется, здравомысленно надеется Путин), или же - его не будет вовсе. Ибо: "зачем нам мир, если в нем не будет России?" Внятное предложение? Внятное. Трудно его вместить? Трудно. Поэтому будем доносить его постепенно, мягко, настойчиво и неуклонно, как мы это любим и умеем. Источник - завтра

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