 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Межвидовая грызня в Киевской крынке, - И.Логинов
10:32 20.03.2023

ИГОРЬ ЛОГИНОВ | 19.03.2023
Межвидовая грызня. Украинские крысы обмениваются укусами
Ермак - против Залужного, Киев - против регионов, все - против всех

Реальное положение внутриполитического паноптикума Украины прекрсно иллюстрировала публичная словесная склока Зеленского и журналистки порошенковского "5 канала" на пресс-конференции, посвященной годовщине начала СВО.

Дамочка натыкала президенту за цензуру, кумовство и вранье, Зеля ответил претензиями к Кондитеру, едко заметив: "Вам, наверное, не очень приятно слышать, что мы победим с таким президентом. А с тем, что вот был, мы не победили".

Кстати тогда, издание Politico отметило, что в стране растет критика Зеленского, которого обвиняют в чрезмерной концентрации власти и поверхностных методах управления и что глава страны не умеет мыслить стратегически, игнорирует детали и любит полагаться на внутренний круг доверенных друзей.

Дело идет к осенним выборам в Раду, и по мере укрепления "кварталократии" и диктатуры Ермака, оживляются и их противники, которым, после фактической ликвидации перекрашенных ошметков "регионалов" тоже не светит ничего хорошего.

Не зря на днях появилась петиция, автор которой предлагает привлечь к ответственности Порошенко и других чиновников, которые подписывали "Минские соглашения" и причастных к созданию схем поставок угля с территории "ЛДНР".

Ермак же бьет сразу по всем площадям. Одна из главных целей – главком Залужный, для уменьшения влияния которого в Раду уже подан проект поправок к законопроекту "Об усилении демократического гражданского контроля над Вооруженными силами Украины".

Предлагается запретить всем военнослужащим запретить заниматься внутренней политикой, быть депутатами любого уровня, даже на пенсии и передать функцию подачи на назначение начальника Генштаба и командных видов ВСУ от главкома министру обороны. То есть Залужного ставят в серьезную зависимость не только от Гниды, но и от Резникова, вплоть до права последнего отменять приказы Главкома. Рассмотрение проекта пока отложили, ждут подходящего расклада.

Залужный спокоен – против еврея Зеленского у него есть свои евреи (раввин Украины Моше Раувен Асман)

До того Залужному вдруг "прилетело" из Франции, где лидер партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино заявил, что дочь Залужного якобы выступает в роли подставного лица своего отца в отмывании денег и хищению иностранной финансовой помощи.

Французская атака на главкома

Также офис президента продолжает попытки разгрома региональных элит и установление контроля на местах. Тему обкатали в Чернигове и Полтаве.

Мэра Атрошенко решением суда на год отстранили от должности, назначив в Чернигове военную администрацию во главе с экс-комбригом 93-ОМБр Дмитрием Брижинским. Мэру Полтавы Мамаю "впаяли" за коррупцию через Высший арбитражно-хозяйственный суд 5 лет с годом испытательного, и тот, видимо, согласившись на сделку, ушел в месячный отпуск, хотя схватка за город не окончена, так как и.о. мэра теперь порошенковец Андрей Карпов.

Шатается кресло и под мэром Одессы Трухановым, как и не прекращается война ОП с Кличко, ибо глава городской военной администрации Попко на процессы в Киеве не влияет.

Потому у Кличко постоянно готовятся обыски, и в его адрес не прекращаются обвинения в коррупции. Последний раз, по поводу заброшенной постройки времен СССР на Оболонском проспекте, наехал на мэра "слуга народа" и председатель Постоянной комиссии Киевского горсовета по вопросам предпринимательства Владислав Трубицын, сам знаменитый своим криминальным прошлым.

В ответ, по Ермаку-Зеленскому тоже наносятся удары. О себе напомнила Юлия Тимошенко, заявившая в интервью австрийскому каналу ORF: "К сожалению, сегодня информационное пространство телевизионное полностью монополизировано. До определенного периода мне там раз в неделю давали 5-7 минут под контролем, но после того, как я выступила против корпоратизации Энергоатома и сказала, что это недопустимо во время войны делать за спиной общества, меня лишили права выходить на эти каналы, и сегодня, к сожалению, на меня табу".

Сам же Кондитер пока не столь активен, хотя его главный электорат – ВСУ."Это мое достижение", – пишет Порошенко, уверяя, что благодаря ему украинская армия является "европейской, а не советской" и финансируя военную оппозицию.

Порошенковские ряды поредели

На острие войны с Ермаком по-прежнему нардеп Гео Лерос, назвавший Ермака "ФСБшной гнидой" и спрашивающий главу СБУ Малюка, когда Ермак сядет за госизмену. "Ответка" не заставила себя ждать и Рада отстранила Гео Лероса до начала сентября 2023 года или окончания действия военного положения.

Знаменитая выходка парламентария Украины Лероса перед президентом Украины Зеленским

В ответ, Лерос эмоционально заявил: "Зеленский сколько угодно может "клеить" из себя борца за свободный мир и демократические ценности, но главным его лицом является фсбшная опухоль - Ермак, который узурпировал власть в Украине, приведя предателей на ключевые государственные должности".

Тогда Лерос обратился к народу: "Хватит их бояться, это сборище Шутов, хапуг и барыг, которые, в самый трудный момент в истории нашего государства, грабят беднейшую страну Европы, а главное - воруют у нас всех наше будущее! Не дадим им растянуть Украину до последнего гвоздя, что сейчас происходит с нашего молчаливого согласия!". Народ пока не отреагировал.

Несколько позже нардеп распространил видео, где рассказал, как в убыточных госбанках раздают миллионные премии людям Зеленского и о том, как Ермак пытается рейдернуть IBOX Банк. Не забывает Лерос вспоминать и наглого ворюгу министра обороны Резникова, которому, теперь кроме "яичного дела" по поставкам ВСУ, вменяют закупку по завышенным ценам яблок и картофеля.

Не прекращается и серия вбросов и заявлений. Нардеп от "Евросолидарности" Софья Федына обвиняет в блокировании ввоза дронов на Украину чиновников Зеленского, которые "наверное хотят сделать навар на поставках". Маруся Зверобой делает акцент на жертвах, которые несет Украина при Зеленском. Вдруг в соцсетях появляется "пасхалка", напоминающая, что Зеля четыре раза проигнорировал повестки, которые направлялись ему во время мобилизации 2014-2015 годов.

Практически вся оппозиция ОП не прошла мимо назначение директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) человека Ермака Семена Кривоноса, с которым ранее было связано два разных дела со взятками на одну и ту же сумму - $120 000."Если не можешь победить коррупцию, просто возглавь ее" - ерничают над назначением порошенковцы.

Тем не менее, пока население не слишком цепляют коррупционные скандалы и абсолютное безразличие к ним со стороны 95-го квартала, судя по циничному сохранению своего поста Резниковым. Так что грызня пока идет в верхах, если в нее вступят низы, начнется махновская понажовщина. Оружия хватает, ненависти - хоть отбавляй.

Поляки предупреждают

Может не зря, месяц назад поляки на обложке журнала Polityka предупреждали украинские власти: "Не со всех кораблей крысы могут сбежать живыми".

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1679297520


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