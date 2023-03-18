Наследницу испанского престола красавицу-принцессу Леонор на 3 года забривают в армию

10:33 20.03.2023

Расплачивается за "грехи" дедушки: зачем на самом деле 17-летняя принцесса Испании три года будет учиться военному делу



17-летняя принцесса Испании пройдет трехлетнюю военную подготовку



Александр КУДЕЛЯ



