Рахмон вылетел на водную конеренцию в Нью-Йорк

10:44 20.03.2023

Под председательством главы государства пройдет трехдневная Конференция ООН по водным ресурсам в партнерстве с представителями Нидерландов

ДУШАНБЕ, 20 мар - Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон вылетел из Душанбе в сторону Нью-Йорка в рамках официального визита в США.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в столичном аэропорту его провожали мэр Рустам Эмомали, премьер-министр Кохир Расулзода и другие официальные лица.

Вместе с Рахмоном в Штаты вылетела делегация, в которую вошли глава МИД Сироджиддин Мухриддин, министр энергетики и водных ресурсов Далер Джума, помощники президента по вопросам зарубежных связей и кадровым вопросам, а также председатели комитетов по ЧС и защите окружающей среды.

Напомним, в Нью-Йорке президент проведет Конференцию ООН по водным ресурсам, соорганизаторами которой являются правительства Таджикистана и Нидерландов. Она намечена на 22-24 марта.

Она будет включать в себя ряд специальных мероприятий высокого уровня и параллельных событий, организованных государствами-членами, системой ООН и другими заинтересованными сторонами.

В Таджикистане ускорилось таяние ледников

Рахмон планирует сделать акцент на проблеме постепенного таяния ледников. Снежные шапки для Таджикистана - крупнейший источник пресной воды, которая впоследствии используется для генерации электроэнергии.