 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 20.03.2023
11:46  Турецкая оппозиция торопится оправдать ожидания НАТО, - СП
11:05  Могут и расстрелять. Экс-премьер Пакистана Имран Хан официально обвинен в терроризме
10:44  Рахмон вылетел на водную конеренцию в Нью-Йорк
10:33  Наследницу испанского престола красавицу-принцессу Леонор на 3 года забривают в армию
10:32  Межвидовая грызня в Киевской крынке, - И.Логинов
10:28  Последнее китайское или Радость через силу, - В.Можегов
09:30  О социально-экономических перспективах Центральной Азии, - В.Чушкин

08:50  "Коллективный Запад" все отчаяннее цепляется за свое ускользающее доминирование", - В.Путин (статья в "ЖЖ")
08:44  "Рациональный выход из украинского кризиса найдется".., - Си Цзиньпин (статья в РГ)
08:41  КазТеннисистка Елена Рыбакина выиграла супер-турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
08:39  В новый КазПарламент по спискам проходят 6 партий: от "Аманата" до ОСДП
03:19  Пункт и значение: с чем Си Цзиньпин начинает поездку в Россию
03:14  FP: вооружение Украины поможет США подготовиться к войне с Китаем за Тайвань
03:13  5 цветов и имя для ребенка. Как "новый Казахстан" выбирал парламент
02:24  Только бизнес: почему Китай продает американский госдолг
00:52  Пентагон тревожит безопасность его военных баз в Сирии, - И.Субботин
00:50  Визит Си в Москву напомнит хождение по канату, - В.Скосырев
00:37  Украиной правит вооруженная богема, - Максим Соколов
00:22  Индия на распутье: 8 причин для дружбы с Россией
00:09  Закулисье борьбы за власть. Как Ельцин переиграл всех в марте 1993-го (история)
00:00  Власти Великобритании строят антиутопию, в которой думать - уже преступление, - С.Князев
Воскресенье, 19.03.2023
22:55  Трампу грозит тюрьма за слишком бурную личную жизнь
22:53  Москва. Выставка "На перекрестке цивилизаций" рассказывает о евреях Средней Азии
21:30  В дурь! У легендарной Псаки теперь свое полит-ток-шоу на ТВ
19:01  Выборы в Мажилис Казахстана: притопало голосовать рекордно мало - 54,09% избирателей
18:41  У Макрона неприятности: В Париже продолжаются беспорядки
18:23  Москва превращает Турцию в своего должника. Перечислены выгоды России от продления "зерновой сделки"
12:04  США превращают AUKUS в военный блок по образцу НАТО, - А.Кошкин
11:55  "Спасибо за победу!" - жители Мариуполя пообщались с Путиным
11:00  Правительство Казахстана подает в пост-выборную отставку
08:46  Европе предстоит жесткая конкуренция с Китаем за СПГ, - Игорь Юшков
08:09  В Казахстане стартовали выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов
00:59  Автогаз из России продолжают поставлять на Украину. На чьей стороне в СВО российское правительство?
00:58  Шавкат Мирзиеев дал старт строительству Нового Ташкента
00:52  Предательство Турции и будущее Эрдогана
00:49  Визит Си в Россию прояснит будущее Украины
00:22  Канцлер Шольц приветствовал решение МУС об "ордере на арест" Путина
00:03  Путин - вне закона. Гегемон вынуждает не-Запад определиться, - Федор Лукьянов
Суббота, 18.03.2023
22:05  В Афганистане запретили выращивание марихуаны. В который раз?
21:15  Скончался последний главком ВМФ СССР адмирал Владимир Чернавин
18:20  Пакистанская полиция 2-й день штурмует дом экс-премьера Пакистана Имрана Хана
17:41  Путин и Си Цзиньпин подпишут два заявления в Москве
17:39  Судьба "президента". Против кого сражается Света Тихановская?
17:35  КырРазборки. Чекисты-ташиевцы схватили шурина генпрокурора
15:58  Кыргызстан раздувает в регионе огонь опасной интриги, - Андрей Пулатов
15:14  У Сергея Бодрова ("Брата") родилась внучка
11:37  Схватка кыргызских силовиков: ГКНБ закусилась с Генпрокуратурой
11:07  "КурулTime". В Бишкеке проходит Второй курултай топовых блогеров
10:36  Лондон намерен помочь Астане в поиске альтернативных маршрутов экспорта нефти
10:35  Что именно беспокоит США в китайском посредничестве на Ближнем Востоке? - Максим Сучков
09:55  Байден считает оправданным ордер на арест Путина
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Могут и расстрелять. Экс-премьер Пакистана Имран Хан официально обвинен в терроризме
11:05 20.03.2023

Экс-премьера Пакистана обвинили в терроризме после стычек его сторонников с полицией
Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом АО "РС-Балт" либо касается деятельности иностранного агента АО "РС-Балт". 18+

Полиция Исламабада выдвинула обвинение в терроризме против экс-премьера Пакистана Имрана Хана и членов его партии "Движение за справедливость" (ДЗС) в связи с беспорядками и нападениями на полицейских, передает местная газета Dawn.

Кроме того, Хана и его сторонников также обвиняют в воспрепятствовании полицейским в выполнении их задач, нападении на сотрудников правоохранительных органов, ранении полицейских и причинении угрозы их жизни.

Напомним, ранее сообщалось, что суд в Пакистане отменил ордер на арест бывшего премьер-министра страны и председателя партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имрана Хана и перенес слушания по его делу на 30 марта.

Источник - rosbalt.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1679299500


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- О предварительных итогах явки граждан на 22.10 ч.
- Маулен Ашимбаев встретился с наблюдателями ОБСЕ
- Премьер-Министр РК провел заседание Энергетического совета
- Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан
- Предварительная оценка выборов 19 марта
- Казахстанским медучреждениям обеспечат свободу в выборе поставщиков информсистем
- Государственный советник провел встречу с руководством Миссии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ по наблюдению за выборами
- Фактор добрососедства
- Алихан Смаилов провел встречу с главой МИД Великобритании
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  