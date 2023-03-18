Могут и расстрелять. Экс-премьер Пакистана Имран Хан официально обвинен в терроризме

11:05 20.03.2023

Экс-премьера Пакистана обвинили в терроризме после стычек его сторонников с полицией

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Полиция Исламабада выдвинула обвинение в терроризме против экс-премьера Пакистана Имрана Хана и членов его партии "Движение за справедливость" (ДЗС) в связи с беспорядками и нападениями на полицейских, передает местная газета Dawn.



Кроме того, Хана и его сторонников также обвиняют в воспрепятствовании полицейским в выполнении их задач, нападении на сотрудников правоохранительных органов, ранении полицейских и причинении угрозы их жизни.



Напомним, ранее сообщалось, что суд в Пакистане отменил ордер на арест бывшего премьер-министра страны и председателя партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имрана Хана и перенес слушания по его делу на 30 марта.