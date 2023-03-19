Турецкая оппозиция торопится оправдать ожидания НАТО, - СП

11:46 20.03.2023

Прозападные политики Турции напоминает России о своем членстве в НАТО, но рассчитывают на доброту Москвы

Ирина Гусева

19.03.23

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Фархад Ибрагимов



Турецкая оппозиция обещает в случае своей победы на выборах напомнить России о том, что Турция является членом НАТО, заявил советник единого кандидата от оппозиции на всеобщих выборах в Турции Кемаля Кылычдароглу - Унал Чевикез одному из иностранных изданий.



"В переговорах с Россией мы, безусловно, будем стремиться к равноправным отношениям. Но мы также будем напоминать России, что Турция является членом НАТО", - приводит его слова РИА Новости.



Политик также отметил, что оппозиция не будет препятствовать вступлению в НАТО Швеции и Финляндии и намерена далее выступать в качестве посредника между Москвой и Киевом. При этом сотрудничество с Россией оппозиция также планирует продолжить.



"Россия, вне сомнения, является для нас важным соседом, партнером, с которым мы активно сотрудничаем, участвуем в решении возникающих в окружающем регионе вопросов. Отношения с ней нельзя игнорировать, у нас порой возникают определенные вопросы, но мы должны действовать совместно для их разрешения", - заявил политик уже в интервью ТАСС.



Напомнил Унал Чевикез и о многовековой истории отношений между Турцией и Россией, где имели место быть в том числе и войны, и о том, что в годы холодной войны Анкара проводила политику балансов в отношении бывшего Советского Союза.



"Сегодня мы можем успешно совмещать членство в альянсе с хорошими отношениями с Россией", - считает политик.



По его мнению, отношения дружбы и солидарности между странами развиваются и сегодня, при этом смотреть надо в будущее, а не в прошлое.



До президентских выборов в Турции остается менее двух месяцев. Не секрет, что оппозиция занимает прозападную позицию, да и Запад заинтересован в ее победе. Нынешние власти и Конвенции Монтре, которая не устраивает НАТО, пока придерживаются, и к антироссийским санкциям не присоединяются, несмотря на давление и определенные сложности, и активно сотрудничают с Россией по ряду проектов. Как считают на Западе, Черноморский регион имеет для НАТО стратегическое значение, однако Черное море для восточного фланга альянса - слабое место, что показала, в частности, ситуация с американским беспилотником.



"На той стороне нет НАТО из-за слабости Болгарии и Румынии, а также неуступчивости Турции. Из-за этого присутствия НАТО в Черном море нет", - приводит слова бывшего британского офицера Глена Гранта, который работал военным инструктором и консультантом на Украине и в Болгарии, телеканал NBC.



Турции, которая служит южным бастионом НАТО и имеет одну из самых мощных армий в альянсе, Запад отводит центральную роль в регионе. Как считает Стивен Хоррелл, бывший офицер военно-морской разведки США, который изучает регион для Центра анализа европейской политики, США должны найти способ сделать Анкару более надежным партнером.



Так станет ли Анкара таковым в случае победы оппозиции на выборах? Как расценивать сегодняшние слова ее представителя?



- Расценивать слова представителя турецкой оппозиции можно как сигнал и лозунг, - считает политолог, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Фархад Ибрагимов. - В принципе, неудивительно, что советник главного кандидата от оппозиции на предстоящих выборах высказывается в адрес России достаточно резко, поскольку турецкая оппозиция настроена на прозападный курс развития страны, российский кейс является одним из предметов противостояния между действующей властью и оппозицией.



В принципе, если Кылычдароглу победит на предстоящих 14 мая выборах, то ожидать какого-либо прорыва в турецко-российских отношениях не придется. Во-первых, сам по себе Кылычдароглу является пусть и умеренным, но русофобом. Во-вторых, Народно-республиканская партия придерживается прозападного курса. К сожалению, но такие люди обычно исходят не из интересов собственной страны, а из интересов Вашингтона. Интерес же США выражается в том, чтобы Анкара была враждебнее настроена к Москве, поставляла активно вооружения киевскому режиму и усилила бы ему поддержку иного вида, открыла бы проливы для натовских кораблей, отказалась бы от развития тесной кооперации с Россией.



По сути, турецкие оппозиционеры наверняка сами, того не желая, уже заранее раскрыли свои карты и рассказали о своих внешнеполитических нарративах. На самом деле, все это может быть даже и хорошо, поскольку турецкое население в массе своей как раз недовольно США и не желает видеть растущего американского влияния в стране. Да, они могут быть недовольны Эрдоганом и многими его действиями, но подавляющее большинство поддерживает действующую власть хотя бы за то, что она старается проводить максимально независимую от Вашингтона внешнюю политику, тем более что там знают, как на самом деле Байден и его окружение относятся к Турции.



"СП": Если Анкара станет более враждебной в отношении России, чем может ответить Москва?



- На самом деле у Москвы остается большое количество рычагов давления на Анкару, в случае если после 14 мая к власти в стране придут русофобские силы. Прежде всего, Турция, как минимум, лишится АЭС, а самостоятельно завершить такой проект они не смогут, Запад же в этом им помогать не будет. Во-вторых, разговоры о том, что Турция может стать газовым хабом и крупным связующим звеном в этом вопросе, сразу же прекратятся, более того, Анкара будет получать российский газ совсем по другим ценам. В-третьих, товарооборот может резко снизиться, турецкий бизнес в России не сможет себя чувствовать гораздо комфортнее, чем сейчас и, конечно же, резко снизится туристический поток, что на самом деле смертельно для турецкой туриндустрии.



Остановится также какое-либо военно-техническое сотрудничество между Россией и Турцией. Запад, конечно же, все обещает компенсировать Анкаре, но на деле никаких дивидендов от разрыва отношений с Москвой Турция не получит.



Исходя из того, что Кылычдароглу вообще в глазах многих турок является довольно сомнительным, некомпетентным политиком и обычным популистом, есть основание полагать, что Эрдоган одержит победу на выборах. Но победа ему может даться нелегко, поскольку Запад уже готовится к разным сценариям развития событий. Не исключено, что Эрдогану готовят нечто подобное, что уже пробовали на Белоруссии в августе 2020 года после президентских выборов.