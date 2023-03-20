ОБСЕ: Парламентским выборам в Казахстане не хватило прозрачности

15:00 20.03.2023

20.03.23

Несмотря на то, что выборы в парламент Казахстана и местные органы власти, прошедшие 19 марта, были организованы в целом гладко, наблюдались значительные процедурные нарушения, говорится в заявлении международной миссии наблюдателей за выборами (ММНВ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).



Миссия отметила, что внесенные в в законодательство Казахстана поправки учли несколько рекомендаций Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и расширили возможности выбора для избирателей, но ряд ограничений сохраняется. В частности:



👉 некоторым политическим группам по-прежнему не разрешается участвовать в выборах в качестве политических партий;



👉 различные административные препятствия негативно сказались на равенстве возможностей по проведению предвыборной кампании для ряда кандидатов-самовыдвиженцев;



👉 практика снятия с регистрации создала неопределенность для кандидатов в отношении их дальнейшего участия в предвыборных состязаниях;



👉 права голосовать лишены лица с инвалидностью интеллектуального или психологического характера, признанные инвалидами по решению суда, а также все заключенные, - вопреки международным стандартам;



👉 требование о 10-летнем проживании для баллотирующихся кандидатов, также противоречит международным стандартам.



В миссии отметили, что в СМИ избирательная кампания освещалась поверхностно, критические репортажи практически отсутствовали, правящей партии Amanat было посвящено больше материалов, чем ее конкурентам, эта же политорганизация приобрела наибольшую часть рекламы.



В составе избирательных комиссий преобладали представители Amanat. Во время подсчета голосов и подведения итогов часто игнорировались важные меры безопасности, что подрывало прозрачность процесса.



Миссия наблюдателей зафиксировала значительные процедурные ошибки и упущения, а также игнорирование процедур сверки данных на 58 из 128 наблюдаемых избирательных участков.

Прозрачность процесса была дополнительно подорвана тем фактом, что не были опубликованы дезагрегированные результаты выборов на региональном или местном уровне.



"Наблюдатели ММНВ постоянно отмечали расхождения между числом избирателей, отдавших свои бюллетени, и официально сообщенными предварительными показателями явки. В целом процесс подсчета голосов вызвал вопросы о том, были ли подсчитаны и зарегистрированы бюллетени честно, в соответствии с параграфом 7.4 Копенгагенского документа ОБСЕ 1990 года", - говорится в заявлении миссии ОБСЕ.

В документе отмечается, что в пяти случаях в работе находившихся под наблюдением ММНВ территориальных избиркомов (ТИК) были замечены существенные процедурные ошибки и упущения. В двух случаях наблюдалась преднамеренная фальсификация протоколов, в 16 случаях технические работники не вносили данные протокола УИК в сводную таблицу результатов. В заявлении приводятся и другие примеры нарушений на выборах 19 марта.



ℹ️ ММНВ включает 14 экспертов в Астане и 32 долгосрочных наблюдателя, развернувших свою деятельность по всему Казахстану. В день выборов работали 404 наблюдателя из 42 стран, в том числе 32 долгосрочных и 281 краткосрочный, которых направило БДИПЧ, а также делегация ПА ОБСЕ в составе 77 членов. Наблюдение за голосованием велось на 1201 избирательном участке по всей стране, за подсчетом голосов - на 128, за подведением итогов - в 47 ТИК.



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Досрочные выборы в нижнюю палату парламента Казахстана были организованы по смешанной системе: 70% депутатов избираются по партийным спискам, 30% - по одномандатным округам. В выборах участвовали все семь официально зарегистрированных партий: правящая Amanat, Демократическая партия Казахстана "Ак жол", Народная партия Казахстана (НПК), Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", Казахстанская партия "зеленых" "Байтак", Respublica и оппозиционная Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП).



Явка в Казахстане составила 54,19%, в диппредставительствах за рубежом проголосовали 72,54% (8800 человек). По данным экзит-поллов, в парламент проходят шесть партий, преодолевших пятипроцентный порог: Amanat (53,46%), "Ауыл" (10,52%), Respublica (8,90%), "Ак жол" (7,87%), НПК (6,25%) и ОСДП (5,31%).