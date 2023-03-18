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|Узбеки выиграли чемпионат Азии по хоккею
15:46 20.03.2023
Хоккеисты юношеской сборной Узбекистана по хоккею до 18 лет стали чемпионами Азии и Океании.
Юношеская сборная Узбекистана по хоккею до 18 лет стала победителем чемпионата Азии и Океании U-18. Турнир прошел в столице Монголии Улан-Баторе 11−17 марта.
Национальная команда одержала пять побед в пяти матчах, обыграв юношеские сборные Туркменистана (5:0), Ирана (14:1), Монголии (7:4), Таиланда (10:2) и ОАЭ (8:1), и завоевала чемпионский титул. Второе место занял Туркменистан, "бронза" досталась Монголии.
Капитан сборной Узбекистана Жасурбек Рустамхонов стал лучшим бомбардиром турнира. На его счету 26 результативных действий в пяти матчах (14 голов и 12 передач).
По данным Федерации хоккея Узбекистана, этот чемпионат стал первым в истории узбекского хоккея выступлением национальной сборной по хоккею в официальном турнире, проводимом под эгидой Международной Федерации хоккея (IIHF).