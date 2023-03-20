Москва - Пекин. К визиту в Россию председателя КНР Си Цзиньпина, - В.Панов

16:37 20.03.2023 Валерий Панов

20.03.2023

Москва - Пекин

Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом. Весьма символично, что это его первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок, как и в 2013 году, когда после избрания на пост председателя КНР Си Цзиньпин выбрал Россию местом своего первого государственного визита. Таким образом, товарищ Си очень четко обозначил приоритеты внешней политики своей страны.



"Визит в Россию еще больше укрепит стратегическое взаимное доверие и взаимовыгодное сотрудничество между Пекином и Москвой, что принесет пользу не только двум странам и их народам, но и привнесет больше уверенности международному сообществу в условиях многочисленных рисков. Это будет визит мира, дружбы и сотрудничества", - подчеркивает в редакционной статье китайское государственное издание Global Times.



к пан..jpgВ России еще хорошо помнят, как в Советском Союзе одна из известных песен 1950-х гг. начиналась словами: "Русский с китайцем - братья навек…" Причем какие бы периоды в отношениях двух стран мы ни переживали, эта фраза оставалась в нашем народе популярной, ее часто повторяют и сейчас. Песня была написана к приезду в Москву председателя КПК Мао Цзэдуна. "Известия" в декабре 1949 г. сообщали о встрече на Ярославском вокзале председателя правительства только что созданной Китайской Народной Республики Мао Цзэдуна. Позже газета написала: "… на приеме в Кремле вновь первым слово для тоста получил Мао. Так были поставлены все точки над i: в мире - две великие державы и два великих вождя". Сегодня, судя по всему, песня может не только обрести второе дыхание, но и наполниться новым смыслом.



Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что государственный визит председателя КНР - важнейшее событие в двусторонних отношениях. Ушаков также заявил, что в отношениях РФ и КНР нет ведущего и ведомого. "Нет каких-либо ограничителей, нет каких-то запретных мер. Речь идет именно о стратегическом взаимодействии двух партнеров, которые друг другу доверяют и во многом разделяют одни и те же цели, одни и те же задачи", - отметил он.



Представитель Кремля рассказал, что на переговорах будет обсуждаться широкий спектр тем двустороннего взаимодействия, в числе которых энергетика и военно-техническое сотрудничество. Важно, что именно эти две темы не только отмечены особо, но и поставлены рядом.



Стать первой экономикой мира к 100-летию КНР в 2049 г. - такая задача стоит сегодня перед Китаем, и очевидно, что в ее реализации китайский лидер должен сделать ставку на Россию. Речь, безусловно, идет о дешевых российских энергоресурсах. Несомненно, что товарищ Си не исключает ужесточения западных санкций против Китая, поэтому он готовится к более тесному взаимодействию с РФ, может быть, даже к союзным отношениям. Китай, несомненно, будет помогать РФ победить Запад в украинской прокси-войне, но в то же время принимая в расчет огромную зависимость своей экономики от западной. И второе: чем больше Россия истощит Запад в СВО на Украине, тем более уверенно будет чувствовать себя НОАК, как сейчас, так и в том будущем, когда, возможно, придется воевать за Тайвань.



Ранее заведующий Канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И побывал в Москве в рамках большого европейского турне: Франция, Италия, Германия и Венгрия. Он встретился с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым, обсуждались двусторонние отношения, тайваньский вопрос и вопросы коллективной безопасности. Москва высказала поддержку Пекину по Тайваню, Синьцзяну, Тибету и Гонконгу. Патрушев на встрече с Ван И также заявил, что Запад действует против союза РФ и КНР, нанося ущерб развивающимся странам. Зарубежные СМИ отмечают, что торговля между Россией и Китаем значительно увеличилась после начала военной Спецоперации на Украине. Неоднократно появлялись сообщения о том, что Китай поставляет в Россию так называемые товары двойного назначения, то есть технологии и продукцию, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях.



"Россия и Китай в военной сфере сближаются всерьез, - рассказал РИА Новости доцент РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета "Офицеры России" Александр Перенджиев. - Это базируется на прочном экономическом сотрудничестве, глобальных проектах, в которых принимают участие обе страны. В Москве и Пекине понимают, что США настроены агрессивно по отношению ко всему остальному миру. Связано это с неизбежным процессом утраты Вашингтоном статуса глобального лидера. Американцы и их европейские союзники оказывают давление на Россию и Китай. США необходимо сдерживать. Зачем делать это поодиночке, если можно объединиться?" Как отмечал министр иностранных дел, член ЦК Компартии Китая Цинь Ган, "чем более нестабилен наш мир, тем выше потребность в устойчивом развитии российско-китайских отношений".



Вашингтон видит вызов в визите китайского лидера Си Цзиньпина в Москву. Об этом сообщает издание The Hill, уточняя, что вызов Пекин бросает, в том числе союзникам США, "которые стремились зажать экономику России с помощью разрушительных санкций".



По мнению американцев, проведение подобной встречи станет публичным "подтверждением партнерских отношений двух сторон, которые считаются жизненно важными для противодействия тому, что они считают несправедливым вмешательством Запада в их дела". Реакция вполне предсказуема. США взяли курс на конфронтацию с КНР, объявили страну главным врагом и основной угрозой, проводят политику сдерживания и окружения Китая, пытаются откровенно провоцировать Пекин, и не только на тайванском направлении.



Сегодня всем уже ясно, что от мирного или немирного поведения ничего не зависит. Стало также понятно, что большая часть мира в этой конфронтации - на стороне Китая и России; но, прежде всего, на стороне собственного суверенитета. По оценкам западных экспертов, Москва в долгосрочной перспективе по-прежнему будет представлять "угрозу безопасности странам НАТО с весьма агрессивным поведением". При этом американские военные, озабоченные растущей мощью Китая, опасаются в одиночку противостоять России. На Западе рассматривается иная перспектива: Москва координирует свое вторжение в Европу с Пекином во время его столкновения с Соединенными Штатами в западной части Тихого океана. Такое развитие событий еще больше сокращает потенциал и объемы военной помощи со стороны Вашингтона, оставляя Евросоюз один на один с Россией.



Недавно министр обороны Германии Писториус обмолвился, что Европе вскоре придется взвалить в основном на свои плечи противостояние с Россией, поскольку американцы намерены сместить фокус своего внимания "на юго-восток Азии". По его словам, смена вектора внешней политики США может произойти еще до президентских выборов 2024 г. в Штатах. Однако Вашингтон не в состоянии вести войну на два фронта, и поскольку для него сейчас значимым становится Азиатско-Тихоокеанский регион, то США постепенно перекладывают на плечи союзников по НАТО бремя украинской войны и перенацеливают свои усилия на восточное направление, где под нажимом склоняют союзников и всех "попутчиков" к участию в антикитайской коалиции.



Также на международной арене Китай создает свою коалицию. Проходят встречи с руководством Белоруссии, Ирана, Саудовской Аравии, Казахстана, намечается встреча с лидером Бразилии. На прошлой неделе военно-морские силы России, Китая и Ирана приняли участие в совместных военно-морских учениях в Оманском заливе.



Россия и Китай не просто так проводят военные учения, в частности, на море, заявил военный эксперт Константин Сивков. "Хочу заметить, что эти российско-китайские учения очень интенсифицировались, и направленность этих учений приобрела выраженный антизападный характер", - сказал Сивков. Как отмечает немецкий телеканал Das Erste, на фоне украинского конфликта тесное военное сотрудничество трех государств вызывает тревогу у многих западных стран, тем более что торговые связи Москвы и Пекина за последнее время тоже заметно укрепились.



Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович напоминает, что каждое из трех государств сталкивается с агрессией НАТО. Китай - на Тайване, Россия - в украинском конфликте, Иран противостоит постоянной угрозе внешнего военного вторжения под предлогом пресловутых санкций ООН. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что НАТО является враждебной организацией для России. По его словам, Североатлантический альянс изо дня в день показывает свою вовлеченность в российско-украинский конфликт. Это может говорить только об одном: НАТО максимально враждебно настроено против РФ. То же самое можно сказать и о восточных партнерах США, которые под руководством суверена тоже готовятся к схватке с Пекином.



Профессор Института международных отношений Народного университета КНР Цзинь Цаньжун в интервью изданию "Гуаньча" намекнул, что Япония может стать "разменной монетой для Соединенных Штатов". "Вашингтон использует ситуацию на Украине в собственных целях. Десятки миллиардов долларов тратят на то, чтобы пошатнуть Россию. И кое-кто в стратегическом сообществе США хочет повторить эту игру в Азии", - отметил он. Повышенная военная активность вполне вписывается в новую стратегию Токио. Как заявил премьер-министр Фумио Кисида, Япония стремится к самостоятельности в оборонной сфере. Это сигнал для Китая - с американского курса Токио не сойдет.



При этом Токио, как и его хозяина, беспокоит ситуация вокруг Тайваня: от острова до ближайшей японской территории немногим больше 100 км. В случае горячего конфликта остаться в стороне не удастся. Выступая на пресс-конференции в Японии, президент США сказал, что его страна готова защитить Тайвань от вторжения Китая. Джо Байден уточнил: речь идет о прямом военном участии США в обороне острова. Значит, ради Тайваня американцы готовы пойти дальше, чем ради Украины, и ввязаться в войну с ядерной державой, начав Третью мировую войну.



Вашингтон неоднократно подтверждал также свою готовность защищать Южную Корею, используя "весь спектр своих военных возможностей, включая ядерные". Южная Корея ядерного оружия не имеет и по-прежнему отстаивает идеи нераспространения. Но внутри страны все чаще звучат призывы к получению собственного ядерного оружия. США, таким образом, цинично занялись ядерным шантажом наряду с шантажом политическим и экономическим. Ярким проявлением такой политики являются санкционные действия Вашингтона и Брюсселя в отношении, прежде всего, России - "за агрессию против Украины".



Конфликт на Украине является крупнейшим за последние поколения в Европе, его развитие спровоцировало опосредованную борьбу между великими державами. Эта цепная реакция затронула и Восточную Азию, где шансы на войну также растут.



Но сейчас против коллективного Запада выступает объединение никак не оформленных региональных тяжеловесов, претендующих на мировой глобальный статус, - Китай, Россия, Иран, Турция, Саудовская Аравия и ряд других стран, которые различаются по своей военной, экономической мощи. Россия и Китай - имеют мировой статус за счет своей территории и силы. Иран приближается к этому статусу, он наряду с Турцией и Саудовской Аравией один из лидеров на Ближнем Востоке.



Поражение США в войне с Китаем разрушит американскую глобальную гегемонию и ознаменует возвышение Востока над Западом, написал Bloomberg. По мнению издания, "сердцевина соперничества" между США и КНР находится в Индо-Тихоокеанском регионе, и поражение Америки "укрепит слова китайского лидера Си Цзиньпина о том, что Восток возвышается, а Запад приходит в упадок". Подобный конфликт спровоцирует "каскад последствий". США потребуется "значительная помощь" со стороны Австралии, Индии, Японии и Великобритании в случае прямого конфликта с Китаем. Создание блоковых структур англосаксонским миром и продвижением военной инфраструктуры НАТО в Азию является серьезной заявкой на конфронтацию на долгие годы.



При этом аналитики журнала Atlantico выяснили, что Запад не готов к конфликту "украинского типа". Согласно мнению авторов издания, Третья мировая война уже идет. Это война Востока и Запада. Вопрос теперь в том, кто победит. Если из нынешней гибридной борьбы Востока и Запада на украинской территории Запад не выйдет победителем, тогда реально возникнет многополярный мир. И что будет с НАТО, если армии России и Китая объединятся? Гипотетически военный союз Китая и России действительно мог бы стать идеальным противовесом для НАТО. Россия и Китай могли бы прекрасно дополнить друг друга в военной сфере, как, подчеркнем, и в экономической, что уже демонстрируют наши страны. Союз России и Китая способен стать новым центром притяжения в многополярной системе будущего. Народ КНР будет высоко нести знамя мирного развития и взаимовыгодного сотрудничества, активно участвовать в реформировании системы глобального управления, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.



В этой связи, очевидно, политический обозреватель Царьграда Андрей Перла прогнозирует большой раздел мира. Раздел на две неравные части. Одна часть останется за англосаксами и их сателлитами. Другая, - значительно большая, будет состоять из разных народов и стран. Ее лидеры - Россия и Китай.



При этом Россия в этом мире не будет сателлитом Китая, что продемонстрировано десятилетиями добрососедского сотрудничества и особенно убедительно - визитом товарища Си в Москву. Стоит, видимо, также напомнить, что у песни о братьях навек - русских и китайцах есть и второе название "Москва-Пекин" по первой строке припева: "Москва- Пекин.// Идут, идут вперед народы.// За светлый труд, за прочный мир// Под знаменем свободы". Как видим, эти политические, по сути, тезисы опять стали актуальнейшими для России и Китая. Источник - Столетие

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