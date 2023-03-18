 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Путин и Си уже начали строить новый мир. Первые сенсации переговоров в Москве
18:06 20.03.2023

ПУТИН И СИ УЖЕ НАЧАЛИ СТРОИТЬ НОВЫЙ МИР. ПЕРВЫЕ СЕНСАЦИИ ПЕРЕГОВОРОВ ДВУХ ПРЕЗИДЕНТОВ
Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву только начался, а его последствия уже таковы, что впору говорить о мировой дипломатической революции. Пока самое главное происходит вдалеке от Москвы.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сделал заявление о четырехсторонних переговорах по сирийскому урегулированию. Заявление касалось сроков и места проведения переговоров: министры иностранных дел Турции, Сирии, Ирана и России встретятся в Москве, как только Россия сочтет, что к проведению этой встречи все готово.

Воевали – веселились, подсчитали – прослезились
Если вы не понимаете, в чем же здесь сенсация, то задумайтесь: переговоры пройдут не где-нибудь – а в Москве. Россия – единственный возможный центр для урегулирования проблем на Ближнем Востоке. И единственный посредник, который может обеспечить разговор между таким разными странами, по-разному понимающими урегулирование ситуации в Сирии, как Иран и Турция.

По сути, Чавушоглу, не сказав этого открытым текстом, сообщил городу и миру, что Россия заняла доминирующее положение на очень большой части Ближнего Востока, вытеснив с этой позиции США, – при том, что США все еще незаконно держат в Сирии свои войска и науськивают исламистов на законную власть. И при том, что Турция по-прежнему входит в НАТО и, стало быть, должна была бы именно с США советоваться по поводу своих интересов в Сирии. А с Ираном вообще не должна была бы иметь никаких дел, ведь Иран – это смертельный враг объединенного Запада.

Однако положение дел изменилось таким образом, что сейчас Турция и Иран – это просто две великие региональные державы, между которыми есть определенные противоречия – и эти противоречия можно обсудить за столом переговоров. А лидер Сирии – это не изгой и не "хромая утка", а полноценный руководитель независимого государства, без которого никак нельзя обсуждать взаимоотношения великих региональных держав. Что до России – Россия участвует в переговорах как покровитель Сирии и, по-видимому, как старший партнер остальных участников переговоров.

Наши люди на Востоке
Насколько сильно изменилось соотношение сил на Ближнем Востоке, станет понятнее, если мы посмотрим не только на то, что происходит сегодня, но и на то, что происходило вчера. А вчера президент Сирии Башар Асад – тот самый, которого призывали свергнуть и который, казалось бы, потерял всякие возможности для самостоятельной политики, – нанес официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты. И это означало, что Сирия под покровительством России вернулась к статусу полноценного независимого государства, с которым будут считаться во всем арабском мире и, шире, на всем Ближнем Востоке.

В тот же день, как президент Асад прибыл в ОАЭ, было сделано сенсационное заявление из другой арабской страны. Король Саудовской Аравии официально пригласил президента Ирана Эбрахима Раиси посетить его страну. Перед этим страны договорились восстановить дипломатические отношения. А КСА заодно отказалось следовать в фарватере нефтяной политики США и подчиняться "потолку нефтяных цен".

Эти события произошли не благодаря России, а благодаря посредничеству Китая.

Вернемся в Москву: здесь китайский лидер встречается с президентом России. Встречаются лидеры государств, только что изменивших огромную часть мира под называнием Ближний Восток. Они не собираются на этом останавливаться. Напротив, то, что случилось с Турцией, Сирией, Ираном, КСА и ОАЭ, – это лишь первые из звеньев длиннейшей цепи, которая должна по-новому скрепить мир, который больше не подчиняется США.

Источник - tsargrad.tv
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