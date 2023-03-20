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Бомба под политический ландшафт Германии, - Олег Никифоров
20:14 20.03.2023

Правящая коалиция пытается юридически обеспечить себе преимущество на предстоящих выборах
Олег Никифоров
Ответственный редактор приложения "НГ-Энергия"

В зале заседаний Бундестага уже не хватает мест для всех депутатов.
В Германии голосами депутатов правящей коалиции изменен закон о выборах. Основная официально заявленная цель изменения – снижение числа депутатов, для которых уже не хватает мест в зале для пленарных заседаний Бундестага. 399 депутатов проголосовали за изменение закона, 261 – против, еще 23 воздержались.

В настоящее время в Бундестаге насчитывается 736 депутатов. Это рекордное число за все время существования в ФРГ нижней палаты парламента и на 138 депутатов больше, чем предусматривалось прежним законодательством. Согласно новому закону, который начнет действовать с момента проведения парламентских выборов в 2025 году, число депутатов сократится до 630.

Формально количество мест в Бундестаге составляет 598: 299 депутатов избираются в избирательных округах напрямую и 299 – через партийные списки. Другими словами, избиратель имеет два голоса, один из которых он отдает за прямого кандидата, а другой – за партийный список. Главным препятствием для проникновения в Бундестаг мелких партий является оговорка, согласно которой партии, получившие менее 5% вторых голосов, не попадают в Бундестаг. Однако в старом законодательстве господствовал приоритет прямых голосов. Таким образом, партии, не набравшие 5%, но получившие три и более прямых мандатов, тем не менее проходили в Бундестаг и могли образовывать фракции.

Так попала в действующий Бундестаг, например, Левая партия. Именно приоритет прямых голосов и создавал условия для увеличения числа депутатов. Как отмечает в этой связи журнал Spiegel, по старому законодательству партия, выигравшая больше прямых мандатов, получает больше мест, чем это ей досталось бы в соответствии с поданными за нее вторыми голосами.

Однако из-за нового закона под вопрос поставлено попадание в Бундестаг баварского Христианско-социального союза (ХСС), который в парламенте всегда выступал в союзе с Христианско-демократическим союзом (ХДС) и имел совместную фракцию. Дело в том, что ХСС выставлял своих кандидатов только в Баварии и получал преимущественно только прямые голоса. В общегерманском разрезе у ХСС было всегда минимальное количество вторых голосов. Теперь попадание баварских депутатов в Бундестаг поставлено под вопрос.

По новому законодательству не смогла бы попасть в Бундестаг и Левая партия. Поэтому как ХСС, так и Левая партия решили обратиться с протестом в Конституционный суд в Карлсруэ, который в принципе может наложить запрет на реализацию только что принятого закона.

Согласно новому законодательству, приоритет имеют голоса, поданные за партийные списки, а напрямую избранные депутаты могут в Бундестаг и не попасть, если партия, которую они представляют, не смогла преодолеть 5-процентный барьер.

Излишне говорить, что в нынешних условиях закон чрезвычайно выгоден как Социал-демократической партии (СДПГ), так и "Зеленым", поскольку существенно ослабляет оппозицию. Судя по последним опросам, эти партии, и прежде всего "Зеленые", теряют влияние и поддержку избирателей. По опубликованным 19 марта данным института по изучению общественного мнения INSA, поддержка "Зеленых" опустилась до самого низкого за последние пять лет уровня – 15%. Правопопулистская "Альтернатива для Германии" набрала 16% голосов и заняла третье место в симпатиях избирателей. У лидера опросов оппозиционного ХДС/ХСС 28%, который по-прежнему опережает СДПГ с ее 21%.

Несмотря на острую критику новой реформы избирательного законодательства, правящие партии не намерены останавливаться на достигнутом и в апреле намерены представить дополнительные изменения в Закон о выборах. В их числе продление легислатурного периода с нынешних четырех до пяти лет, допуск к выборам 16-летних граждан и гендерный паритет. Особенно последний пункт вызывает критику со стороны других партий. Он предусматривает, что в Бундестаге число мужчин и женщин должно быть представлено поровну. На сегодня среди депутатов Бундестага число женщин составляет примерно треть. Предполагается, что паритет может быть достигнут, например, за счет обязательств для партий предоставлять в партийных списках гарантированные для прохождения места именно женщинам.

Принятые изменения уже влекут за собой изменения политического ландшафта в Германии. Речь идет о том, что возможность исчезновения Левой партии из политической жизни усиливает стремление к созданию новой партии левого толка во главе с депутатом Сарой Вагенкнехт. Напомним, что антивоенная инициатива Вагенкнехт совместно с лидером феминистского движения Алисой Шварцер, известная под названием "Манифест мира", собрала уже почти 1 млн подписей и может стать основой для новой партии. "НГ" сообщала о попытке Вагенкнехт еще в 2018 году создать новое левое движение на широкой межпартийной основе под названием "Зарождение" (см. номер от 13.08.18).

В настоящее время эта идея может получить новое наполнение. Сама Вагенкнехт заявила, что вопрос о создании новой политической партии будет решаться осенью. Пока она заявила, что не намерена в 2025 году выставлять свою кандидатуру от Левой партии. Как отмечает журнал Focus, Вагенкнехт может выступить с собственным списком уже в мае 2024 года на выборах в Европарламент, и результат определит шансы новой партии на федеральных выборах 2025-го. Новая партия, как предполагает Focus, будет делать ставку на пацифизм и роспуск НАТО.

Берлин

20.03.23

Источник - НГ
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