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Токаев подписал закон об увольнении госслужащих в связи с утратой доверия
20:47 20.03.2023

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы", сообщает Zakon.kz.
Так, в законодательстве появится новое понятие "контрактные служащие", которых будут привлекать на один год для реализации национальных и иных проектов.

Поправки также предусматривают введение ротационной выплаты, которая вводится с целью обмена опытом между регионами, всестороннего совершенствования опыта служащего, выявления коррупции.

В соответствии с действующим законодательством служащему, ротируемому в иной регион, должно быть предоставлено временное жилье. Однако из-за нехватки служебных квартир люди вынуждены снимать квартиры на собственные средства. Это приводит к тому, что многие работники отказываются от ротации. Внедрение ротационного платежа как раз направлено на решение этого вопроса.

Кроме того, будет введено еще одно важное новшество - политических служащих могут увольнять в связи с утратой доверия.

Это новшество вводится по поручению Администрации президента и предусматривает освобождение от должности политического служащего, ненадлежащим образом исполняющего свои полномочия в связи с утратой доверия.

Решение о таком освобождении принимается только главой государства.

Лариса Черненко

Источник - Zakon.kz
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