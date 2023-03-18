Список победивших кандидатов в КазМажилис по одномандатным округам

21:22 20.03.2023

Кто из одномандатников Алматы, Астаны и областей прошел в Мажилис

Кто из самовыдвиженцев прошел в Мажилис Фото: Zakon.kz

Председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров 20 марта 2023 года озвучил предварительные данные по кандидатам в депутаты Мажилиса, победившим на выборах по одномандатным округам, сообщает Zakon.kz.



По округам:



Округ №1 Астана - Даулет Турлыханов (партия АMANAT), 71 698 голосов;

Округ №2 Астана - Даулет Мукаев (самовыдвиженец), 51 769 голосов;

Округ №3 Алматы - Ермурат Бапи (самовыдвиженец), 23 690 голосов;

Округ №4 Алматы - Стамбеков Ерлан (самовыдвиженец), 15 930 голосов;

Округ №5 Алматы - Бақытжан Базарбек (самовыдвиженец), 22 685 голосов;

Округ №6 Шымкент - Исабеков Данабек (партия АMANAT), 21 098 голосов;

Округ №7 Шымкент - Болатбек Нажметдинулы (партия АMANAT), 19 851 голос;

Округ №8 Абайской области - Нуртай Сабильянов (партия АMANAT), 13 1172 голоса;

Округ №9 Акмолинская область - Айна Мусыралимова (партия АMANAT), 154 587 голосов;

Округ №10 Актюбинская область - Казыбек Алишев (партия АMANAT), 238 195 голосов;

Округ №11 Алматинская область - Ардак Назаров (самовыдвиженец), 122 242 голоса;

Округ №12 Алматинская область - Данияр Каскарауов (самовыдвиженец), 153 225 голосов;

Округ №13 Атырауская область - Адиль Жубанов (партия АMANAT), 107 973 голоса;

Округ №14 ЗКО - Абзал Куспан (самовыдвиженец), 126 784 голоса;

Округ №15 Жамбылская область - Искандиров Мукаш (партия АMANAT), 99 021 голос;

Округ №16 Жамбылская область - Гульдара Нурумова (экс-депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва; партия АMANAT), 190 078 голосов;

Округ №17 Жетысуской области - Руслан Кожасбаев (партия АMANAT), 132 678 голосов;

Округ №18 Карагандинская область - Кудайберген Бексултанов (партия АMANAT), 132 471 голос;

Округ №19 Карагандинская область - Арман Калыков (партия АMANAT), 145 228 голосов;

Округ №20 Костанайская область - Еркін Әбіл (партия АMANAT), 182 175 голосов;

Округ №21 Кызылординская область - Мархабат Жайымбетов (партия АMANAT), 148 646 голосов;

Округ №22 Мангистауская область - Жаңбыршын Еділ (экс депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва; партия АMANAT), 117 880 голосов;

Округ №23 Павлодарская область - Амантай Жаркынбек (партия АMANAT), 168 625 голосов;

Округ №24 СКО - Еркебулан Мамбетов (партия АMANAT), 153 736 голосов;

Округ №25 Туркестанская область - Кайрат Балабиев (партия АMANAT), 142 595 голосов;

Округ №26 Туркестанская область - Ұласбек Сәдібеков (партия АMANAT), 92 445 голосов;

Округ №27 Туркестанская - Темір Қырықбаев (партия АMANAT), 117 584 голоса;

Округ №28 Улытауская область - Ерболат Сатыбалдин (партия АMANAT), 44 406 голосов;

Округ №29 ВКО - Тұмашинов Лұкбек (партия АMANAT), 165 596 голосов.

Ранее Нурлан Абдиров объявил предварительные результаты выборов депутатов в Мажилис.



Согласно данным ЦИК:



за партию Amanat проголосовали 3 431 510 человек, 53,9%;

за Народно-демократическую патриотическую партию "Ауыл" – 693 938, 10,9%;

за Демократическую партию Казахстана "Ак жол" – 535 139, 8,41%;

за Народную партию Казахстана – 432 920, 6,8%;

за партию Respublica – 547 154, 8,59%;

за Общенациональную социал-демократическую партию – 331 058, 5,2%;

за Казахстанскую партию зеленых "Байтак" – 146 431, 2,3%.

Графу "Против всех" отметили 248 291 казахстанец, или 3,9%.



Автор: Анастасия Прилепская