|Список победивших кандидатов в КазМажилис по одномандатным округам
21:22 20.03.2023
Кто из одномандатников Алматы, Астаны и областей прошел в Мажилис
Кто из самовыдвиженцев прошел в Мажилис Фото: Zakon.kz
Председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров 20 марта 2023 года озвучил предварительные данные по кандидатам в депутаты Мажилиса, победившим на выборах по одномандатным округам, сообщает Zakon.kz.
По округам:
Округ №1 Астана - Даулет Турлыханов (партия АMANAT), 71 698 голосов;
Округ №2 Астана - Даулет Мукаев (самовыдвиженец), 51 769 голосов;
Округ №3 Алматы - Ермурат Бапи (самовыдвиженец), 23 690 голосов;
Округ №4 Алматы - Стамбеков Ерлан (самовыдвиженец), 15 930 голосов;
Округ №5 Алматы - Бақытжан Базарбек (самовыдвиженец), 22 685 голосов;
Округ №6 Шымкент - Исабеков Данабек (партия АMANAT), 21 098 голосов;
Округ №7 Шымкент - Болатбек Нажметдинулы (партия АMANAT), 19 851 голос;
Округ №8 Абайской области - Нуртай Сабильянов (партия АMANAT), 13 1172 голоса;
Округ №9 Акмолинская область - Айна Мусыралимова (партия АMANAT), 154 587 голосов;
Округ №10 Актюбинская область - Казыбек Алишев (партия АMANAT), 238 195 голосов;
Округ №11 Алматинская область - Ардак Назаров (самовыдвиженец), 122 242 голоса;
Округ №12 Алматинская область - Данияр Каскарауов (самовыдвиженец), 153 225 голосов;
Округ №13 Атырауская область - Адиль Жубанов (партия АMANAT), 107 973 голоса;
Округ №14 ЗКО - Абзал Куспан (самовыдвиженец), 126 784 голоса;
Округ №15 Жамбылская область - Искандиров Мукаш (партия АMANAT), 99 021 голос;
Округ №16 Жамбылская область - Гульдара Нурумова (экс-депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва; партия АMANAT), 190 078 голосов;
Округ №17 Жетысуской области - Руслан Кожасбаев (партия АMANAT), 132 678 голосов;
Округ №18 Карагандинская область - Кудайберген Бексултанов (партия АMANAT), 132 471 голос;
Округ №19 Карагандинская область - Арман Калыков (партия АMANAT), 145 228 голосов;
Округ №20 Костанайская область - Еркін Әбіл (партия АMANAT), 182 175 голосов;
Округ №21 Кызылординская область - Мархабат Жайымбетов (партия АMANAT), 148 646 голосов;
Округ №22 Мангистауская область - Жаңбыршын Еділ (экс депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва; партия АMANAT), 117 880 голосов;
Округ №23 Павлодарская область - Амантай Жаркынбек (партия АMANAT), 168 625 голосов;
Округ №24 СКО - Еркебулан Мамбетов (партия АMANAT), 153 736 голосов;
Округ №25 Туркестанская область - Кайрат Балабиев (партия АMANAT), 142 595 голосов;
Округ №26 Туркестанская область - Ұласбек Сәдібеков (партия АMANAT), 92 445 голосов;
Округ №27 Туркестанская - Темір Қырықбаев (партия АMANAT), 117 584 голоса;
Округ №28 Улытауская область - Ерболат Сатыбалдин (партия АMANAT), 44 406 голосов;
Округ №29 ВКО - Тұмашинов Лұкбек (партия АMANAT), 165 596 голосов.
Ранее Нурлан Абдиров объявил предварительные результаты выборов депутатов в Мажилис.
Согласно данным ЦИК:
за партию Amanat проголосовали 3 431 510 человек, 53,9%;
за Народно-демократическую патриотическую партию "Ауыл" – 693 938, 10,9%;
за Демократическую партию Казахстана "Ак жол" – 535 139, 8,41%;
за Народную партию Казахстана – 432 920, 6,8%;
за партию Respublica – 547 154, 8,59%;
за Общенациональную социал-демократическую партию – 331 058, 5,2%;
за Казахстанскую партию зеленых "Байтак" – 146 431, 2,3%.
Графу "Против всех" отметили 248 291 казахстанец, или 3,9%.
Автор: Анастасия Прилепская