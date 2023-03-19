Ситуация на Ближнем Востоке стремительно меняется, - Рами Аль-Шаер

00:09 21.03.2023

Почему для Сирии важна встреча президентов Путина и Асада?



Рами Аль-Шаер



Ситуация на Ближнем Востоке стремительно меняется. Особенно это заметно на фоне настоящего политического "землетрясения", вызванного нормализацией отношений между Саудовской Аравией и Ираном. Это событие можно рассматривать в контексте ряда российских инициатив, направленных на обеспечение безопасности зоны Персидского Залива, на переход от конфронтации к добрососедским отношениям, сотрудничеству и учету взаимных интересов.



В этой связи особое значение приобретает визит президента Сирии Башара Асада в Москву и его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Сейчас меняются приоритеты и баланс сил, причем не только в этом регионе, но и во всем мире. Естественно, что нас – арабов в нынешних относительно благоприятных условиях, вызванных последними событиями в районе Персидского Залива, прежде всего, волнует возвращение Сирии в Лигу Арабских государств (ЛАГ). В этой связи важно отметить, что Россия будет продолжать поддержку этой позитивной тенденции, позитивных настроений в арабском мире в ходе министерской встречи между ЛАГ и Россией, которая должна состояться в ближайшие месяцы.



Основным препятствием на пути урегулирования конфликта в Сирии по-прежнему остается отсутствие прогресса в диалоге между сирийскими властями и оппозицией. Здесь следует предпринять серьезные усилия для выполнения резолюции № 2254 Совета Безопасности ООН. Необходимо гарантировать соблюдение прав всех сторон. В диалоге должны участвовать представители всего спектра политических сил, выступающих за единую суверенную Сирию. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в начале встречи со своим сирийским коллегой Фейсалом Микдадом. Существует еще одна проблема, связанная с работой конституционного Комитета. Этот орган должен прийти к консенсусу, выражая мнения всех граждан Сирии. Трагические события, которые произошли в Сирии в результате землетрясения, объединили сирийский народ и определенным образом повлияли на внутриполитическую ситуацию в стране.



В этой ситуации западные страны во главе с Соединенными Штатами в очередной раз продемонстрировали свою бесчеловечную сущность. Показательным является их отношение к гражданам Сирии. Одних сирийцев они называют "теми, кто выступает за власть", других – "теми, кто за оппозицию". Вот уж поистине варварская позиция! Однако подавляющее большинство сирийцев, несмотря на все проблемы, лишения, утрату жилья, голод, готовы были поделиться последним куском хлеба с пострадавшими. Именно в этой ситуации, когда наступил момент истины, проявляется единство народа, меняются приоритеты, формируется нация. Но ведь это касается не только такой чрезвычайной ситуации как землетрясение, в результате которого многие люди лишились крова над головой. Важно то, что люди понимают, что живут в одной стране, говорят на одном языке, имеют общую культуру и должны уважать чужое мнение.



Думается, что нынешняя ситуация, которая, если можно так сказать, уравняла пострадавших от землетрясения в Турции и Сирии, и привела к тому, что Закон Цезаря поставил в одинаковые условия оппозицию и сторонников власти, создает благоприятные условия для движения в направлении политического урегулирования. Причем это касается политических сил, действующих как внутри страны, так и за ее пределами. При этом очевидно, что влияние политических сил, находящихся за пределами Сирии, будет ослабевать. Это произойдет после того, как будут обнародованы факты, касающиеся планов транснациональных организаций, сотрудничающих с террористическими и экстремистскими структурами. Полагаю, что Россия, Турция, и Иран, (к этим странам может также присоединиться Саудовская Аравия), найдут выход из нынешней ситуации и предпримут шаги по урегулированию сирийского конфликта, который оказывает существенное влияние на ситуацию в регионе.



Все это, несомненно, повлияет на шаги по решению палестинской проблемы. Известно, что Израиль в течение десятилетий пытался сеять рознь между людьми, живущими на своей Родине и исповедующими одну религию, изощренно создавая всякого рода "группы" и "секты", изобретая всевозможную терминологию, подкрепляя ее пресловутыми "теориями" о существовании "шиитского полумесяца", "суннитской оси", "арабского НАТО". Израиль демонизировал Иран, утверждая, что "Израиль ближе к арабам, чем Тегеран", предпринимал попытки внести раскол в ряды палестинцев, совершал другие противозаконные действия, сопровождавшиеся вопиющим нарушением международного права, отказываясь – в течение десятилетий! – выполнять резолюции Совета Безопасности ООН. Целью таких действий была ликвидация палестинской проблемы. Эту задачу предполагалось решить под прикрытием широко разрекламированной пресловутой "сделки века". Похоже, последние события окажут влияние не только на палестинскую проблему, но и другие кризисные ситуации в регионе. Среди них – ливанский кризис, ситуация в Ираке, Йемене, Ливии. Все это станет возможным в результате нового соотношения сил в регионе.



В ходе встречи со своим сирийским коллегой Фейсалом Микдадом, глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров сказал, что "усилия России, Сирии, а также подавляющего большинства членов ООН в интересах выполнения соответствующих решений Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи, являются частью нашей общей, более широкой работы по защите принципов, на которых основывается Организация Объединенных Наций. Именно на это нацелена работа созданной не так давно с участием России и Сирийской Арабской Республики Группы друзей в защиту Устава ООН. Она собирает сторонников международного права в противовес группе западных стран, отрицающих международное право и продвигающих выдуманные ими самими "правила".



Президент России Владимир Путин высоко оценил важные результаты, достигнутые совместными усилиями в борьбе с терроризмом. Он также отметил большой прогресс, достигнутый в российско-сирийских двусторонних отношениях. Переговоры на высшем уровне, продолжавшиеся в течение трех часов, проходили в откровенной атмосфере и затрагивали различные вопросы. Обсуждалась и такая сложная проблема, как нормализация отношений межу Сирией и Турцией. Хотелось бы надеяться на то, что президент Сирии Башар Асад, сирийское руководство продолжат предпринимать шаги по достижению политического урегулирования. Надеемся также, что визит президента Сирии в Россию приведет к желаемым результатам, будет способствовать облегчению страданий сирийского народа.



19 марта 2023