Министр нефти Венесуэлы эль-Айссами подал в отставку из-за антикоррупционного расследования

00:11 21.03.2023

Алексей Швайковский



Министр нефтяной промышленности Венесуэлы Тарек эль-Айссами подал прошение об отставке в связи антикоррупционным расследованием в государственной нефтегазовой компании PDVSA ("Петролеос де Венесуэла"). Об этом говорится в публикации в "Твиттере" (заблокирован в РФ) на странице министра.



"По причине начатого расследования серьезных случаев коррупции в PDVSA я принял решение подать заявление об отставке с поста министра нефтяной промышленности, чтобы оказать полную поддержку процессу", - написал Тарек эль-Айссами.



В воскресенье в генеральной прокуратуре Венесуэлы сообщили о начале расследования после задержания ряда госслужащих. По данным прокуратуры, указанные преступления касаются разных ветвей и уровней власти. Как отметили в ведомстве, "в процесс оказались вовлечены стратегические для развития страны и правосудия сферы".



Ранее агентство AFP, ссылаясь на главу ведомства Тарека Вильяма Сааба, сообщило о задержании депутата, судьи и топ-менеджера PDVSA.