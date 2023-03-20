Три козыря Аркадага, - Кумуш Байриева

00:51 21.03.2023

20.03.2023



Гурбангулы Бердымухамедов на саммите Организации тюркских государств пообещал Эрдогану газ и Нобелевскую премию



Об авторе: Кумуш Байриева – политолог, публицист.



При всем трагизме ситуации в Турции, связанной с серией землетрясений, проведение саммита глав стран – членов Организации тюркских государств (ОТГ) в Анкаре напоминало скорее не только и не столько проявление солидарности между союзниками по ОТГ, сколько попытку турецких властей вовлечь внешнеполитическую повестку во внутреннюю и использовать ее в самый разгар предвыборной кампании в Турции. Если еще точнее – в пользу действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана.



Какие-то конкретные коллективные решения, связанные с действенной ликвидацией последствий землетрясения, если и были, то не носили принципиального характера. А вот весь остальной (и основной) лейтмотив строился на демонстрации единства и консолидации членов ОТГ вокруг идей президента Эрдогана – той самой внешнеполитической повестки, которая должна сыграть на внутриполитическом поле в пользу кандидата в президенты Реджепа Тайипа Эрдогана.



На фоне серьезнейших проблем в экономике, отягощенных последствиями землетрясения, непредсказуемо колеблющегося рейтинга Эрдогана такая поддержка должна послужить дополнительной точкой опоры, продемонстрировав явные и существенные успехи политики Эрдогана. "Мы договорились о развитии Среднего коридора, который уже стал надежной альтернативой", – сообщил президент Эрдоган по итогам саммита. Напомним, что Средний коридор, в отличие от Северного, через Россию, и Южного – морем, через Суэцкий канал, подразумевает сосредоточение логистики маршрута восток – запад через территорию Турции в качестве "надежной альтернативы" – как в рамках проектов под эгидой Турции, так и масштабнее таких, как китайский "Пояс и путь". И конечно, "алмазом" среди всех идей был газовый хаб на территории Турции (эта идея президента России Владимира Путина давно приватизирована турецкими властями). При этом все настойчивее от Турции звучит требование необходимости увеличения поставок газа из Каспийского региона – в пользу идеи газового хаба и с дальнейшей продажей этого газа в Европу.



Туркменские власти, понимая, что основные претензии в торможении грандиозных планов развития пан-тюркской логистики Эрдогана направлены именно к ним, решили делегировать на саммит не молодого во всех смыслах действующего президента Сердара Бердымухамедова, а многоопытного экс-президента, а ныне национального лидера туркменского народа и председателя Народного совета Туркменистана (высший орган государственной власти) Гурбангулы Бердымухамедова – Аркадага.



Туркменистан на самом деле манкирует или даже саботирует часть идей и планов как в рамках ОТГ, так и лично Эрдогана. А именно – Туркменистан до сих пор является не полноценным членом ОТГ, а всего лишь наблюдателем, вопрос о строительстве Транскаспийского газопровода и договоренности об этом с Азербайджаном, открывающим доступ к огромным запасам туркменского газа, не вышел даже на стадию предметного обсуждения.



Понимая это, а также то, что на алтарь солидарности с Эрдоганом нужно выложить довольно значимые идеи, обещания и обязательства, сняв раздражение принимающей стороны, национальный лидер туркменского народа сразу пошел с козырей.



Он заявил, что Туркменистан все же станет полноправным членом ОТГ, но сделал это по-восточному витиевато и не совсем определенно. "Надеемся встретить всех вас в Туркменистане, – сказал он, обращаясь к участникам саммита, – не в статусе страны-наблюдателя, а в качестве полноправного члена ОТГ". Когда точно должна состояться эта встреча и предваряющее ее вступление Туркменистана в ОТГ, нацлидер туркменского народа не уточнил. Это была даже не дипломатическая уловка, а проявление обычной практики "птичьего языка" высшей туркменской бюрократии, используемого постоянно, – позиция формулируется таким образом, чтобы никаких конкретных обязательств из заявленного не вытекало. При этом, как отразится членство в ОТГ на статусе нейтралитета Туркменистана, Аркадагу еще предстоит объяснить, ведь прецедент с фактически силовым продавливанием Турцией членства Турецкой Республики Северного Кипра в ОТГ против воли Узбекистана и Казахстана является для туркменского нейтралитета тревожным сигналом.



Вторым козырем, которого турецкие власти ждали даже больше, чем первого, стала фраза: "…Туркменистан уже сегодня готов рассмотреть вопрос о поставке своего газа в Турцию". Но и эта сентенция была обрамлена кружевами "птичьего языка", которые девальвируют изначальный смысл основного посыла: "…мы, будучи тюркскими государствами, укрепив нашу нормативно-правовую базу, сможем посредством политики диверсификации донести туркменское тепло до каждой турецкой семьи". По сути, Аркадаг не сказал ничего нового, все эти позиции были обозначены задолго до этого и даже не им, а первым президентом Ниязовым. При этом он добавил новизны: "…если возникнет необходимость, мы сможем параллельно с газопроводом проложить и линию электропередачи".



И конечно, вишенкой на торте стал третий козырь Аркадага: он предложил выдвинуть президента Турции Эрдогана на Нобелевскую премию мира. С одной стороны, с учетом агрессивной борьбы за мир и не менее агрессивной продажи оружия по всему миру, которые ведет Эрдоган, и его далекого отхода от внешнеполитической концепции "ноль проблем с соседями", доминировавшей в политике Турции до него, а также нескольких волн массовых репрессий в стране, это предложение выглядит скорее злой иронией, во всяком случае относительно принципов Нобелевской премии мира. С другой стороны, одиозная репутация диктатора и душителя всех возможных свобод, которой обладает сам Гурбангулы Бердымухамедов, заранее придает максимально токсичный характер этой инициативе, к которой всерьез прислушиваться никто не будет, тем более в Нобелевском комитете.



Похоже, притча о Ходже Насреддине, о его ишаке и падишахе, становится руководством к действию во внешней политике туркменских властей. Но в отличие от отведенного времени в истории Ходжи Насреддина, выборы в Турции – скоро.