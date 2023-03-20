В Афганистане эмират не справляется с халифатом, - А.Серенко

00:52 21.03.2023

Слабость режима в Кабуле представляет опасность для Таджикистана, Китая, Ирана и Пакистана

Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"

20.03.2023



Афганский филиал "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ), известный также как "вилаят Хорасан", уверенно усиливает позиции в Афганистане. Оперативники ИГ проникают в ключевые структуры управления режима "Талибана" (организация запрещена в РФ), осуществляют террористические акты в Кабуле и начинают угрожать соседним государствам – Таджикистану, Китаю, а также Ирану и Пакистану. На фоне активизации группировок ИГ режим талибов демонстрирует беспомощность, неспособность, а возможно, и нежелание остановить экспансию сторонников проекта строительства "халифата" в регионе.



2023 год может стать переломным в политической истории афганского филиала "Исламского государства". За полтора года правления "Талибана" ИГ не только доказало свою жизнеспособность, но и демонстрирует напористое стремление к экспансии – как внутри Афганистана, так и за его пределами. Анализ активности "вилаята Хорасан" за последние месяцы позволяет зафиксировать несколько важных моментов.



Во-первых, афганский филиал ИГ расширяет свои возможности в части проникновения в органы управления правящего режима в Кабуле. Источники в Афганистане, в том числе близкие к талибам, сообщают, что агенты ИГ имеются в разных талибских ведомствах и администрациях – начиная от уездного и губернского уровня и заканчивая центральными офисами в Кабуле. В 2022 году шпион ИГ был выявлен в центральном аппарате Главного управления разведки (ГУР) "Талибана": по иронии судьбы, он являлся одним из руководителей подразделения талибской спецслужбы, который и призван был бороться с "вилаятом Хорасан". В этом году стало известно об успешных попытках проникновения оперативников ИГ в региональные управления ГУР. В частности, речь идет об управлениях службы разведки и безопасности "Талибана" в провинциях Бадахшан и Тахар. Какую-то часть агентуры "Амнията" (разведки ИГ) талибам удается выявлять, однако результаты их усилий наблюдатели не спешат признать успешными.



По словам источников "НГ" из числа бывших сотрудников афганской разведки, "талибы сегодня крайне обеспокоены успехами разведки афганского филиала ИГ, в частности на севере Афганистана, и пытаются бороться с проникновением оперативников ИГ в провинциальные органы ГУР".



Во-вторых, "вилаят Хорасан" располагает подготовленным резервом террористов-смертников, которые способны проводить операции "истишхада" (самоубийственных атак) практически по всему Афганистану. Показательно, что ни разу смертникам ИГ не смогли помешать службы безопасности – как "Талибана", так и иностранных миссий.



В-третьих, у руководства "вилаята Хорасан" существует ясная и хорошо продуманная стратегия организации целевых атак в Афганистане. Террористы ИГ не просто убивают и взрывают кого попало – они всегда атакуют тщательно отобранные, неслучайные цели. Разумеется, в рамках поддержания атмосферы страха вокруг своего джихадистского бренда и для демонстрации собственных "ценностных предпочтений" боевики периодически совершают нападения с целью организации максимального количества человеческих жертв (в частности, подрывы шиитских мечетей или расстрелы граждан Китая в кабульской гостинице). Однако в последнее время оперативники "Амнията" делают ставку на убийства конкретных лиц – как правило, крупных функционеров режима "Талибана".



Одно из высших достижений "фабрики убийств" афганского филиала ИГ на сегодняшний день – успешный подрыв в начале марта губернатора провинции Балх Мохаммада Дауда Муззаммиля. Мулла Муззаммиль являлся одним из самых доверенных лиц главаря "Талибана" маулави Хайбатуллы Ахунда. Его убийство компетентные афганские наблюдатели расценили как "черную метку" ИГ эмиру талибов.



"Очевидно, что разведка ИГ нацелилась на ближайшее окружение эмира "Талибана" маулави Хайбатуллы, – прокомментировал ситуацию один из бывших офицеров афганской разведки. – Похоже, сверхцелью террористов "Амнията" теперь становится Хайбатулла, ведущий крайне затворнический образ жизни в Кандагаре. Конечно, добраться до него профессиональным убийцам ИГ будет непросто, но они приложат для этого все усилия".



Кстати, в последние два месяца эмир талибов произвел серьезные перемены в системе личной охраны. Были уволены сотрудники ГУР, обеспечивавшие его безопасность в течение первого года после возвращения талибов к власти. С декабря 2022 года охраной маулави Хайбатуллы занимается специальный отряд, состоящий из его земляков и соплеменников из пуштунского племени нурзай. Наблюдатели связывали радикальную реформу системы личной безопасности эмира "Талибана" с внутренними конфликтами в руководстве движения "яростных мулл". В частности, с противостоянием фундаменталистского окружения маулави Хайбатуллы в Кандагаре с "младоталибами" в кабульском правительстве, лидерами которых являются министр обороны мулла Якуб и глава МВД Сираджуддин Хаккани.



Однако теперь становится ясно, что внутреннее соперничество за власть было не единственной причиной смены службы безопасности эмира талибов. Ему приходится опасаться не только своих соратников, но и смертников ИГ, которые все ближе подбираются к кандагарскому затворнику.



Учитывая особенности развития проекта ИГ в Афганистане, нельзя исключить возможности закулисного сотрудничества оперативников "вилаята Хорасан" с запрещенной в РФ "сетью Хаккани" – одной из главных фракций афганского "Талибана". В 2015–2021 годах афганский филиал ИГ успешно взаимодействовал как с пакистанскими спецслужбами, так и с группировкой Сираджуддина Хаккани, занимающего должность министра внутренних дел в правительстве талибов.



Не исключено, что такое сотрудничество продолжается. В таком случае это во многом объясняет эффективность террористических атак ИГ, пользующихся поддержкой друзей в МВД "Талибана". Если это действительно так, тогда можно говорить о фактической поддержке проекта "Исламского государства" в Афганистане со стороны одной из групп "Талибана" и соответственно МВД талибов.



Борется ли "Талибан" с афганским филиалом ИГ или же, наоборот, помогает ему укрепиться и усилить свои позиции внутри страны и в регионе? Ясного ответа на этот вопрос пока нет. А это значит, что России, Китаю и странам региона рассчитывать на серьезную, реальную и эффективную борьбу с "вилаятом Хорасан" внутри Афганистана силами талибского правительства не приходится.