Китай строит "Великую стальную стену"

01:59 21.03.2023 США приходится догонять КНР в модернизации вооруженных сил



Владимир Овчинский



Лидер Китая Си Цзиньпин 13 марта 2023 года пообещал укрепить национальную безопасность и превратить вооруженные силы в "Великую стальную стену" в своей первой беспрецедентной речи за свой третий президентский срок.



Выступая на закрытии ежегодного заседания парламента Китая, Си Цзиньпин подчеркнул необходимость всесторонней модернизации национальной обороны и вооруженных сил.



"Безопасность - это основа развития, стабильность - предпосылка процветания", - сказал Си Цзиньпин.



За первое десятилетие своего пребывания у власти Си Цзиньпин провел радикальные реформы в китайских вооруженных силах, чтобы сделать их современной боевой силой, и превратил их военно-морской флот в крупнейший в мире.



Годовой военный бюджет Китая в 2023 году увеличится на 7,2% до примерно 1,55 трлн юаней (224 млрд долларов) на фоне роста геополитической напряженности и региональной гонки вооружений.



Акцент на укрепление безопасности и вооруженных сил делается на фоне того, что отношения Китая с Соединенными Штатами опуститлись на самый низкий уровень за последние десятилетия, а напряженность растет во всех секторах, от торговли и технологий до геополитики, особенно в отношении будущего Тайваня.



Новый министр иностранных дел Си Цинь Ган предупредил, что, если США не "нажмут на тормоза", две сверхдержавы обязательно скатятся к "конфликту и конфронтации".



Модернизация вооруженных сил КНР затрагивает все сферы деятельности.



Китай доминирует в научной разработке новых технологий по проблемам безопасности и вооружения



Новаторский отчет Австралийского института стратегической политики (ASPI), опубликованный в конце февраля 2023 года, предупредил западные правительства, что Китай доминирует в критически важных технологиях будущего в широком спектре областей после установления "ошеломляющего" лидерства в исследованиях и разработках.



Ключевые моменты:



В отчете ASPI говорится, что Китай опережает США в 37 из 44 технологий. Они включали искусственный интеллект, робототехнику, биотехнологии, квантовые технологии и передовое производство.



Институт заявляет, что Китай особенно доминирует в исследованиях в области обороны, безопасности и космоса.



В отчете говорится, что США являются ведущим новатором только в семи технологиях, включая квантовые вычисления и вакцины, и занимают второе место после Китая в большинстве других категорий.



Хотя страны "второго уровня", включая Индию, Великобританию, Южную Корею, Германию и Австралию, также развили передовые исследовательские возможности, они по-прежнему сильно отстают от двух великих держав.



Джейми Гайда из ASPI, который является соавтором отчета, сказал, что, хотя научно-исследовательский потенциал Китая прямо сейчас не трансформируется в технологическое превосходство, Пекин заложил основу для того, чтобы позиционировать себя как ведущую мировую научно-технологическую державу.



В отчете говорится, что Китай создает чуть менее половины лучших исследовательских работ в области передовых авиационных двигателей и гиперзвука.



"Мы были очень удивлены тем, насколько впечатляющим является лидерство в некоторых из этих технологий", - сказал доктор Гайда в интервью ABC (02.03.2023)."В некоторых из этих технологий мы видим, что Китай публикует примерно 65% лучших мировых исследований в этой технологической области.



Китай привлекает ученых высшего уровня, говорится в отчете



В отчете показано, что Китай особенно доминирует, когда речь идет об исследованиях в области обороны, безопасности и космоса, часто производя более чем в пять раз больше высокоэффективных исследований, чем его ближайший конкурент, которым почти всегда являются США.



Например, в Китае было создано чуть менее половины лучших исследовательских работ по передовым авиационным двигателям и гиперзвуку, а также находится большинство учреждений, занимающихся разработкой этой технологии.



Запрет США на микрочипы ограничивает технические достижения Китая.



Ужесточая контроль над развивающейся в Китае передовой индустрией микрочипов, США могут подтолкнуть союзников к работе против их интересов, поскольку обе страны тратят огромные суммы денег на погоню за технологическим превосходством.



В 2022 году Китай удивил спецслужбы США, когда испытал гиперзвуковую ракету с ядерным зарядом, которая облетела земной шар, продемонстрировав передовые возможности этой технологии.



Китайские институты также доминируют в исследованиях дронов, автономных систем, передовых оптических систем, искусственных технологий и машинного обучения.



Доктор Гайда подчеркнул, что технический трекер не фиксирует секретные исследования, проводимые правительствами в частном порядке, или исследования, проводимые за закрытыми дверями частными компаниями.



Но отчет предупреждает, что явное лидерство Китая в публичных исследованиях свидетельствует о том, что Пекин может установить "мертвую хватку" в глобальных цепочках поставок критически важных технологий в будущем, предоставив ему мощные рычаги и явное техническое преимущество.



Модернизируя НОАК, китайские ученые и военные внимательно изучают развитие военного конфликта на Украине



Обзор Reuters (08.03.2023) почти 100 статей в более чем 20 журналах по обороне показывает усилия военно-промышленного комплекса Китая по тщательному изучению воздействия американского оружия и технологий, которые могут быть развернуты против китайских войск в войне за Тайвань.



Журналы на китайском языке, в которых также исследуются украинские диверсионные операции, отражают работу сотен исследователей из сети университетов, связанных с Народно-освободительной армией (НОАК), государственных производителей оружия и аналитических центров военной разведки.



В полудюжине статей исследователей НОАК подчеркивается озабоченность Китая ролью спутниковой сети Starlink, разработанной американской компанией SpaceX Илона Маска, занимающейся исследованием космоса, в обеспечении безопасности связи украинских военных в условиях российских ракетных атак на энергосистему страны.



"Отличные характеристики спутников "Starlink" в этом российско-украинском конфликте, безусловно, побудят США и страны Запада широко использовать "Starlink" в возможных боевых действиях в Азии", - говорится в сентябрьской (2022 г.) статье, написанной в соавторстве с исследователями из Армейского инженерного университета НОАК.



Авторы сочли "срочным" для Китая, который стремится разработать собственную аналогичную спутниковую сеть, найти способы сбить или вывести из строя Starlink.



Китаю нужна возможность сбивать низкоорбитальные спутники Starlink и защищать танки и вертолеты от запускаемых с плеча ракет Javelin, считают китайские военные исследователи, изучающие военный конфликт на Украине в планирование возможного конфликта с силами под руководством США в Азии.



Конфликт также привел к явному консенсусу среди китайских исследователей в отношении того, что боевые действия с использованием беспилотников заслуживают больших инвестиций. Китай тестирует беспилотники в небе над Тайванем.



"Эти беспилотные летательные аппараты послужат "пробойником" будущих войн", - отмечается в одной статье в журнале о танковых боях, опубликованном государственным производителем вооружений NORINCO, поставщиком НОАК, в которой описывается способность дронов нейтрализовать оборону противника.



В то время как некоторые из журналов находятся в ведении провинциальных научно-исследовательских институтов, другие являются официальными публикациями для центральных государственных органов, таких как Государственное управление науки, технологий и промышленности для национальной обороны, которое наблюдает за производством оружия и военной модернизацией.



В статье, опубликованной в официальном журнале администрации в октябре 2022 года, отмечалось, что Китаю следует улучшить свои возможности по защите военной техники ввиду "серьезного ущерба российским танкам, бронетехнике и военным кораблям", нанесенного ракетами "Стингер" и "Джавелин", эксплуатируемыми украинскими истребителями.



Коллин Кох, научный сотрудник по безопасности в Сингапурской школе международных исследований им. С. Раджаратнама, сказал, что украинский конфликт дал импульс давним усилиям китайских военных ученых по разработке моделей кибервойны и поиску способов лучшей защиты брони от современного западного оружия.



"Starlink - это действительно что-то новое, о чем они должны беспокоиться: военное применение передовых гражданских технологий, которые они не могут легко воспроизвести", - сказал Кох.



Помимо технологий, Кох сказал, что его не удивляет, что операции украинского спецназа на территории России изучаются Китаем, который, как и Россия, перевозит войска и оружие по железной дороге, что делает их уязвимыми для диверсий.



В одной статье, опубликованной в октябре двумя исследователями из Университета национальной обороны НОАК, проанализировано влияние американских поставок высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS) на Украину и следует ли беспокоиться китайским военным.



"Если HIMARS осмелится вмешаться в Тайвань в будущем, то, что когда-то было известно как "инструмент, вызывающий взрыв", постигнет другая участь на глазах у разных противников", - говорится в заключении.



В статье рассказывается о собственной передовой ракетной системе Китая, поддерживаемой разведывательными дронами, и отмечается, что успех Украины с HIMARS зависел от обмена США информацией о целях и разведданными через Starlink.



Западные страны, напротив, могут снабжать Украину по суше через своих европейских соседей.



Ссылки на Тайвань относительно немногочисленны в журналах, просматриваемых Рейтер, но дипломаты и иностранные ученые, следящие за исследованиями, говорят, что китайским военным аналитикам поручено предоставлять отдельные внутренние отчеты для высокопоставленных политических и военных руководителей.



В нескольких статьях анализируются сильные стороны украинского сопротивления, в том числе диверсионные операции спецназа внутри России, использование приложения Telegram для использования гражданской разведки и защита сталелитейного завода "Азовсталь" в Мариуполе.



Отмечаются и российские успехи, такие как тактические удары с применением баллистической ракеты "Искандер".



В февральской (2023 г.) статье исследователи из Университета информационной инженерии НОАК призывают Китай заблаговременно подготовиться к негативной реакции глобального общественного мнения, подобной той, которую испытала Россия.



Китай должен "способствовать созданию платформ когнитивной конфронтации" и ужесточить контроль над социальными сетями, чтобы предотвратить влияние западных информационных кампаний на свой народ во время конфронтации.



Конкурируя с Маском



Реакция Китая на Starlink и OneWeb впервые стала очевидной в 2020 году, когда в Международный союз электросвязи в Женеве были поданы заявки на чуть менее 13 тысячи спутников. Затем Пекин объявил "спутниковый интернет" национальным проектом "новой инфраструктуры" и в 2021 году создал государственную группу China Satellite Network Group высокого уровня для наблюдения за проектом спутниковой группировки, известным как "Guowang".



С тех пор новости о прогрессе Guowang были ограничены. Группа подписала соглашение с правительством Шанхая о содействии развитию коммерческой космической деятельности и в рамках проекта создала две компании в городе Чунцин.



Guowang заменит две более ранние и гораздо меньшие группировки связи LEO, названные Hongyan и Hongyun, запланированные главным космическим подрядчиком Китая CASC и его сестринским оборонным гигантом CASIC соответственно. Это также означало, что не было места для аналогичных планов, предложенных китайскими коммерческими космическими компаниями.



Однако есть признаки того, что новые коммерческие космические компании Китая будут играть большую роль в этом проекте, как в производстве спутников, так и в их выводе на орбиту.



В марте 2022 года базирующаяся в Пекине частная компания Galaxy Space запустила шесть наращиваемых спутников V-диапазона на ракете Long March 2C. Согласно китайским государственным СМИ, миссия доказывает, что "Китай создал недорогие, серийные разработки и сетевые возможности спутников, все факторы, необходимые для создания спутниковой интернет-мега-группировки".



Китайские частные провайдеры услуг по запуску также начали указывать национальный спутниковый интернет-проект Guowang в качестве потенциального источника дохода в выпусках новостей, предполагая, что они помогут предоставить дополнительные возможности для запуска, помимо CASC, для создания группировки. Это обеспечило бы новым фирмам значительный ранний доход, а также помогло бы национальным планам.



CASC также рассматривает возможность адаптации Long March 5B, способного отправлять 25 метрических тонн полезной нагрузки на НОО, для запуска больших партий спутников для созвездий.



Ракета Чанчжэн-5В, которая запустила модули китайской космической станции и источник неконтролируемых входов в атмосферу первой ступени, вскоре может быть использована для запуска серии небольших спутников группировки Гуован.



Китай планирует еще один внутренний рекорд по запускам в 2023 году. В стране также есть новые коммерческие мощности по производству малых спутников, а это означает, что 2023 год может дать гораздо более четкое представление о том, как будет выглядеть Guowang.



В другом месте CASIC, которая выделила субсидии для запуска космических проектов для получения коммерческого дохода, также будет стремиться вернуться в нужное русло со своей группировкой узкополосного Интернета вещей (IoT) Xingyun из 80 спутников. В 2022 году оператор Expace оправился от предыдущих отказов своих твердотопливных ракет Kuaizhou и провел успешные миссии по возвращению в полет, проложив путь к запуску новых спутников Xingyun на орбиту в 2023 году.



Changguang Satellite Technology продолжит развертывание спутников дистанционного зондирования для строящейся коммерческой группировки Jilin-1. В ноябре 2022 года компания заявила, что расширяет Jilin-1 с запланированных 138 спутников до 300. Ожидается, что другие коммерческие организации, включая ADA Space, HKATG и недавно попавшую под санкции Spacety, также продолжат отправлять свои спутники в космос в 2023 году для соответствующего IoT, дистанционного зондирования и радиолокационные группировки с синтезированной апертурой (излучающей антенной поверхности – В.О.), поскольку коммерческий космический сектор Китая продолжает расти.



Фантомный космический удар



Согласно сообщению South China Morning Post, китайские инженеры разработали и представили новую космическую систему спуфинга, предназначенную для того, чтобы заставить системы противоракетной обороны запускать ограниченные перехватчики против ложных сигнатур целей в космосе.



В отчете, в котором система называется "фантомным космическим ударом", говорится, что группа из подразделения 63891 Народно-освободительной армии (НОАК) провела компьютерное моделирование запуска баллистической ракеты по современной системе противоракетной обороны. Система, которая несла три небольших спутника вместо смертоносной боеголовки.



Достигнув космоса, баллистическая ракета выпустила полезную нагрузку своего спутника, который затем генерировал спуфинговые сигналы, чтобы обмануть радар противоракетной обороны цели, в результате чего невооруженная ракета выглядела как более серьезная угроза, чем она есть на самом деле. В результате спуфинговой атаки система противоракетной обороны выпустила ракету-перехватчик по несуществующей цели.



По словам Чжао Яньли, старшего инженера части 63891 НОАК, которая занимается разработкой и испытанием новых технологий и оборудования, его команда использовала слабость радаров противоракетной обороны и преимущества ловушек спутникового базирования.



Команда Чжао воспользовалась допустимой погрешностью для спутников противоракетной обороны, сохранив ошибку позиционирования между источниками спуфинга менее чем на полметра.



Команда также упомянула о преимуществах использования спутников, стоимость которых ниже, чем у традиционных самолетов радиоэлектронной борьбы, и чьи траектории и скорости полета могут быть установлены в соответствии с разведданными о стационарных объектах противоракетной обороны. Они также отметили, что атака может быть усилена за счет использования большего количества спуфинговых спутников.



Однако ученый из Пекина, не связанный с командой Чжао, предупредил, что технология фантомного удара может привести к непреднамеренному ядерному возмездию и, скорее всего, никогда не будет использована против противника, обладающего ядерным оружием.



Маловероятно, что технология фантомного удара будет использоваться против противника, обладающего ядерным оружием, такого как США, вместо этого она может использоваться в качестве противоспутниковой системы оружия, нацеленной на вторичные противоспутниковые возможности американской наземной обороны на полпути ( GMD), единственная система противоракетной обороны, защищающая территорию США от ракетных атак.



В статье 2008 года Американской академии искусств и наук Павел Подвиг и Хуэй Чжан отмечают, что некоторые китайские наблюдатели рассматривают GMD как систему космического оружия, поскольку концепция космического оружия в Китае включает не только оружие космического базирования, но и любое оружие, которое нацелено на объекты в космическом пространстве, независимо от того, где они базируются.



Подвиг и Чжан отмечают, что Китай понимает, что США используют противоракетную оборону для контроля над космосом, поскольку легче нацеливаться на спутники, чем на ракеты. По их словам, любая система противоракетной обороны среднего курса, такая как GMD, может атаковать спутники на низкой и высокой околоземной орбите.



Они также отмечают, что испытания показали, что противоспутниковые возможности GMD могут быть более важными, чем их способность перехватывать ракеты, внося улучшения в систему, мотивированные стремлением приобрести противоспутниковые возможности.



В соответствии с этим в августе 2022 года Asia Times сообщила о радаре дальней дискриминации США (LRDR), значительном обновлении сенсорного компонента GMD.



LRDR представляет собой систему "два в одном", объединяющую низкочастотные и высокочастотные радары. Низкочастотные радары имеют широкое поле зрения и могут отслеживать несколько космических объектов, но не могут отличать угрозы от неопасных. Высокочастотные радары имеют узкое поле зрения, но могут идентифицировать конкретные цели.



Такой потенциал имеет решающее значение для отражения угроз баллистических, крылатых и гиперзвуковых ракет, которые могут быть залповыми и оснащены средствами проникновения для преодоления противоракетной обороны США. LRDR также может использоваться для идентификации военных с гражданских спутников.



В июне 2022 года Defense News сообщило, что Northrop Grumman с Raytheon Technologies и Lockheed Martin с Aerojet Rocketdyne соревнуются в разработке перехватчика следующего поколения (NGI) для системы GMD.



Миссия NGI состоит в том, чтобы защитить США от ракетных угроз со стороны стран-изгоев с помощью современной системы вооружения, являющейся развитием развернутой в настоящее время системы наземной обороны (GMD)



В отчете отмечается, что перехватчики GMD текущего поколения не предназначены для уничтожения ракет с несколькими боеголовками или ложными целями, и NGI стремится устранить этот недостаток. Кроме того, как и его предшественник GMD, NGI, вероятно, будет иметь улучшенные вторичные противоспутниковые возможности.



Asia Times ранее сообщала о растущем арсенале спутниковых военных возможностей Китая, таких как установленные на спутниках микроволновые печи, модернизированные спутники-шпионы с искусственным интеллектом и тактика обмана искусственного интеллекта для спутников-охотников. Улучшение Китаем спутникового военного потенциала космического базирования с искусственным интеллектом может стимулировать противоспутниковые меры США, которые станут более точными, разрушительными и трудными для отслеживания, что повысит шансы США на превентивный противоспутниковый удар.



В июле 2020 года Business Insider сообщил, что Россия провела испытания возможной "матрешки" космического противоспутникового оружия. В отчете отмечается, что российский спутник, участвовавший в испытании в июле 2020 года, породил меньший спутник и что меньший спутник выпустил снаряд, который Россия описывает как "спутник-инспектор".



В августе 2022 года Asia Times отметила, что российские спутники-матрешки могут "прятаться" в полях космического мусора, собирая разведданные, или даже посылать сигналы помех и спуфинга, чтобы сбить с толку спутниковую навигацию и системы наведения ракет.



В статье Союза обеспокоенных ученых (США) за август 2018 года говорится, что хрупкость систем противоракетной обороны является их самой большой уязвимостью, поскольку залп из нескольких ракет может сокрушить систему. В статье также говорится, что удвоение количества ракет-перехватчиков будет означать удвоение размера системы, что может иметь неосуществимые затраты.



Те же недостатки могут быть перенесены на их вторичные противоспутниковые возможности. Ограниченные возможности США по распознаванию космических целей и запасы ракет-перехватчиков означают, что ложные цели, ложные сигналы и военные спутники, спрятанные среди космического мусора и гражданских спутников, представляют серьезную проблему для ее противоспутниковых операций.



Эта ситуация может вынудить США все больше выделять GMD для противоспутниковых миссий, что может отвлечь от их первоначальной задачи по противоракетной обороне или привести к неоправданным затратам на модернизацию системы.



Таким образом, стратегическая цель китайской тактики фантомных ударов может заключаться в том, чтобы отвлечь возможности американской противоракетной обороны от противоспутниковых миссий или навязать огромные и неустойчивые затраты на модернизацию, тем самым увеличивая стратегическую уязвимость США в эпоху роста двусторонней напряженности.



Конгресс США и Пентагон встревожены



Начальник космических операций Космических сил США генерал Б. Чанс Зальцман дал показания 14 марта 2023 года перед подкомитетом по стратегическим силам сенатского комитета по вооруженным силам



Командующий космическими силами США генерал Б. Ченс Зальцман в своем выступлении перед Конгрессом 14 марта 2023 года назвал Китай "наиболее непосредственной угрозой", поскольку он продолжает вооружать свои космические технологии.



По его словам, среди технологий Китая, вызывающих наибольшее беспокойство, - наземные лазеры, предназначенные для разрушения и деградации спутниковых датчиков, глушители радиоэлектронной борьбы, нацеленные на спутники GPS и связи, а также противоспутниковые ракеты.



Китай "вероятно, занимается созданием противоспутниковых систем, способных уничтожать спутники на геостационарной орбите", - сказал Зальцман, выступая перед подкомитетом по стратегическим силам сенатского комитета по вооруженным силам.



"Они испытывают на орбите спутниковые системы, которые могут быть вооружены, поскольку они уже продемонстрировали способность физически контролировать и перемещать другие спутники".



По словам Зальцмана, китайцы и русские на протяжении многих лет наблюдали, насколько американские военные стали зависеть от спутников во всех аспектах операций. "Так что, если они могут ослепить нас, если они могут помешать этим возможностям или, не дай Бог, уничтожить их полностью, то они знают, что это уменьшит наши преимущества".



Могут ли космические силы США защищаться?



Зальцман изложил план космических сил по переходу от их нынешней зависимости от геостационарных спутников к разрастанию сетей меньших спутников на низких и средних околоземных орбитах.



По его словам, у Китая есть "спутники-захваты", которые могут вывести американские космические корабли с орбиты. Это проблема для США, которые полагаются на "устаревающие менее маневренные спутники". Растущее созвездие делает его "гораздо более сложным для них, чтобы действовать против".



Темой дебатов в отношении космоса и национальной безопасности является стирание границы между оборонительным и наступательным оружием, проблема, осложненная тем фактом, что многие космические технологии имеют двойное коммерческое и военное применение.



Председатель подкомитета сенатор Ангус Кинг поинтересовался, достаточно ли быстро США продвигаются вперед, чтобы противостоять противоспутниковым технологиям России и Китая.



Зальцман сравнил это с задачей преобразования торгового флота в ВМС США, добавил он. "У нас есть несколько путей, прежде чем мы сможем взять наши устаревшие платформы, из которых мы получили так много полезности и так много возможностей, и преобразовать их в предоставление таких же или лучших возможностей в оспариваемой области", сказал. "И нам придется совершить этот переход как можно быстрее".



Необходимо больше обучения



Зальцман сказал, что бюджетное предложение Космических сил на 2024 год включает около 340 миллионов долларов на "инфраструктуру оперативных испытаний и обучения", которая необходима для подготовки военнослужащих к будущим полям сражений.



По его словам, еще одним приоритетом является совершенствование разведывательных данных США о космических угрозах, чтобы избежать неожиданностей. "Это принцип осведомленности о космической сфере, и мы вкладываем значительные средства в новые датчики". Ключ заключается не только в сборе данных, но и в том, чтобы "быстро превратить их в оперативные решения". "Я думаю, что у нас есть хорошие инвестиции в программное обеспечение".



"Вечная конкуренция"



На другом важном мероприятии во военному космосу (7 марта 2023 года на симпозиуме по воздушной войне Ассоциации Воздушно-космических сил в Авроре, штат Колорадо) Зальцман озвучил концепцию "вечной конкуренции" с Китаем.



Зальцман сказал, что Китай разрабатывает "мощные возможности на орбите", и в ответ США должны выяснить, как защитить свои космические активы, а также удержать соперников от атак, которые могут сделать космическое пространство непригодным для деятельности человека.



"В отличие от других областей, наша концепция управления областью в космосе не может полагаться на подавляющую разрушительную силу", - сказал Зальцман.



Вероятным сценарием будет "вечная конкуренция" для поддержания стабильности, сказал он, "не подталкивая наших противников ни к разрушению космической сферы, ни к отчаянию".



Поскольку космос является глобальным достоянием, победа не определяется в традиционных терминах. "Если вы сделаете это правильно, вы никогда не будете драться", - сказал он.



По словам Зальцмана, это балансирующий акт, поскольку США хотят "космического превосходства, когда это необходимо, а также сохранения безопасности, стабильности и долгосрочной устойчивости космической сферы".



Центральным элементом стратегии США является удержание Китая от нацеливания на наиболее ценные геостационарные спутники Пентагона, расположенные в фиксированных точках на высоте 22 тысяч миль над экватором Земли. Министерство обороны полагается на эти спутники для критически важной связи и раннего предупреждения о ракетных пусках.



Из-за их фиксированного местоположения "эта предсказуемость и отсутствие движения относительно земли делают их особенно уязвимыми для прямого нападения", - сказал Зальцман.



Чтобы компенсировать эту слабость, Космические силы планируют дополнить геостационарные системы распределенными сетями спутников на разных орбитах. Это говорит противникам: "Послушайте, даже если бы вы могли атаковать его, зачем вам эскалация таким образом, когда есть так много других возможностей?"



Вот что означает устойчивость в космосе, добавил он. "Если вы усложняете нацеливание, вы получаете устойчивость, вы повышаете порог атаки, что приравнивается к сдерживанию".



В течение следующих нескольких лет Космические силы США диверсифицируют и добавят сети спутников на низких и средних орбитах. "Таким образом, идея перехода к меньшим спутникам и распространения наших миссий на несколько более крупных созвездий действительно дает нам более устойчивую архитектуру", - сказал Зальцман.



Космическое командование: "Мы под угрозой"



Достижения Китая и России в области космических лазеров, орбитальных датчиков приближения и других технологий вызывают беспокойство у Соединенных Штатов, заявил 6 марта 2023 года на симпозиуме по воздушной войне заместитель командующего Космическим командованием США генерал-лейтенант Джон Шоу.



"Нам угрожает опасность в космосе, - сказал Шоу. "Если бы я был в Генеральном штабе России или служил в НОАК, я бы посоветовал руководству заняться космическими возможностями Соединенных Штатов".



США полагаются на спутники, "чтобы проецировать власть по всей планете, и они не так уж хорошо защищены. Поэтому нам не следует удивляться тому, что мы находимся под угрозой", - сказал Шоу.



"Мы должны полностью переосмыслить то, как мы создаем нашу космическую архитектуру", - сказал он. "Возможно, нам придется быть более проворными".



Одним из способов сделать это является переход на более мелкие и более дешевые "товарные" спутники, "поэтому мы всегда регулярно пополняем эти платформы", - сказал Шоу. Другой вариант - сделать геостационарные спутники заправляемыми, чтобы военные могли перемещать их в случае необходимости и не беспокоиться об истощении их ограниченных запасов топлива.



Бригадный генерал Энтони Масталир, командующий Индо-Тихоокеанским командованием космических сил США.



Китай наблюдает



Генерал Энтони Масталир, командующий Космическими силами США в Индо-Тихоокеанском регионе, сказал, что американские военные, вероятно, будут более успешными в сдерживании Китая за счет интеграции воздушных, наземных, морских и космических систем США и его союзников. Подразделение было создано в ноябре 2022 года под командованием США в Индо-Тихоокеанском регионе. Оно стало крупным боевым командованием, базирующимся на Гавайях и отвечающим за операции в Азиатско-Тихоокеанском регионе.



"Никто не синхронизирует все домены лучше, чем Соединенные Штаты", - сказал Масталир 8 марта 2023 года на симпозиуме по воздушной войне. "Мы продолжаем демонстрировать, что каждый день в Индо-Тихоокеанском регионе и КНР это видит ежедневно", - сказал он. "Это невероятный сдерживающий фактор".



По словам Масталира, большинство новых спутниковых группировок Китая представляют собой системы наблюдения, "предназначенные для поиска, отслеживания и нацеливания на американские и союзные силы".



Для Соединенных Штатов "просто иметь активы недостаточно", сказал Масталир. "Мы должны связать все это вместе, чтобы представить заслуживающую доверия боевую способность".



Американские военные эксперты по космосу настроены еще более пессимистично, чем генералы



Атака Китая и России на спутники США, которые составляют основу национальной коммуникационной и коммерческой инфраструктуры, скорее всего, увенчается успехом, лишив Соединенные Штаты возможности защищать себя, по словам военного эксперта Брэндона Вейхерта.



Работая в Конгрессе и консультируя американских военных, Вейхерт пришел к выводу, что "космический "Перл-Харбор" неизбежен и что Китай и Россия представляет наибольшую угрозу для спутников WGS американских военных".



"Семьдесят процентов военных систем США, особенно армии США, полагаются на WGS", - заметил он. "Если вы уберете хотя бы несколько таких созвездий, у нас не хватит запасных… можно говорить о полном разрушении вооруженных сил США примерно через полчаса".



Вейхерт сказал Мишель Макори, ведущей ведущей и главному редактору Kitco News, что китайская или российская атака на американские космические активы вероятна.



"Дело в том, что они готовы нанести удар первыми", - сказал он. "Как только вы уберете несколько спутников, вы в значительной степени ухудшите работу всей сети".



Он добавил, что Китаю или России достаточно вывести из строя "пять или шесть" спутников, чтобы "вывести из строя целую группировку спутников США".



"У России одна из крупнейших космических программ, вторая по величине в мире", - сказал он. "Технически, в космосе они разработали вместе с китайцами то, что известно как противокосмические возможности США".



Россия вместе с Китаем разработала "коорбитальные спутники", которые могут "зацепляться за американские системы на геостационарной орбите, физически сталкивать их с их орбиты и отбрасывать обратно на Землю".



"Потребуется много времени, прежде чем наши люди на земле, контролирующие эти спутники, поймут, что на нас напали", - сказал он. "Эти временные рамки представляют собой огромное окно возможностей для русских или китайцев, которые они могут использовать с помощью своих обычных сил на Земле".



Вейхерт подтвердил, что в случае такой атаки США не смогут вовремя заменить свои спутники.



"У русских и китайцев есть много разных возможностей в противоспутниковой сфере, они могут не только физически вывести наши системы с орбиты, но и ослепить их лазерами или использовать обычное противоспутниковое оружие", - сказал он. "Они могли бы использовать множество других возможностей, которые в основном превосходили бы наши возможности по замене WGS или аналогичной спутниковой группировки".



"Если эти спутники выйдут из строя, то внезапно военные станут глухими, немыми, слепыми и совершенно бесполезными", - заявил Вейхерт.



Почему 2023 год - окно возможностей для атаки?



Спутниковая группировка WGS, составляющая основу сети связи вооруженных сил США, получает два дополнительных спутника благодаря одобрению финансирования Конгрессом в 2018 году. Однако эти спутники не будут развернуты до 2024 года, что дает России и Китаю возможность атаки до того, как система WGS будет усилена новыми спутниками.



Если WGS будет отключен, то вся коммуникационная сеть вооруженных сил США окажется в опасности.



"Это не только системы наблюдения или системы связи, но, возможно, и те очень важные ядерные спутники управления и связи на высокой околоземной орбите", - сказал Вейхерт. "Если вы удалите их, то вы серьезно подорвете способность Запада угрожать России ядерной репрессией, если они станут ядерными".



"Начиная с 2010 года Россия и Китай создали свои собственные космические силы, создали для них доктрины и начали обеспечивать их ресурсами", - сказал он. Военная инфраструктура



Японии – законная цель Китая



Радар дальнего космоса, который в настоящее время разрабатывается Японией, будет использоваться Соединенными Штатами для повышения осведомленности о космической сфере на фоне сильных опасений, что Китай ускоряет запуски спутников военного назначения, заявил 16 марта 2023 года заместитель директора Космического командования США по вопросам политики, планов и стратегии (иными словами, радары Японии становятся законной целью Китая – В.О.).



В эксклюзивном интервью Kyodo News Бригадный генерал Джесси Морхаус заявил, что Вашингтон надеется активизировать обмен информацией об обнаружении спутников и космическом мусоре, призвав к сотрудничеству, поскольку "мы не думаем, что страны должны пытаться доминировать в космосе".



Бригадныйгенерал Джесси Морхаус, заместитель директора по политике, планам и стратегии Космического командования США, во время интервью в Токио 16 марта 2023 г.



Набирает обороты модернизация ВВС Китая



Китай продолжает строить все больше и больше боевых самолетов лучшего качества, поскольку ВВС продолжают заменять устаревшие самолеты значительно более боевыми типами: Chengdu J-10C и J-20, а также Shenyang J-16 все чаще составляют основу китайской авиации, сообщает IISS (21.02.2023).



В выпуске The Military Balance за 2023 год отслеживаются дальнейшие улучшения военно-воздушных сил Китая. ВВС Народно-освободительной армии (НОАК) быстро добавляют боевые самолеты. Он также продолжает интегрировать в свои самолеты ряд эффективных ракет класса "воздух-воздух", а оборонная промышленность Китая разрабатывает новое поколение противотанковых вооружений класса "воздух-поверхность". Похоже, что страна еще больше закрыла давний пробел в возможностях внутреннего производства турбовентиляторных двигателей с форсажной камерой военного класса.



С 2016 года производство многоцелевых истребителей/штурмовиков НОАК сосредоточено на трех проектах: Chengdu J-10C Firebird , Shenyang J-16 Flanker и "малозаметном" Chengdu J-20. Между этими тремя типами НОАК в настоящее время насчитывает более 600 самолетов как минимум в 19 боевых бригадах на передовой и рассчитывает на дальнейшее расширение. Информация из открытых источников предполагает, что за последние три года годовой объем производства как J-16, так и J-20, вероятно, удвоился. Что касается J-20, данные IISS, взятые из базы данных Military Balance+, показали, что в начале 2023 года на вооружении НОАК находилось не менее 150 самолетов, и если производство J-20 продолжится нынешними темпами, к концу 2023 года этот парк, вероятно, иссякнет. обогнал американский Lockheed Martin F-22 Raptor. Хотя объединенный парк самолетов F-22 и F-35 ВВС США на данный момент будет оставаться значительно большим, Пекин явно не хочет оставаться на втором месте после Вашингтона, когда речь идет о передовых возможностях воздушного боя.



Все три типа оснащены радарами с активной фазированной антенной решеткой (AESA) и, следовательно, могут лучше использовать ракеты большой дальности PL-15 (CH-AA-10 Abaddon ), которые США и их союзники рассматривают как драйвер угрозы.



Хотя Китай уже добился больших успехов в области боевых авиационных платформ, датчиков и оружия, ранее он боролся с разработкой высокопроизводительных военных турбовентиляторных двигателей. Использование двигателей Shenyang WS-10C на более поздних партиях J-20, наряду с отечественными двигателями на J-10C и J-16, указывает на то, что Пекин считает, что теперь он также добился значительного прогресса в этой области. Еще один отечественный турбовентиляторный двигатель с высокой степенью двухконтурности, Shenyang WS-20, был замечен на новом варианте тяжелого авиалайнера Xian Y-20, который, возможно, сейчас запускается в производство. Тяжелые транспортные самолеты и самолеты-заправщики также были традиционными слабыми сторонами НОАК, в основном из-за трудностей с производством подходящего отечественного двигателя, но в настоящее время наблюдается значительный рост запасов.



В последние годы Y-20 становится все более распространенным явлением за пределами Китая. Он использовался для доставки китайской вакцины от COVID-19 и предметов медицинского назначения в другие страны, а также систем вооружения для некоторых из растущего числа экспортных клиентов Пекина. Однако НОАК еще не проявили никакого желания увеличить общую численность своей специальной структуры военно-воздушных сил (в настоящее время она насчитывает шесть полков в двух дивизиях). Вместо этого новые Y-20 позволили перепрофилировать устаревшие легкие и средние транспортные самолеты Y-7 и Y-8 для обучения или других второстепенных ролей, а также, возможно, увеличить размер отдельных транспортных полков.



Если добавление дополнительных тяжелых транспортных полков к своей структуре сил не является непосредственным приоритетом для НОАК, производство может начать переход на специальные варианты на основе планера Y-20, такие как заправщик YY-20. Добавление значительного количества самолетов YY-20 представляло бы собой значительное улучшение для НОАК, учитывая относительную нехватку существующих средств дозаправки в воздухе. Объединение таких сил с растущим парком самолетов J-10C, J-16 и J-20 и связанных с ними систем вооружения будет означать еще более значительное улучшение общих возможностей НОАК.



Модернизация военно–морских сил



Военно-морской флот Китая имеет значительные преимущества перед своим американским соперником, в том числе более крупный флот и большие судостроительные мощности, поскольку Пекин стремится проецировать свою мощь за океаны, заявил 21 февраля 2023 года глава ВМС США Карлос Дель Торо (CNN,22.02.2023).



Выступая в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне, округ Колумбия, глава ВМС ВМС США заявил, что Китай "последовательно пытается нарушить морской суверенитет и экономическое благополучие других стран, включая наших союзников в Южно-Китайском море и в других местах".



"Сейчас у них более крупный флот, поэтому они развертывают этот флот по всему миру", - сказал он, добавив, что в ответ Вашингтон должен модернизировать флот США.



"Нам действительно нужен более крупный флот, нам нужно больше кораблей в будущем, более современных кораблей в будущем, в частности, которые могут противостоять этой угрозе", - сказал он.



По словам министра ВМС, в ближайшие годы военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая может иметь до 400 кораблей, по сравнению с нынешними 340.



Между тем, флот США насчитывает менее 300 кораблей.



Согласно навигационному плану ВМС США на 2022 год, опубликованному летом 2022 года, цель Пентагона состоит в том, чтобы к 2045 году иметь 350 пилотируемых кораблей, что все еще намного меньше прогноза для флота Китая.



Однако до того, как эта цель будет достигнута, флот США, как ожидается, сократится, поскольку старые суда будут выведены из эксплуатации, согласно ноябрьскому (2022 г.) отчету Бюджетного управления Конгресса США.



Дель Торо также заявил, что военно-морские верфи США не могут сравниться по объему производства с китайскими.



"У них 13 верфей, в некоторых случаях их верфь имеет большую мощность - одна верфь имеет мощность больше, чем все наши верфи вместе взятые. Это представляет реальную угрозу", - заявил он.



Дель Торо не дал подробной информации об этих верфях, но китайские и западные отчеты говорят, что в Китае есть шесть крупных и две меньшие верфи, которые строят военно-морские суда.



Согласно октябрьскому (2022 г.) отчету Брента Сэдлера из Центра национальной обороны, в США семь верфей производят крупные корабли с большой осадкой для ВМС и береговой охраны США.



Но независимо от количества верфей им нужны рабочие, и Дель Торо говорит, что у Китая здесь численное преимущество, в основном потому, что он свободен от ограничений, правил и экономического давления, которые влияют на рабочую силу в США.



По его словам, одной из больших проблем США является поиск квалифицированной рабочей силы.



"Когда у вас безработица ниже 4%, это становится настоящей проблемой, пытаетесь ли вы найти рабочих для ресторана или для верфи", - сказал командующий ВМФ.



Он также сказал, что Китай может делать то, чего не могут США.



Китай продемонстрировал свой новый беспилотный надводный корабль (USV) на выставке военно-морской обороны и морской безопасности (NAVDEX) 2023 в Объединенных Арабских Эмиратах.



Разработанный пекинской оборонной фирмой Poly Technologies, A45 USV имеет автономные функции, возможность избегания препятствий и возможности роения.



Его корпус из алюминиевого сплава и форма-невидимка затрудняют обнаружение корабля в пределах пяти километров (3,1 мили).



Кроме того, A45 USV предназначен для управления консолью или ноутбуком для планирования своего маршрута и отправки инструкций для различных задач.



Согласно Poly Technologies, современное судно может быть вооружено для атаки надводных целей и движения при волнении моря 4 или умеренном волнении.



A45 развивает максимальную скорость 40 узлов (74 километра/46 миль в час) с дальностью полета до 280 морских миль (518 километров).



Тревога американских теоретиков развития военно–морского флота



В то время как Китай продолжает наращивать флот, который уже является крупнейшим в мире, профессор Военно-морского колледжа США предостерегает американских военных планировщиков: в морской войне почти всегда побеждает более крупный флот.



В статье для январского (2023 г.)" номера журнала Proceedings Военно-морского института США Сэм Тангреди говорит, что если история чему-то учит, то численное преимущество Китая, скорее всего, приведет к поражению ВМС США в любой войне с Китаем.



Тангреди, заведующий кафедрой исследований будущих военных действий в Военно-морском колледже США и бывший капитан ВМС США, проанализировал 28 морских войн, начиная с греко-персидских войн 500 г. Он обнаружил, что только в трех случаях передовые технологии побеждали большее количество людей.



"Все другие войны были выиграны превосходящими силами или, когда между равными силами, превосходящей стратегией или адмиралом", - писал Тангреди. "Часто все три качества действуют вместе, потому что управление большим флотом обычно способствует более обширному обучению и часто является показателем того, что лидеры озабочены стратегическими требованиями", - писал Тангреди.



Три исключения - войны XI, XVI и XIX веков - вряд ли знакомы всем, кроме самых ярых ученых, но другие, которые показывают, где цифры побеждают технологии, безусловно, известны.



Руководители Пентагона назвали Китай "постоянной угрозой" для американских военных. Но цифры размера флота показывают, что американские военные не могут идти в ногу с ростом военно-морского флота Китая.



Согласно отчету Пентагона о военной мощи Китая за 2022 год, опубликованному в ноябре 2022 года, военно-морской флот Народно-освободительной армии (НОАК) превзошел флот США по размеру флота примерно в 2020 году и в настоящее время насчитывает около 340 боевых кораблей. В докладе говорится, что в ближайшие два года флот Китая вырастет до 400 кораблей.



Между тем, флот США насчитывает менее 300 кораблей, и цель Пентагона состоит в том, чтобы к 2045 году иметь 350 пилотируемых кораблей, все еще значительно отставая от Китая, согласно Плану навигации ВМС США на 2022 год.



Поэтому, чтобы конкурировать, военные лидеры США делают ставку на технологии.



В том же документе Пентагона говорится: "Мир вступает в новую эпоху ведения войны, в которой интеграция технологий, концепций, партнеров и систем - а не только размер флота - будет определять победу в конфликте".



Но Тангреди указывает на Вторую мировую войну в Тихом океане, где японские технологии начинали как лучшие из американских, как пример того, почему выводы Пентагона не обязательно верны.



"Императорская Япония вступила в войну с превосходными технологиями: истребителем "Зеро", торпедой Long-Lance и воздушными торпедами, способными поражать мелководье", - писал Тангреди в Proceedings.



"Однако именно общая мощь промышленности США и размер американского флота (особенно его тылового обеспечения и десантных кораблей) обеспечили победу над Императорским флотом Японии", - сказал он.



Адмирал Дэрил Кодл, командующий силами флота США, в январе 2023 года призвал национальную оборонную промышленность активизировать свою деятельность, заявив, что "вы не доставляете боеприпасы, которые нам нужны".



"Это так важно для победы. И я не могу сделать это без боеприпасов", - сказал Кодл на симпозиуме в Вашингтоне, добавив, что США "выступают здесь против конкурента и потенциального противника, такого мы никогда не видели".



На онлайн-форуме в начале января 2023 года начальник штаба военно-морских операций адмирал Майк Гилдэй отметил проблему численности боеприпасов, с которой США столкнутся в потенциальном конфликте на Тихом океане.



"ВМС США не смогут сравниться с численностью ракет ВМС Китая", - сказал Гилдей. Источник - Завтра

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