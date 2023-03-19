Экс-президент США Барак Обама выступит с собственным шоу в Европе

02:01 21.03.2023

Юрий Ершов



Бывший президент США Барак Обама в апреле-мае выступит с собственным шоу в Европе, сообщает еженедельник Spiegel. В чем конкретно будут заключаться сценические представления 61-летнего американского политика, пока держится в секрете. Говорят, предстоит нечто необычное.



В анонсах говорится только, что каждый вечер в Цюрихе, Амстердаме и Берлине будет начинаться серией встреч с особенными гостями, в которых не будет недостатка в творческих находках экс-президента США.



Такая таинственность наверняка заинтригует потенциальных зрителей. В этом по крайней мере не сомневаются организаторы выступлений Обамы в Швейцарии, Нидерландах и Германии. Недаром они забронировали весьма вместительные залы. Например, в Берлине экс-президенту США предоставят Mercedes-Benz Arena на 17 тысяч мест. Перед такими аудиториями, замечает издание, как правило, выступают суперзвезды.



Впрочем, Обама мало чем отличается от суперзвезд или от просто звезд. Что для бывшего политика столь высокого ранга чрезвычайно необычно. Покинув Белый дом, Обама вместе с женой Мишель заключил соглашение о сотрудничестве с американской развлекательной компанией Netflix. Там он отметился серией подкастов. Популярностью пользуются также регулярные рассказы Обамы о своих любимых книгах и песнях.



Напомним, Барак Обама был первым чернокожим президентом США. На годы его правления - 2009-2017 - приходятся начало вывода американских войск из Ирака, попытка введения всеобщего медицинского страхования. В 2009 году Обама был удостоен Нобелевской премии мира. Его книги "Страна мечты" и "Земля обетованная" стали бестселлерами.