 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Умер последний из советских летчиков, бомбивших Берлин, Василий Решетников
02:03 21.03.2023

В Москве скончался генерал-полковник Василий Решетников, последний из остававшихся в живых летчиков, участвовавших в бомбардировках Берлина во время Великой Отечественной войны, сообщил ТАСС глава аппарата Клуба военачальников России Николай Дерябин.



Летчик умер на 104-м году жизни от сердечной недостаточности.

Решетников участвовал в ночных бомбардировках Берлина в 1942 году, в Сталинградской битве, дважды был сбит, летал на Ту-95, принимал участие в испытаниях атомной бомбы на Новой Земле.

В послевоенные годы он занимал пост командующего Дальней авиацией, был заместителем главкома ВВС СССР.

Его именем назван один из стратегических бомбардировщиков Ту-160.

Источник - РГ
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