Умер последний из советских летчиков, бомбивших Берлин, Василий Решетников

02:03 21.03.2023

В Москве скончался генерал-полковник Василий Решетников, последний из остававшихся в живых летчиков, участвовавших в бомбардировках Берлина во время Великой Отечественной войны, сообщил ТАСС глава аппарата Клуба военачальников России Николай Дерябин.



