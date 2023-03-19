Взять на Urals: эксперты спрогнозировали восстановление нефтяных котировок

02:54 21.03.2023 Что привело к удешевлению сырья и как это может отразиться на рубле



Валерий Воронов

Роза Алмакунова



Цена на нефть может подняться до уровня выше $75 за баррель уже в апреле, считают опрошенные "Известиями" эксперты. В настоящее время топливо теряет в стоимости из-за негативных настроений рынка: инвесторы опасаются, что кризис в американском банковском секторе может спровоцировать рецессию в мировой экономике и снижение спроса на энергоресурсы. Но действия ФРС США по стабилизации ситуации должны будут ослабить обеспокоенность. За месяц нефть уже потеряла более 15%. Эти ценовые качели вряд ли отразятся на стоимости российского сорта Urals, полагают специалисты. Впрочем, если Brent не удержится в рамках $69–70 за баррель и продолжит движение вниз, то потянет за собой и рубль, не исключают эксперты.



На все 75



Цена на нефть марки Brent 20 марта упала ниже $71 за баррель впервые с декабря 2021 года. На 15:45 мск котировки повысились до $73, но на 17:30 мск снова откатились до отметки $72. В целом за месяц падение составило около 15% - 20 февраля баррель Brent был на уровне около $83,8, свидетельствуют данные торгов ICE.



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Причина ценовых колебаний - в опасениях инвесторов, что банковский кризис в США может спровоцировать рецессию в мировой экономике и снижение спроса на энергоресурсы, рассказал "Известиям" начальник управления аналитических исследований ИК "ИВА Партнерс" Дмитрий Александров. Правда, уже в апреле нефтяные котировки могут восстановиться до уровня выше $75 за баррель, считает он.



- Активные действия ФРС США по стабилизации ситуации на банковском рынке страны и запуск своп-линий с крупнейшими мировыми ЦБ позволяют говорить о том, что финансово-экономические причины и страхи инвесторов вскоре сойдут на нет, так что падение только на этих моментах не должно быть длительным и глубоким. Без новых серьезных негативных факторов можно будет рассчитывать на возврат котировок, - отметил эксперт.



В середине марта экономисты американского банка Goldman Sachs предупредили, что рецессия с вероятностью 35% наступит в США в течение следующего года из-за "экономических последствий" ситуации в американском банковском секторе.



11 марта стало известно о банкротстве в Штатах банка Silicon Valley, писали "Известия". Он разорился менее чем за двое суток, после того как совершил неудачную операцию с ценными бумагами. Вкладчики начали резко снимать средства со счетов. После продажи британского отделения Silicon Valley акции американских банков стали терять позиции на торгах. Так, более чем на 44% подешевели бумаги Western Alliance, почти на 59% - First Republic Bank. Бумаги банков PacWest, Zions и UMB Financial падали в цене на 20,7–27,5%.



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Кроме банковского фактора, на мировом рынке топлива сейчас отмечается профицит сырья, а значит, и более низкие цены, отметил аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин. Но во второй половине года можно ожидать фундаментального возвращения котировок Brent в районе $80–90 за баррель. Китай к этому времени может разогнать свою экономику и увеличить спрос на энергоносители, а Россия, напротив, немного снизить предложение нефти из-за ужесточения санкций, считает он.



Ценная реакция



19 марта Федеральная резервная система США заявила, что присоединилась к центробанкам ЕС, Канады, Англии, Японии и Швейцарии в шагах по предоставлению ликвидности банкам, а с 20 марта начнет давать ее по постоянным соглашениям о своп-линиях в долларах США каждый день, а не еженедельно. Сеть своп-линий между центральными банками представляет собой набор доступных постоянных средств и служит важным резервом ликвидности для ослабления напряженности на мировых рынках.



- Снижение цен на нефть связано с опасениями рецессии в США. Буквально до конца позапрошлой недели США представлялись этаким оплотом относительной экономической стабильности, в отличие от Европы, которая уже примерно год как погружается в пучину экономического кризиса, - отметил доцент Финансового университета при правительстве РФ, эксперт аналитического центра "ИнфоТЭК" Валерий Андрианов.



При этом на продажи российской Urals текущая ситуация вряд ли окажет заметное влияние, добавил эксперт. По его словам, сейчас происходят фактическая дефрагментация мирового нефтяного рынка, формирование двух разных систем ценообразования и зависимость стоимости сорта Urals от котировок Brent снижается.



- В результате введения западных эмбарго и потолков стоимости Россия перенаправляет свои энергоресурсы на восточные рынки, где формируются справедливые равновесные цены, отражающие баланс спроса и предложения и устраивающие как покупателя, так и продавца. То есть они избавлены от премий для биржевых спекулянтов и от "надбавки за санкции", которые платят западные потребители, - подчеркнул Валерий Андрианов. - Поэтому стоит говорить даже не о некоем дисконте по отношению к Brent, а о зарождении принципиально новых механизмов ценообразования, которые освобождаются от западного диктата, становятся более близкими к реалиям экономики.



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Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на данные трейдеров сообщило, что цена на российское сырье и нефтепродукты в Азии растет по мере того, как расширяется пул крупных покупателей из Китая и Индии. Все большему числу импортеров топлива становится удобно использовать методы снижения своих рисков, перекладывая на поставщиков из РФ вопросы доставки и страхования, помимо использования незападных банков и осуществления платежей в юанях, рупиях, дирхамах или рублях, указало агентство. Сейчас баррель Urals стоит около $44,5.



При этом рубль в ходе торгов понедельника в моменте ослабел к доллару до отметки 77,75, а к евро - до 82,76. Если Brent не удержится в коридоре $69–70 за баррель и продолжит движение вниз, то потянет за собой и отечественную валюту, не исключила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По ее оценкам, к концу марта у доллара есть шанс подняться до 78–79 рублей. При продолжении падения стоимости сырья ниже $69 он может показать уровень как минимум 80.



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Эксперт отметила, что если доллар достигнет этой отметки, то Минфин и ЦБ могут ввести меры в рамках бюджетного правила по сдерживанию курсов иностранных валют или ужесточить ограничения на такие операции со стороны регулятора. В любом случае, как считает Наталья Мильчакова, этот уровень может стать верхней границей ослабления рубля, поскольку, как заявляли ранее в кабмине, выход курса за рамки выше станет дискомфортным для экспортеров. Источник - Известия

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