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Девятое китайское: зачем Си Цзиньпин прибыл в Россию, - "Известия"
02:55 21.03.2023

Девятое китайское: зачем Си Цзиньпин прибыл в Россию
Эксперты уже называют визит историческим и считают, что шансы миротворческой инициативы Пекина по Украине растут

Мария Шаипова

Визит Си Цзиньпина в Россию - событие в равной степени знаковое и до последнего момента окутанное неизвестностью: программа мероприятий и официальные комментарии о визите не сообщались до конца прошлой недели. Что будут обсуждать лидеры двух держав и подробности визита Си Цзиньпина - в материале "Известий".

Когда встретятся Путин и Си в Кремле

Россия стала первой зарубежной поездкой для председателя КНР Си Цзиньпина после переизбрания в должности. Всего для него это девятый приезд: глава Китая посещает нашу страну чаще, чем любую другую. В этот раз он пробудет в стране три дня, с 20 по 22 марта. Китайский лидер прибыл в Москву к 13:00, а уже в 15:00 мск была запланирована церемония официальной встречи. Двусторонние переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина в Кремле запланированы на 16:30 мск, диалог пройдет как в узком, так и в расширенном составе.

За полетом борта номер один следило более 10 тыс. пользователей Сети, для встречи Си Цзиньпина возле московского аэропорта Внуково-2 собрался огромный кортеж из машин, а к трапу постелили красную дорожку - знак большого уважения на языке дипломатического этикета.

Статья Си Цзиньпина в российских СМИ и статья Владимира Путина в китайской газете

Накануне визита лидеры стран выступили с заявлениями в СМИ. Так, 20 марта российские газеты представили статью Си Цзиньпина, в которой тот заявил, что его приезд в РФ нацелен на укрепление дружбы, сотрудничества и мира. Кроме того, он отметил, что текущий уровень отношений РФ и КНР дался с трудом и его следует беречь. По словам главы Китая, Москва и Пекин должны углублять культурно-гуманитарные связи, на высоком уровне совместно организовывать спортивные мероприятия. Председатель КНР подчеркнул, что КНР и РФ укрепляют политическое взаимодоверие, создают новую парадигму отношений между крупными державами.

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В этот же день в китайской газете "Жэньминь жибао" вышла статья российского лидера Владимира Путина. В ней он выразил уверенность в укреплении партнерства России и Китая, отметив, что визит председателя КНР в Москву поспособствует этому. Также, со слов главы государства, в России высоко ценят то, что Пекин придает большое значение дружбе и человеческим взаимоотношениям. Российский лидер указал, что на сегодняшний день одним из приоритетов двух стран является торгово-экономическое партнерство.

Мирная инициатива Китая по Украине: в чем суть

24 февраля 2023 года, в годовщину начала специальной военной операции, Китай представил 12 пунктов мирной инициативы по Украине. Среди них две сугубо практические: прекращение боевых действий (все стороны должны поддержать Россию и Украину в работе в одном направлении и скорейшем возобновлении прямого диалога) и возобновление мирных переговоров. Китай также призвал стороны "отказаться от менталитета холодной войны".

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Российские власти с интересом встретили инициативу и подтвердили открытость к достижению целей СВО дипломатическим путем. Планируется, что в ходе переговоров Путина и Си со стороны президента РФ будут даны исчерпывающие разъяснения, чтобы председатель КНР мог из первых уст получить видение текущего момента с российской стороны. Однако в США план КНР по урегулированию кризиса столкнулся с критикой. Так, официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США скептически относятся к предлагаемому КНР плану и не верят, что данная инициатива способна сыграть конструктивную роль. Это мнение может измениться после триумфального примирения Ирана и Саудовской Аравии, которое произошло на прошлой неделе в Пекине при непосредственном участии властей Китая. Российские эксперты считают, что сам по себе выход на сцену Китая, который многие слишком поспешили объявить "пустым и неконкретным", на деле уже меняет ситуацию вокруг Украины.

Накануне новый министр иностранных дел Китая Цинь Ган пообщался с киевским коллегой Дмитрием Кулебой. Мнения о диалоге по итогам разошлись. Если в Китае заявили, что главной темой переговоров был "выход конфликта из-под контроля", то представители Украины продолжали настаивать на "мирной формуле Зеленского", неприемлемой для России. В КНР прекрасно понимают, что время для серьезного разговора еще не настало и пока что ни Россия, ни Украина не настроены на скорейшее прекращение конфликта, заметил в беседе с "Известиями" китаист Александр Габуев. Позиция республики, что она что-то делает для мира на Украине, тогда как американцы лишь подливают масла в огонь поставками вооружений Киеву, хороша с точки зрения имиджа КНР в странах развивающегося мира как ответственной сверхдержавы, резюмировал эксперт.

Что обсудят Путин и Си на переговорах

В ходе переговоров лидеры России и Китая планируют обсудить дальнейшее сотрудничество двух стран в торговле и на геополитической арене. Также ожидается подписание ряда важных двусторонних документов. Не обойдут вниманием политики международные темы и планы развития стратегического взаимодействия. Еще одной темой станет мирная инициатива по Украине.

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По прибытии в Москву Си повторил, что Пекин и Москва - добрые соседи и надежные партнеры, а также что Китай готов вместе с Россией стоять на страже миропорядка, основанного на международном праве, при этом официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ранее назвал предстоящую поездку Си Цзиньпина в Россию визитом мира.

"Визит китайского лидера в Россию вполне может стать историческим. Наши страны активно работают над формированием нового справедливого мироустройства, встреча лидеров России и Китая может открыть новую страницу этого стратегического сотрудничества", - заявил зампред правительства МО Георгий Филимонов. Он добавил, что Подмосковье привлекает китайских импортеров разнообразием производителей качественной продукции и развитой инфраструктурой.

Реакция СМИ на визит Си Цзиньпина в Москву

Как написала ведущая газета Австралии, The Australian, переговоры лидеров России и КНР могут стать событием, трансформирующим мир, "но любой план мирного урегулирования, появившийся по их итогам, будет в значительной степени ориентирован на позицию России". По мнению авторов газеты, главным итогом визита китайского лидера в Москву может стать некий план мирного соглашения.

Еще одним итогом поездки Си Цзиньпина в Москву может стать соглашение о строительстве "скоростной железной дороги, которая свяжет Тихий и Атлантический океаны и преобразит Китай, закрепив за страной статус величайшей державы мира". "За последние 2 тыс. лет лишь Британская империя смогла создать глобальную транспортную сеть, но как только Пекин соединит Тихий океан с Атлантикой, он повторит и разовьет этот успех. Сделать это без поддержки России едва ли получится".

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Американская Politico заявляет, что визит Си Цзиньпина в Москву должен дать понимание того, насколько прочным становится партнерство России и Китая. "Действия, предпринятые США за последний год, подтолкнули Россию, Иран и Китай к более тесному сотрудничеству. Все три страны находятся в той или иной степени под воздействием введенных США санкционных режимов, и неудивительно, что они стали более тесно сотрудничать", - подчеркивает автор издания.

Россия - лидер по поставкам газа в Китай

Товарооборот двух стран растет второй год подряд. Так, Россия в январе 2023 стала лидером по поставкам природного газа в Китай, увеличив объем до 2,7 млрд куб. м. Москва с большим отрывом обошла других крупных поставщиков - Туркмению и Катар (по 2,2 млрд куб. м). В 2022 году товарооборот Китая и России достиг рекордных $190 млрд, увеличившись на 29% по сравнению с 2021 годом. Это был самый значительный рост среди основных торговых партнеров КНР.

Рост российско-китайской торговли в 2022 году и частичный переход на взаимные расчеты в национальных валютах стали одними из главных тем 2022 года. После введения жестких санкций Запада Россия перенаправила в КНР значительные объемы нефти и угля, а китайские компании резко нарастили экспортные поставки в Россию, воспользовавшись уходом с российского рынка многих западных игроков.

Источник - Известия
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