Во второй тур президентских выборов в Черногории вышли прозападный диктатор Джуканович и "соросенок" Милатович

08:32 21.03.2023

Оливер Галич . 20.03.2023



Во второй тур выборов президента Черногории вышли Мило Джуканович, бессменно правящий этой страной с конца 1980-х, и Яков Милатович, один из лидеров прозападного Движения "Европа сегодня".



Милатович неоднократно получал стипендии западных правительств и фондов, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



Во второй тур выборов президента Черногории вышли Мило Джуканович, бессменно правящий этой страной с...



В Черногории завершился подсчет голосов по итогам голосования на президентских выборах. В первом туре лидером стал действующий президент Черногории, глава Демократической партии социалистов (ДПС) Мило Джуканович. Он получил поддержку около 123 тысяч избирателей или 35,3% проголосовавших. При этом в 2018 году Джуканович набрал 180 272 голоса и выиграл первый тур выборов с поддержкой 53,9%.



На втором месте находится кандидат в президенты от прозападного Движения "Европа сейчас" Яков Милатович с 29,2% голосов. Кандидат в президенты от просербского "Демократического фронта" Андрия Мандич получил 17,4%. После этого Мандич призвал поддержавших его избирателей голосовать за Милатовича во втором туре. С таким же призывом выступил и действующий премьер Черногории Дритан Абазович, лидер партии УРА, которая не выдвигала кандидата в президенты.



Таким образом, Яков Милатович имеет высокие шансы на победу во втором туре президентских выборов, что может привести к тому, что курс Черногории станет еще более прозападным и про-НАТОвским, а также антироссийским и антисербским.



Дело в том, что 37-летний Яков Милатович – классический продукт западных технологий подготовки правителей для посткоммунистических стран. Получив диплом экономиста в Черногории, он был стипендиатом правительства США, за чьи деньги учился в Университете Иллинойса, стажировался в Венском университете как стипендиат правительства Австрии, позже получил стипендию Европейской комиссии.



Позже Милатович стажировался в немецком Фонде Конрада Аденауэра, учился в Лондонской школе экономики, в Пекинском университете, в "Академии лидерства" Стэнфордского университета (США).



В Оксфордском университете он завершил обучение в магистратуре в области экономики как стипендиат правительства Великобритании. С тех пор он работал в ряде европейских банков, в том числе и в Европейском банке реконструкции и развития, а в 2020-2022 годах был министром экономики в правительстве Черногории.



Весной 2022 года стал одним из учредителей Движения "Европа сегодня", которое выступает за скорейшее вступление Черногории в ЕС и углубление ее сотрудничества с НАТО, куда эта страна вошла без референдума в 2017 году, несмотря на то, что большинство черногорцев были против этого.



Как сообщал "ПолитНавигатор", очередные выборы президента Черногории фактически будут референдумом о доверии действующему главе государства Мило Джукановичу, который с разных позиций правит этой страной с конца 1980-х.