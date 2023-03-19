Мирный план по Украине, чудо и новые выборы: главное из встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина, - КП

08:47 21.03.2023

Визит в нашу страну – первый у председателя Си после выборов



Олег АДАМОВИЧ

Валентин АЛФИМОВ



Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник прилетел в Москву на



За прилетом главы Китая Си Цзиньпина в Москву наблюдали десятки тысяч человек. Популярный сервис по отслеживанию самолетов в реальном времени Flightradar24, зафиксировал под 100 тысяч пользователей, которые единомоментно смотрели на борт Air China, приближающийся к Москве. В 12:10 Боинг 747 коснулся взлетной полосы аэропорта Внуково.



Только оказалось, что этот самолет не привез Китайского лидера - лишь членов делегации и журналистов. Сам Си Цзиньпин прибыл на час позже (как и было запланировано). К этому моменту уже была расстелена красная ковровая дорожка и на изготовке стоял оркестр, который исполнил два гимна - России и Китайской Народной Республики.



У трапа товарища Си встретил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Тут же, были сделаны и первые короткие заявления: Генсек КПК заявил, что Китай готов вместе с Россией стоять на страже международного права, а его визит станет плодотворным и придаст новый импульс развитию двусторонних отношений.



Это первый зарубежный визит Си Цзиньпина после избрания на пост главы Китая. Причем, прилетел он по личному приглашению Владимира Путина.



Сам российский лидер встретил своего гостя в Кремле. Президент назвал коллегу "дорогим другом" и поздравил с недавним переизбранием на третий срок. Они провели небольшую встречу, после чего был неформальный обед. Вся официальная часть осталась для второго дня пребывания Си в Москве.



- За последние годы Китай сделал колоссальный рывок в развитии. Во всем мире это вызывает неподдельный интерес. Мы даже немножко вам завидуем, - признался Владимир Владимирович.



Путин перечислил причины китайского экономического чуда: рыночная экономика и уверенный политический курс.



- Мы внимательно ознакомились с вашими предложениями по урегулированию острого кризиса на Украине. Конечно, у нас будет возможность обсудить этот вопрос. Знаем, что вы исходите из принципа справедливости и соблюдения основополагающих положений международного права, неделимой безопасности для всех сторон, - отметил российский лидер.



Путин заявил, что внимательно ознакомился с планом Китая по урегулированию на Украине



Месяц назад Пекин опубликовал свой мирный план для Украины. В КНР считают, что всем надо прекратить стрельбу и "отказаться от менталитета Холодной войны".



- Я рад тому, что вы сочли возможным приехать вечером, чтобы в дружеской обстановке поговорить о всех интересующих вопросах, - сказал Путин.



- Уважаемый президент Путин, я всегда называю Вас моим дорогим другом. Мне очень приятно по Вашему приглашению еще раз посетить Россию с государственным визитом, тем более сразу после моего очередного переизбрания председателем КНР, и в качестве первой страны зарубежного визита я выбрал именно Россию, - ответил на такое гостеприимство Си Цзиньпин.



Помощник президента Юрий Ушаков ранее рассказывал, что личная беседа очень важна для отношений России и Китая. А главная особенность этого визита в том, что "никаких дополнительных протокольных штучек не будет. Главное – переговоры, переговоры, переговоры".



Лидер КНР во время своего приветствия вспомнил о президентских выборах 2024 года:



- В будущем году президентские выборы. Благодаря вашему сильному руководству страна добилась процветания. Уверен, что российский народ поддержит вас в ваших добрых начинаниях, - сказал Си Цзиньпин.



Интересно, что сам Владимир Владимирович о планах баллотироваться на следующий срок еще не объявлял.



- Действительно наши страны имеют много одинаковых или схожих целей в стремлении идти вперед, - резюмировал глава КНР.



Си Цзиньпин о выборах 2024 года в России: Уверен, что российский народ вас поддержит



ГДЕ БУДЕТ ЖИТЬ СИ



Пока во Внуково-2 шла торжественная встреча Си Цзиньпина, в московском районе Останкино шли последние приготовления. Да. Глава Китайской народной республики все три дня своего визита будет жить именно тут - возле метро Ботанический сад, а не, например, в Президент-отеле, который обычно используется в таких случаях.



И это не ошибка. На пересечении улицы Вильгельма Пика и Березовой Аллеи осенью прошлого года открылся Китайский деловой центр "Парк Хуамин". А на его территории расположен пятизвездочный отель Soluxe. Это первая в России гостиница известной китайской сети. Все номера здесь созданы в "современном прочтении" идей фэн-шуй, и в каждом доступ к китайским телеканалам. На выходе из отеля воссозданный в миниатюре ландшафт парка китайского Императорского дворца.



ЧТО НА ОБЕД



Бдительные журналисты обратили внимание на автомобиль у отеля Soluxe, из которого выгружали десятки пакетов из ресторана быстрого питания KFC. По российскому сегменту телеграмма пошли шутки, что "у встречи на высшем уровне весьма экстравагантное меню". Но это оказались лишь шутки.



Потому что через несколько часов в сеть просочилось официальное меню неформального обеда Владимира Путина и Си Цзиньпина.



В качестве стартера предлагается "Закуска из дальневосточных морепродуктов". Далее будет подан "блинчик с перепелкой и грибами". На первое - "уха из стерляди с расстегаем". После него на столах появится "шербет из граната". На второе - на выбор "печорская нельма с овощами" или "оленина с вишневым соусом". И в финале - "десерт Павлова".



Запивать это предлагается двумя видами вин - исключительно российского производства усадьбы Дивноморское 2020 года: "Восточный склон" и "Западный склон".



КСТАТИ



В аэропорту Внуково-2 Си Цзиньпина ждал и его автомобиль. Это флагман китайского бренда Hongqi (по-русски читается, как "Хунци", что в переводе означает "Красное знамя").



Это четырехдверный бронированный лимузин. Внешне напоминающий российский Аурус. Длина машины больше пяти метров.



Как и Российский лидер Владимир Путин, Си Цзиньпин пересел на Хунци совсем недавно - впервые он показался на публике в этой машине меньше года на назад саммите в Гонконге.



Собственно, это все, что достоверно известно, о машине главы Китая. Остальные данные засекречены. Но журналисты из Поднебесной в неофициальных беседах говорят, что на броневике Си стоит 6-цилиндровый V-образный турбодизельный двигатель мощностью 762 лошадиные силы.



Стоит отметить, что такую машину (правда не бронированную и с куда более скромными характеристиками) можно уже купить и в России. Как сообщают автомобильные порталы, некоторые дилеры, пусть пока и неофициально, но поставляют их к нам. А уже в этом году марка планирует официально выйти на российский рынок.