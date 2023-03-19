Потолок цен на нефть оставил Запад в дураках, - СП

10:39 21.03.2023 "Большая семерка" может снизить ограничения до 50 долларов, но России от этого ни жарко, ни холодно

Анна Седова



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Игорь Юшков



Страны Запада могут в марте символически еще снизить потолок цен на российскую нефть на 5 долларов (до 55 долларов за баррель). Пойти на большее снижение им не удастся, так как позиции некоторых стран "Большой семерки" и Евросоюза по этому вопросу диаметрально противоположны. Такое мнение выразил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк. Который предположил, что более серьезного снижения не произойдет, даже несмотря на призывы некоторых стран вроде Польши.



Напомним, что в середине марта Польша, а также страны Прибалтики призвали резко снизить потолок цен с нынешних 60 долларов за баррель до 51,45 долл. Согласно их подсчетам, такой шаг позволит сократить доходы России от экспорта нефти на 650 млн долл. в месяц. Примерно тогда же представитель Белого дома сообщил, что США и Европа начали консультации по пересмотру уровня ограничений на российскую нефть с тем, чтобы довести их до 55 долларов.



Однако с тех пор прошла почти неделя, а никаких новостей о том, что потолок будет пересмотрен, пока не поступало. Хотя на самом деле по параметрам введенных санкций этот уровень уже нужно было изменить.



Как напомнил "Свободной прессе" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, по принятому соглашению потолок должен пересматриваться каждые два месяца. Учитывая, что он вступил в силу еще 5 декабря, нетрудно подсчитать, что все сроки изменений уже прошли.



Однако, по словам эксперта, Запад со своими санкциями оказался в очень сложной ситуации. Несмотря на введение потолка цен, российская нефть все равно успешно продается на рынке. Причем, по какой именно стоимости - сказать очень трудно. Если учитывать фрахт и страхование, это явно выше 60 долларов за баррель.



"Большая семерка" вполне может понизить свой потолок. Но при этом рискует оказаться в смешном положении, когда ограничения будут ужесточаться, а цена на российскую нефть - напротив, - расти. Поэтому вполне возможно, что наши противники снизят потолок символически. Или даже оставят его на нынешнем уровне. Чтобы хотя бы сохранить лицо.



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- Я склоняюсь к тому, что страны "Большой семерки" сохранят потолок цен на нынешнем уровне, сославшись на то, что рынок перестраивается, а санкции заработают не сразу, - говорит Игорь Юшков. - Потому что формально они в инструкции к санкциям прописывали, что каждые два месяца потолок должен быть пересмотрен по формуле: средняя цена российской нефти за последние два месяца минус 5%.



Но сейчас все испытывают проблемы с тем, как определить эту среднюю цену на российскую нефть. Потому что это в санкциях не прописано.



Возникает множество вопросов. Например, имеется ли в виду только российский сорт Urals? Или и другие сорта? Например, сахалинская нефть и сорт ВСТО, который идет из Восточной Сибири?



Нужно ли оценивать среднюю цену нефти до перевозки в портах или уже при совершении сделки купли-продажи? Берем ли мы только морские перевозки или и нефтепроводные поставки тоже? В итоге - непонятно, от какой цифры нужно отнимать 5 долларов.



Если они просто возьмут котировки, которые предоставляет компания Argus российскому Минфину, то все понимают, что они не совсем адекватны. Но там получается цена в районе 50 долларов. Значит, потолок нужно существенно снижать.



Если же мы берем цены, более-менее соответствующие действительности, например, в портах отгрузки, потолок, напротив, нужно будет ощутимо поднимать. Потому что наша нефть продается в основном на условиях CIF (от англ, cost, insurance, freight - стоимость, страхование, фрахт, - прим. ред.). Когда мы передаем право собственности, только отгружая клиенту нефть. А страхование и транспортировку берем на себя. И эта цена намного выше 50 долларов.



Но в нынешних условиях было бы очень странно, если бы страны, которые вводят против нас санкции, подняли потолок цен. Как будет выглядеть, что они смягчают ограничения, чтобы Россия зарабатывала больше? Естественно, они не могут на это пойти.



Если же они пойдут на снижение потолка, как призывают страны Прибалтики и Польша, или же выберут еще более радикальный вариант с ценой отсечения ниже 50 долларов, для них возникнет новый риск.



"СП": - Какой?



- Может получиться так, что они потолок снизили, а средняя стоимость российской нефти, напротив, - увеличилась.



Рынок перестраивается, Россия оптимизирует логистику, соответственно, скидки на российскую нефть уменьшаются. Все больше международных ценовых агентств дает данные по стоимости нашего сырья в портах Индии. И все они будут показывать, что цена растет.



Западные страны рискуют оказаться в положении, когда станет очевидно, что их санкции вообще не работают. Они снижают свой потолок, а Россия продает нефть все дороже и дороже. Выглядит это с точки зрения эффективности санкций очень нехорошо для Запада.



"СП": - Получается, потолок цен на нефть вообще ни на что не влияет?



- На цену российской нефти влияет сам факт наличия санкций в виде потолка цены. Это привело к расколу мирового танкерного флота. Теперь есть флот, который работает на общем рынке, перевозит американскую или ближневосточную нефть. А есть флот, который работает по перевозке российской, венесуэльской и иранской нефти. И эти два флота не пересекаются.



России действительно приходится платить за фрахт больше, чем в обычных условиях. Хотя стоимость перевозки в любом случае выросла, потому что еще и введены санкции в виде эмбарго на морские поставки нефти со стороны Евросоюза. Теперь в ЕС нужно везти сырье из Ближнего Востока и Африки, а нашу продукцию - в Азию. Транспортное плечо выросло у всех, поэтому нужно больше танкеров, перевозки подорожали. Но для подсанкционной нефти предусмотрена еще и "плата за риск". Чтобы переманить танкеры в "теневой флот", нужно было дать им экономические стимулы, что мы и сделали в виде более высокой оплаты за фрахт.



Но каким именно будет потолок цен - абсолютно все равно. Он может быть как 70 долларов за баррель, так и 40. Все равно международный флот, вне зависимости от уровня потолка цен, не перевозит российскую нефть. Так как боится санкций. Хотя американцы даже проводили встречу с компаниями-перевозчиками и трейдерами, объясняли, как применяется потолок цен, они боятся попасть под санкции.



"СП": - Даже если цена укладывается в потолок?



- Но как гарантировать, что это так? Получается, что судовладелец должен взять справку у нефтяной компании, которая хочет перевезти товар на его судне, о том, что цена ниже полотка. Должен ли он проверять достоверность этой справки? Куда он должен будет ее предъявить в случае чего, в какой форме и так далее. Судовладельцы не хотят дополнительных проблем, поэтому просто отказываются от перевозок. Так и получилось, что мировой флот разделился, на обычный и теневой, который готов нести риски, и это совершенно не зависит от уровня потолка цены.



"СП": - Но что, если к потолку цен присоединиться, например, Индия, о чем недавно писало агентство Bloomberg?



- Мне кажется, это информационный вброс. В статье делался намек, что если Индия присоединяется к потолку цен, значит, она будет покупать российскую нефть не дороже 60 долларов за баррель. Но это абсолютно неверно. Еще раз повторю, потолок цены - это не про покупку, а про перевозку нефти. США и ЕС сами прописывали, что если нефть до тебя уже добралась, то по какой бы цене ты ее ни купил, хоть по 100 долларов за баррель, тебе вторичные санкции не предъявят. Поэтому, кстати, и Япония приобретала российскую нефть по 68 долларов за баррель.



За покупку санкции не предусмотрены. Поэтому Индия может покупать российскую нефть по любым ценам. Если бы индийское руководство приняло решение о присоединении к санкциям, они бы выпустили какие-то заявления или хотя бы разъяснения для своих компаний. Но ничего подобного мы не увидели. Да и в любом случае, индийские компании не занимаются перевозками российской нефти, мы просто отгружаем им свой товар в портах. Так что это просто какой-то вброс. Источник - свободная пресса

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