Чем опасен пантюркизм для Таджикистана? - Парвиз Муллоджанов

10:44 21.03.2023

Саммит тюркских государств

В Анкаре 16 марта состоялся внеочередной саммит Организации тюркских государств (ОТГ).



Как пишет в этой связи "Независимая газета", официальная повестка саммита включала в себя обсуждение последствий разрушительных землетрясений, произошедших в Турции. Однако, по мнению экспертов газеты, заявленная тема заседания была только поводом, чтобы обсудить и другие насущные вопросы в области экономики и развития сотрудничества в рамках организации.



Помимо этого, существует также и внутриполитический аспект – саммит проходит в разгар предвыборной борьбы в Турции. В мая этого года в стране состоятся президентские и парламентские выборы, так что успешное проведение саммита может оказать положительное влияние на имидж президента Эрдогана внутри страны и повысить его шансы в гонке за президентское кресло.



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ОТГ была создана 3 октября 2009 года под названием Тюркский совет, и только в 2021 году получила своего нынешнее название. В состав ОТГ входят Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, и Кыргызстан, а также страны наблюдатели – Туркменистан и Венгрия.



Турция играет в ОТГ ключевую роль, примерно такую же, как Россия в ОДКБ или Китай в ШОС. Согласно турецкому Агенству "Анадолу", основной целью Организации является углубление всестороннего сотрудничества между тюркоязычными государствами, а также внесение совместного вклада в обеспечение мира и стабильности в регионе и во всем мире.



Вместе с тем, ОТГ находится только в начале своего развития – его структуры только создаются, а процесс интеграции между государствами-членами только начинает набирать обороты.



Одним из самых важных шагов в этом направлении является создание Тюркского инвестиционного фонда, в котором аккумулирован 1 млрд. долларов, а также подписание Соглашение о свободной торговле, охватывающее сферы услуг и инвестиций, что в перспективе призвано заложить основы для устранения трансграничных барьеров.



Таджикистан является единственной ираноязычной страной в постсоветском регионе, что автоматически выводит его за рамки Организации тюркских государств.



Помимо этого, в таджикском общественном мнении (как и в общественном мнении большинства государств-соседей) в целом доминирует достаточно настороженное отношение к пантюркизму – вернее, к возможным политическим и геополитическим проявлениям этого движения.



Причина заключается, с одной стороны, в исторической памяти; в период своего становления в начале 20 века, идеологи пантюркизма ставили перед этим движением задачу политического объединения тюркоязычных народов в рамках единого Турана - от Средиземного моря до Сибири, зачастую игнорируя при этом существование и интересы соседних нетюркских народов.

Как известно, становление Таджикистана проходило в 20-х годах прошлого века в тяжелом противостоянии с местными пантюркистами, которые отрицали существование таджиков, как народа и, соответсвенно, не признавали за ними право на национальную государственность.



Вторая причина настороженного отношения к пантюркизму в современном мире, вызвана в основном возросшей геполитической активностью Турции, как региональной державы на всей территории бывшей Османской империи и Центральной Азии.



"Великий Туран" - миф или перспектива?

В последнее десятилетие Турция все чаще пытается взять на себя роль основного геополитического игрока и посредника в конфликтах на Ближнем и Среднем Востоке, Восточной Европе и Средней Азии.



Соотвественно, как пишет "Независимая газета", президента Эрдогана зачастую обвиняют в имперских амбициях, в попытке продвигать своих целях политический пантюркизм и "неосманский проект", то есть восстановление Османской империи в новых, более глобальных границах.



Несмотря на это, современный пантюркизм остается все еще движением больше культурного и экономического характера.



В ближайшей перспективе, ОТГ видится как своеобразный аналог Лиги арабских государств, организации, направленной, в основном, на развитие экономического сотурдничества арабских стран. В этой связи, как мне кажется, в своем нынешнем виде, ОТГ не несет угрозы для Таджикистана и окружающих нетюркских государств.



Но, конечно, многое будет зависеть от того, как будет развиваться политическая обстановка в самой Турции, в других тюркоязычных государствах, в регионе и мире в целом. В принципе, гипотетически, любое даже самое безобидное, на первый взгляд, движение или идеология могут в перспективе, при определенных условиях, радикализироваться и превратиться в угрозу для окружающих стран и народов.



Но сами по себе пантюркизм, панславянизм или паниранизм не являются угрозой или негативным фактором – до тех пор, пока не начинают реализовывать свои цели и амбиции за счет других народов и цивилизаций.

Возвращаясь к истории становления Таджикистана, следует помнить, что значительная часть среднеазиатских пантюркистов в начале 20 века (джадиды или младобухарцы) была представлена этническими таджиками или персоязычными жителями региона.



В то время многие ведущие представители таджикской интеллигенции были увлечены идеей создания единого мусульманского государства в Центральной Азии, которое могло бы на равных противостоять европейским державам.



Но так как большинство мусульман региона составляли тюркоязычные народы, изначальный панисламизм джадидов переходил в пантюркизм, а интересы таджиков сознательно замалчивались ради абстрактных геополитических и идеологических целей.



Потребовались многолетние усилия основателей современной таджикской государственности, таких как Шириншо Шотемур и Нусратулло Махсум, чтобы таджикская интеллигенция "переболела" и оставила в прошлом политический пантюркизм.



Поэтому, если смотреть на эту проблему через призму истории, то таджикам следует опасаться пантюркизма не как внешнего, но как внутреннего фактора.



Другими словами, для будущего Таджикистана опасен не пантюркизм среди узбеков, казахов и кыргызов, но возможность его возрождения в новых формах в самом таджикском обществе.



Сегодня в таджикских социальных сетях вновь стали встречаться старые джадидские слоганы начала 20-го века, замаскированные под общие фразы о региональной интеграции, объединения центральноазиатов и мусульман для противостояния крупным державам и так далее.

Причем, в таджикском сегменте интернета, старые лозунги в современной, красивой упаковке зачастую продвигают самые разные группы, начиная от антизападно/антироссийски настроенных представителей интеллигенции до открытых салафитов и исламских фундаменталистов.



На самом деле, наиболее действенным (и единственным) методом противостояния самым различным геополитическим угрозам, как реальным, так и гипотетическим, является сильная экономика, современная армия, высокий уровень жизни и надежные социальные гарантии для населения. История не любит слабых и поэтому несостоявшиеся государства рано или поздно обречены на потерю независимости и поглощение более успешными соседями или группой соседей – под красивыми лозунгами об успешном развитии, защиты от потенциальных угроз, интеграции и совместном процветании.