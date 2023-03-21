 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 21.03.2023
10:55  Румыния влезет в военную авантюру в Бессарабии (экс-Молдове)? - Виталий Трофимов
10:51  Политика не терпит слабости, - Ирина Алкснис
10:44  Чем опасен пантюркизм для Таджикистана? - Парвиз Муллоджанов
10:39  Потолок цен на нефть оставил Запад в дураках, - СП
08:47  Мирный план по Украине, чудо и новые выборы: главное из встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина, - КП
08:32  Во второй тур президентских выборов в Черногории вышли прозападный диктатор Джуканович и "соросенок" Милатович
02:55  Девятое китайское: зачем Си Цзиньпин прибыл в Россию, - "Известия"

02:54  Взять на Urals: эксперты спрогнозировали восстановление нефтяных котировок
02:51  Открыт прием работ на Конкурс молодых международников СНГ имени А.А.Громыко
02:03  Умер последний из советских летчиков, бомбивших Берлин, Василий Решетников
02:01  Экс-президент США Барак Обама выступит с собственным шоу в Европе
01:59  Китай строит "Великую стальную стену"
00:52  В Афганистане эмират не справляется с халифатом, - А.Серенко
00:51  Три козыря Аркадага, - Кумуш Байриева
00:47  Могущество империи против химеры национализма, - Александр Дугин
00:11  Министр нефти Венесуэлы эль-Айссами подал в отставку из-за антикоррупционного расследования
00:09  Ситуация на Ближнем Востоке стремительно меняется, - Рами Аль-Шаер
Понедельник, 20.03.2023
21:22  Список победивших кандидатов в КазМажилис по одномандатным округам
20:47  Токаев подписал закон об увольнении госслужащих в связи с утратой доверия
20:16  20 лет назад США растоптали Ирак - однако в итоге проиграли гораздо большее
20:14  Бомба под политический ландшафт Германии, - Олег Никифоров
18:10  Аманат-компот. КазЦИК озвучил победные проценты 6 каз-партий, прошедших в Мажилис
18:06  Путин и Си уже начали строить новый мир. Первые сенсации переговоров в Москве
16:37  Москва - Пекин. К визиту в Россию председателя КНР Си Цзиньпина, - В.Панов
16:07  Следком РФ возбудил дело на Гаагского прокурора Карим Хана (британец) и его подельников из банды "международных судей"
15:49  Замхокима Гурленского района Узбекистана Умиджон Джумагалдиев погиб в автокатастрофе
15:46  Узбеки выиграли чемпионат Азии по хоккею
15:00  ОБСЕ: Парламентским выборам в Казахстане не хватило прозрачности
11:46  Турецкая оппозиция торопится оправдать ожидания НАТО, - СП
11:05  Могут и расстрелять. Экс-премьер Пакистана Имран Хан официально обвинен в терроризме
10:44  Рахмон вылетел на водную конеренцию в Нью-Йорк
10:33  Наследницу испанского престола красавицу-принцессу Леонор на 3 года забривают в армию
10:32  Межвидовая грызня в Киевской крынке, - И.Логинов
10:28  Последнее китайское или Радость через силу, - В.Можегов
09:30  О социально-экономических перспективах Центральной Азии, - В.Чушкин
08:50  "Коллективный Запад" все отчаяннее цепляется за свое ускользающее доминирование", - В.Путин (статья в "ЖЖ")
08:44  "Рациональный выход из украинского кризиса найдется".., - Си Цзиньпин (статья в РГ)
08:41  КазТеннисистка Елена Рыбакина выиграла супер-турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
08:39  В новый КазПарламент по спискам проходят 6 партий: от "Аманата" до ОСДП
03:19  Пункт и значение: с чем Си Цзиньпин начинает поездку в Россию
03:14  FP: вооружение Украины поможет США подготовиться к войне с Китаем за Тайвань
03:13  5 цветов и имя для ребенка. Как "новый Казахстан" выбирал парламент
02:24  Только бизнес: почему Китай продает американский госдолг
00:52  Пентагон тревожит безопасность его военных баз в Сирии, - И.Субботин
00:50  Визит Си в Москву напомнит хождение по канату, - В.Скосырев
00:37  Украиной правит вооруженная богема, - Максим Соколов
00:22  Индия на распутье: 8 причин для дружбы с Россией
00:09  Закулисье борьбы за власть. Как Ельцин переиграл всех в марте 1993-го (история)
00:00  Власти Великобритании строят антиутопию, в которой думать - уже преступление, - С.Князев
Воскресенье, 19.03.2023
22:55  Трампу грозит тюрьма за слишком бурную личную жизнь
22:53  Москва. Выставка "На перекрестке цивилизаций" рассказывает о евреях Средней Азии
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Политика не терпит слабости, - Ирина Алкснис
10:51 21.03.2023

Политика не терпит слабости
Ирина Алкснис
обозреватель РИА "Новости"
21 марта 2023,
"Жест неповиновения" – именно так западные СМИ дружно охарактеризовали поездку Владимира Путина в Мариуполь, напрямую связав ее с "ордером на арест", выданным Международным уголовным судом в отношении российского президента буквально за сутки до его визита в Донбасс. Использованный изданиями эпитет defiant также можно перевести как "непокорный", "дерзкий", "вызывающий".

В этот момент глаза начинают наливаться кровью и хочется, перемежая речь нецензурными выражениями, спросить: с чего это вдруг лидер суверенного государства должен "повиноваться" непонятно кому? В общем, ровно та же тема, что и с "миром, основанным на правилах", ссылка на которые стала столь популярна по обе стороны Атлантики в последние годы: что это за правила? Где их можно прочитать? Кто их писал и установил? Почему их надо соблюдать?

Возмущение это, конечно, носит очень искренний и эмоциональный характер, но в то же время оно отражает несколько однобокий взгляд на проблему. У власти же куда более сложная и глубокая природа. Совсем не случайно при ее осмыслении и изучении возникло понятие легитимности, которая вовсе не равна легальности/законности. Вполне себе возможны варианты, когда власть является легальной, но не легитимной, и наоборот – незаконной, но вполне себе легитимной (1917 год в России дал нагляднейшие примеры и того и другого).

В общем, легитимность – это принятие соответствующим обществом той или иной власти над собой. Причем это касается не только государственного уровня, на мировом все работает аналогично: все – ну или почти все – страны мира добровольно принимают те или иные ограничения и обязательства, которые накладываются на них международными структурами, будь то ООН, МОК, ВТО, ОБСЕ или десятки иных институтов.

Более того, неписанных и неофициальных ограничений тут едва ли не больше. Глобальная гегемония США и Запада в целом – именно про это. Данный статус-кво никогда и нигде не был прописан и никем не утвержден, но три десятилетия мир жил в системе если не прямого подчинения Вашингтону, то молчаливого согласия с его лидерством. Какие-то его конкретные решения и действия могли вызывать недовольство, возражения и даже протесты других государств, но на ситуацию это в конечном счете практически никак не влияло.

Это и был тот самый мир, основанный на неписанных правилах, которым в течение почти 30 лет в добровольно-принудительном порядке следовали все.

Что же изменилось?

Да все очень просто: глобальная гегемония Запада никогда не была законной, но теперь она на глазах теряет – уже потеряла – свою легитимность. В результате Штаты и Европа обнаруживают, что они повсеместно натыкаются на сопротивление, что процессы выходят из-под их контроля по всей планете, даже в тех местах, которые, казалось, веками беспрекословно следовали в их фарватере.

И что же делать уже фактически бывшему гегемону? Можно ли исправить ситуацию и вернуть все взад?

Ну, теоретически можно. Власть всегда и везде требует периодического подтверждения силой. Оттого, собственно, в девяностых и нулевых немного было желающих вступать в прямое противоборство с Западом: все видели, что тот сделал с Югославией, Ираком и Ливией. Так что, чтобы восстановить столь желанный статус-кво, американцам с европейцами всего-то и нужно повторить этот фокус с Россией. И с Китаем. И с Ираном. И с КНДР. И с Турцией. Но хотя бы с Россией.

Но это в теории. А на практике силенок-то – причем необязательно военных, можно и экономических или политических – очевидно не хватает.

Это, собственно, одна из главных причин потери легитимности любой власти – внутреннее ослабление, неспособность обеспечивать и поддерживать свой статус, справляться с возникающими вызовами. И Запад ныне оказался именно в таком положении.

А вот самое худшее, что можно делать в подобной неприятной и действительно сложной ситуации, – это заниматься пафосной и псевдовнушительной говорильней, обвиняя в "неповиновении" и требуя подчиняться себе на основе "правил", будучи при этом неспособным действием подкрепить свои заявления и что-либо изменить в реальности.

Политика – тем более мировая политика – признает силу, ценит решительность и уверенность в себе и совершенно не терпит слабости.

Так что чем громче Запад обвиняет Путина в непокорности и дерзости, чем чаще он озвучивает негодование по поводу возмутительных действий нашей страны на Украине, в Африке, на Ближнем Востоке или в Латинской Америке, тем более жалким и слабым неудачником он выглядит в глазах остального мира, тем больше желающих сделать собственную попытку по освобождению из-под атлантического контроля. Потому что ничего, кроме слов, Запад не может противопоставить России и ее успехам.

Источник - vz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1679385060


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- О предварительных итогах явки граждан на 22.10 ч.
- Маулен Ашимбаев встретился с наблюдателями ОБСЕ
- Премьер-Министр РК провел заседание Энергетического совета
- Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан
- Предварительная оценка выборов 19 марта
- Казахстанским медучреждениям обеспечат свободу в выборе поставщиков информсистем
- Государственный советник провел встречу с руководством Миссии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ по наблюдению за выборами
- Фактор добрососедства
- Алихан Смаилов провел встречу с главой МИД Великобритании
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  