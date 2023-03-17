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Виды на нового Казпремьера, - Данияр Ашимбаев
11:18 21.03.2023

​Виды на премьера
Согласно ст. 70 конституции правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным Мажилисом, т.е. после подведения окончательных итогов и регистрации депутатов.

Это будет, понятно, не 20 марта, а скорее всего уже после праздников.

И вопрос, кто займет пост премьера - по мере завершения выборного процесса - становится все более ключевым.

Нынешнее правительство, как видно, оценивает свою работу очень высоко и явно не против переназначиться.

Вместе с тем, премьер Алихан Смаилов не слишком популярен. Экономические достижения правительства крайне сомнительны и смена премьера и части правительства вполне вписывается в процесс обновления, анонсированный главой государства.

При выборе премьера есть три критерия. Во-первых, желательно, чтобы глава правительства был практиком (если премьеров за годы независимости чисто "кабинетными" были Масимов и сам Смаилов). Во-вторых, пост премьера часть регионального баланса в верхних эшелонах власти (сейчас есть определенный дисбаланс в сторону Юга). В-третьих, для преемственности политики премьером, как правило, становится первый вице-премьер. Ну есть еще и фактор парламентского большинства, который как-то никак не актуализировался.

По указанным критериям наиболее вероятный претендент первый вице-премьер Роман Скляр (по-казахски он говорит, северянин, имеет опыт работы и в правительстве, и в акиматах, и даже в парламенте). За всю историю Казахстана было только два премьера-неказаха - Виктор Радус-Зенькович и Сергей Терещенко (соответственно, первые главы правительств Советского и Независимого Казахстана), но что мешает появиться третьему?

Второй кандидат, кандидатуру которого активно обсуждают в коридорах власти, это лидер "Аманата" Ерлан Кошанов. Опытный руководитель и сильный политик (нынешняя выборная кампания это лишний раз показывает). Его назначение премьером после вполне очевидной победы "Аманата" на выборах было бы хорошо воспринято обществом. Но тут же возникает не менее сложный вопрос - кто тогда сможет стать спикером нового Мажилиса? Ведь большинство новых депутатов не будут обладать парламентским опытом и возглавить парламентское большинство и новый Мажилис должен будет сильный, опытный и авторитетный политик, а альтернативы Кошанову в списке особо не видно. Правда, баллотируется еще и бывший спикер Измухамбетов. Но его стаж в этой должности был очень короткий.

Из акимов называют кандидатуры Досаева и Касымбека, безусловно, вполне готовых к этой должности, но кому тогда доверить мегаполисы?

Все вице-премьеры также ходят в кандидатах, причем лидирует Жумангарин.

С другой стороны, в отличие от работы в АЗРК, в правительстве за ним пока нет бесспорных достижений. Жамаубаев работал в основном в столичных кабинетах. Тлеуберди и Койшибаев - дипломаты (а после глав государства и его администрации еще один дипломат будет перебором). Кульгинов амбициозен, но не популярен в обществе.

Так что основными претендентами являются все-таки Смаилов (удобен как громоотвод, да и ожиданий от улучшения работы правительства при смене главы все равно особых нет), Скляр и Кошанов. Посмотрим, какое решение примет глава государства.

Автор:
Ашимбаев Данияр
17.03.2023

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - turanpress.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1679386680


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