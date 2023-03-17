Релокация и/в Казахстан. Ждать нельзя работать, - Р.Рысмамбетов

12:38 21.03.2023 Релокация. Ждать нельзя работать

Вот уже год с начала военного конфликта в Украине и антивоенных санкций в отношении России – мы предвкушаем, что буквально завтра к нам потоком устремятся западные компании, но пока дождались менее 100 компаний.



В декабре 2022 года, Tengrinews даже публиковали информацию МИД РК – какие компании готовы переехать к нам из России. Вот цитата из сообщения.



Honeywell (США) – открытие регионального офиса по Центральной Азии в Алматы (ранее региональный офис находился в Москве), налаживание производства шкафов управления в Алматы (открытие сборочного производства 20 июля) и газоанализаторов в Атырау (открытие сборочного производства 25 ноября); возможность открытия производства счетчиков и электроприборов в последующие годы.



InDriver (США) – перенос регионального офиса и релокация команды специалистов. Ранее региональный офис находился в Москве, компания релоцировала офис в Алматы.



Ural Motorcycles (РФ/США) – локализация производства мотоциклов тяжелого класса для экспорта в третьи страны. Компания перенесла часть своих производственных мощностей из города Ирбит и запустила производство в Петропавловске.



Weir Minerals (Великобритания) – производственный центр по сборке и восстановлению насосного оборудования, гидроциклонов, запорной арматуры. Открытие производственной площадки состоялось в сентябре на территории индустриальной зоны Алматы.



Fortescue (Австралия) – перенос офиса в Казахстан, акцентирование евразийских проектов по зеленому водороду на Казахстане. Компания закрыла офис в России и зарегистрировала компанию на площадке МФЦА.



TikTok (КНР) – открытие регионального офиса по странам Центральной Азии и Кавказа и расширение сотрудничества с Казахстаном. Компания заморозила деятельность офиса в Москве и открыла региональный офис по странам СНГ в Алматы в октябре.



Marubeni (Япония) – частичный перенос представительства из России в Казахстан. Компания реализовала частичный перенос представительства. В настоящее время основную деятельность компании по региону курирует офис в Алматы.



RIVAL (РФ) – производство аксессуаров для автомобилей. Компания перенесла производство автомобильных чехлов на сиденья, ковриков для салона и багажника в Костанай.



ООО "Завод ЛСТК" (РФ) – производство легких стальных тонкостенных конструкций. Проект релоцирован, ведутся земельные работы на территории СЭЗ Qyzyljar.



"Группа компаний ПКВ" (Литва) – перенос производства жидкокристаллических телевизоров. Проект релоцирован, запуск первой производственной линейки телевизоров состоится в декабре.



Emerson (США) – производство датчиков давления. Открытие сборочного производства состоялось 12 октября.



Koppert (Нидерланды) – производство биоудобрений и средств защиты растений. Компания релоцировала офис и сотрудников в Алматы, планирует начать строительство завода в 2023 году.



R-Vent Medical (Турция) – производство дыхательных контуров для аппаратов ИВЛ совместно с Novamed. Проект релоцирован, определена площадка в Астане, подписано соглашение по трансферу технологий с Novamed (Нидерланды). Ожидается поставка оборудования до конца года.



United Concrete Canvas (Великобритания) – производство бетонных полотен. Компания открыла офис в Астане в августе.



Knauff (Германия) – строительство завода по производству гипсокартона. Компания приняла решение по открытию завода, в настоящее время разрабатывается проектная документация.



Reimann (Германия) – строительство завода по производству прицепной сельскохозяйственной техники. Компания готова реализовать проект на территории СЭЗ Qyzyljar. На сегодня готовится пакет документов для регистрации в качестве участника СЭЗ. Планируется выделение земельного участка.



Great Wall Motors (КНР) – производство автомобилей. 16 ноября Президент Токаев дал старт строительству завода по производству автомобилей.



Trancso (Чехия) – открытие офиса транспортно-логистической компании. В августе компания заявила об открытии представительства в Казахстане после закрытия офиса в России для сохранения присутствия в регионе.



АО "АвтоВАЗ" (РФ) – сборка автомобилей моделей Lada Granta и Lada Vesta. Запущен процесс сборки первого опытного кузова для отработки технологии и проверки состава машинокомплекта.



Air Liquide (Франция) – новые проекты в сфере декарбонизации по производству голубого и зеленого водорода. Определены объемы финансирования проектов, предполагаемых к реализации совместным предприятием ТОО "Эр Ликид Мунай Тех Газы" в Казахстан по проекту "Установка производства водорода на ТОО "ПНХЗ", производство сжатого воздуха и азота для проекта полиэтилен на СЭЗ "НИНТ".



Alstom (Франция) – создание сервисных центров в регионах Казахстана. Релокация российских производителей комплектующих. 29 ноября состоялось подписание рамочного соглашения между правительством Казахстана и Alstom Holdings SA о базовых принципах по реализации проектов, производству и сервисному обслуживанию электровозов и оборудования для подвижного состава и инфраструктуры железнодорожного транспорта в Казахстане.



А вот список крупнейших иностранных производителей в РФ и их выручка за 2021 год в рублях (данные из российского Forbes):



Volkswagen Group – ₽517 млрд;



Leroy Merlin – ₽347,2 млрд;



Groupe Renault – ₽310 млрд;



Philip Morris International – ₽392,9 млрд;



Apple – ₽266,3 млрд;



JT Group – ₽345,5 млрд;



Toyota Motor – ₽332 млрд;



Ingka Group – ₽299,2 млрд;



Samsung Electronics – ₽288,7 млрд;



Elo Group – ₽278,8 млрд.



В первом списке явные не лидеры российского рынка и не мировые гиганты, а часть желающих переехать из РФ в Казахстан – не иностранные, а российские бренды, которые для простоты доступа к запчастям переместили юридические адреса в Казахстан. Некоторые потенциальные релоканты – уже работают в Казахстане не первый год. Тот же Knauff или Emerson.



Из второго списка никто новый в Казахстан не приехал, потому что перенос российских операций в уже имеющийся казахстанский офис – не релокация.



Вообще, перенос производства компаниями рассматривается обычно не один год. Сначала просчитывается экономика, затем много раз менеджмент компании выезжает на место будущего местоположения завода и неоднократно просчитываются макро и микро экономические риски.



Создается новая экономическая модель, финансовая, логистическая, операционная, управленческая – потому что перемещение из страны в другую местность, климат, часовую зону – это не просто возвести новый цех, покрасить и поставить оборудование.



Переезд – таит в себе еще и кадровые риски: найдутся ли нужные кадры и можно ли будет на первых порах привезти костяк из другой страны.



Казалось бы, что легче, когда речь идет о группе программистов, которым нужен компьютер, интернет и кофейня. Однако вокруг программиста есть еще и своя среда – поликлиники для лечения, школы для детей, родственники и так далее, то есть даже простой переезд самой мобильной работающей группы – несет в себе массу сложностей.



Поэтому процесс переноса деятельности мировых компаний в Казахстан из России – не утопия, а скорее долгосрочная и многотрудная работа.



Для начала, иностранцам нужно понять инвестиционный горизонт. Из личных бесед знаю, что половину 2022 года американские, европейские и азиатские компании, заявив о приостановке работы в РФ – ждали пока ситуация "рассосется сама".



Быстрые на подъем были только российские интернет-магазины, которым нужен был SWIFT. Они и раньше работали удаленно, благо пандемия всех научила этому. Сейчас, когда стало понятно, что санкции могут продлиться как иранские (десятилетия), производственники начали чесать затылки.



Самыми консервативными являются производственники. Им нужно 1–2 убыточных года и полная остановка производства. Тогда они начнут искать местных покупателей на свое производство и лишь не найдя их – начнут прикидывать перенос производства.



Поэтому многие производственные компании задумаются над переносом лишь в апреле-июне 2023 года.



Лишь в январе-феврале нынешнего года, казахстанские консультанты постепенно начали получать запросы от иностранных дипломатов и отраслевых ассоциаций на консультации по вероятному переносу производств.



Что потребуется иностранному производителю для переноса? Именно вся та же инфраструктура, которую иностранцы и местные не могут получить и предыдущие 20 лет: земля, электричество, вода, логистика, прозрачная и понятная налоговая система, готовые местные кадры или возможность их привезти законно из другой страны. И само собой прозрачные судебные решения по хозяйственным спорам.



Сейчас, можно сделать определенную скидку на то, что под боком уже готовый и наработанный рынок – российский – поэтому с какими-то неидеальными вещами иностранный производитель будет мириться.



Но тут есть определенный Доктор Джекил и Мистер Хайд нашего госаппарата. Центральное правительство бегает вдоль казахстанско-российской границы, совершая призывные жесты, заманивая иностранцев, а когда они, польстившись, все же приезжают в регион – на уровне местных акиматов их ждет жестокое разочарование: проблемы получить землю с удобной инфраструктурой и логистикой, налоговая система несложная, но быстроизменчивая – могут в начале года попросить выплатить часть налогов. Техусловия в виде электричества и воды – отдельная головная боль.



Больше всего потенциальных релокантов пугает, что нередко в акимате гостеприимно говорят: "Не переживайте, поднимем вопрос до правительства/президента и все вам сделаем в лучшем виде". Если простые вещи надо решать чуть ли не с администрацией президента – то как быть с проблемами посложнее?



Есть золотая цитата – "если летчик идет на вылет как на подвиг, то к вылету он не готов". Если в правительстве есть специальная структура вроде "Казинвест", готовая брать за руку инвестора и ходить с ним по нашим бюрократическим джунглям – значит, проблемы действительно есть, что просто в акиматах и правительстве не справляются с такими вещами как общение с инвесторами.



Есть и другие проблемы – это слабая связь между правительством и акиматами. Сначала на местах подрисовывают себе показатели, высылают их в центр, а там их немного покрывают лаком и показывают президенту. А потом вся цепочка исполнителей удивляется – почему им дают такие сложные поручения.



По этой причине, есть определенные нестыковки между желаемым и действительным. Кроме того, не только потенциальным релокантам – и собственные, родные, местные компании годами не могут пробить себе землю, базовые условия бизнес комфорта. А обилие организаций по защите бизнеса и посредничеству между бизнесом и правительством скорее говорит о том, что в стране анти-бизнес-среда, а правительство с акиматами живут в том прошлом, где они "дают дышать бизнесу", а не бизнес содержит их на свои налоги.



Именно поэтому, когда правительство и курирующий его олигархат создали сложные условия для любого бизнеса, Астана одумалась несколько лет назад и объявила о программе экономики простых вещей – надо начинать с базовых производств. Не знаю, в каком состоянии сейчас программа и сколько гвоздей или кафеля может производить Казахстан – но есть печальные подозрения.



Порой даже неудобно отмечать такие вещи в десятый раз за последние 15 лет. Но релокация иностранного бизнеса к нам с большой долей вероятности будет означать ущемление местных компаний в правах, приоритет иностранных компаний: "все конфеты гостям". Это не вина нынешнего правительства (хотя там работают большинство тех, кто закладывал основы бюрократических барьеров), а просто мы никогда не были государством, привлекательным для инвестиций и бизнеса. Основным источником богатства у нас были недра и бюджет, за редким исключением. 88–90% прямых иностранных инвестиций всегда было в нефть и металлы. Так что опять мы стоим на пороге переосмысления смысла и сути существования Казахстана как государства – "государство-нефтевышка" или "государство, само определяющее свое развитие".



Любой приезд иностранного инвестора – это не прохождение автоматизированной рутины, а это МЕРОПРИЯТИЕ. И пока правительство и акиматы так к этому относятся – пользы от релокации мы не увидим, потому что так и будем защищать незыблемость устоев бюджетных хищений.



Автор:

Рысмамбетов Расул

17.03.2023 Источник - turanpress.kz

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