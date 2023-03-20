Особо опасен для лохов. Как мутировал майдановирус, - Дм.Выдрин

12:51 21.03.2023 В лихие девяностые возник такой типаж неугомонных братков, которых ничего не брало. Вроде израненные вусмерть на стрелках, вроде окончательно приговоренные на толковищах, вроде сбежавшие навсегда в "страну Баунти", ан нет.



Появляются вдруг из небытия и предъявляют претензии на ништяки, которые давно поделены подельниками. Таких хоронили особенно пышно. А на памятниках писали: "Братан, ты умер. Понял!"

Когда несколько лет назад похоронили Джина Шарпа, я сгоряча подумал, что он умер. Некролога писать не стал, хотя и был лично знаком. Только посмотрел на его последнее фото и с сожалением вспомнил японскую максиму: "Красиво стареют лишь добрые люди".

А Джин был недобрым. Но его раз за разом вызывают. И некому крикнуть: "Братан, ты умер. Понял!".



Вот опять его дух реет, скажем, над проспектом Руставели в Тбилиси.

Когда там начались протесты я, признаться, не поверил в их серьезность. Уж слишком показался ничтожным повод. Это в РФ понятие иноагент имеет негативную коннотацию. В Грузии же – скорее элитное отличие. Ну, как "агент 007" с лицензией на любые противоправные действия.

Вспомнилась даже, из тех же лихих годов, присказка о том, что это у дремучих совков триппер – неприличная болезнь, а у правильных пацанов – как медаль за храбрость.

Соответственно, протесты вроде бы как против почетных званий всерьез не воспринимались, хотя и понимались.



В той же юности мой друг Виталий всегда, как тогда говорили, "кадрил" девушек в метро. Пришлось напомнить ему: "У тебя же семья, маленькая дочка Вероничка, еще меньшая зарплата. Зачем тебе это суета?"

Он ответил: "Старик, надо постоянно поддерживать форму. В первую очередь для самоуважения. И вдруг потом пригодиться!"

Вот и думалось сначала, что эти спиритические сеансы по вызову духа Джина Шарпа – просто дежурный тренинг. Типа учебных воздушных тревог. Но нет. Не учебные! Может, повод для самоуважения? По крайней мере для теряющих геополитические навыки и возможности бриттов…

Впервые пришлось задуматься о глубинной, реальной сути "цветных бунтов" лет двадцать назад. Тогда у меня прямо под окнами колыхалась "оранжевая революция". И я стал протоколировать каждый ее день.



То есть в духе ежедневного дневника описывал настроения и действия, лозунги и кричалки, обещалки и давалки.

В итоге получилась толстая книга. Назвал ее лаконично "В ожидании героя". Почему так? Да потому что психология толпы, как оказалось, калькирует психологию ветреных барышень: любят героев, хотя мечтают выйти замуж за победителей.

Соответственно, предрекал быстрое угасание пламенных чувств к герою того "майдана" – Ющенко, что и произошло, потом.

Но сейчас не об этом.



Перелистывая день за днем те свои наблюдения, вижу, что двое рядом стоящих в описание суток практически не отличаются. Но через две недели – картина разительно другая.

Это полный эффект мультипликации – соседние "рисунки" почти тождественны. Но двухнедельное их различие уже поражает: другие краски, интонации, смыслы.

В том-то, собственно, и заключалась социальная технология Шарпа – все делать максимально постепенно. Чтобы между жеманным дарением полиции гвоздик и брутальным сжиганием ее "коктейлями Молотова" было значительное временное пространство разогрева толпы.

Все же читали про медленное варение в чане живой лягушки. Майдан – оно самое.

Или, для радетелей природы, – другое более гуманное сравнение: самец ласки, перед спариванием со своей супругой, имеет интим с другими ласками. Это называется "предварительные ласки".

Так вот, особенность последнего тбилисского майдана как раз и заключалась в том, что он отказался от прелюдий. Не было никаких "предварительных ласк" с властью. Все было резко и сразу.

Вроде как дневник событий с вырванной серединой: начало и сразу конец. Без шарповской мультипликации, но при сохранении его очевидного почерка и влияния. Вот и думай после этого: умер Джин или нет?

Все больше склоняюсь к мысли, что мутируют не только искусственные биологические конструкции, но и искусственные социальные. Коронавирус, например, за последний год мутировал так, что фактически обратился против своих создателей.

Подобная мутация наблюдается и с "майданами". Тот же грузинский майдан, на мой взгляд, несет ни столько угрозу России, против которой он артикулирован, сколько Западу, который его социально-технологически породил. Бывает.



Объясню почему. Но сначала – очередная гипотеза. У всех проимперских образований существует метрополия и периферия. Российская была, пожалуй, единственным типом империй, где периферия жила часто лучше, богаче, жирнее своего центра.

Особенно это касалось Украины и Грузии. И в царское, и в советское время, и уже в современное. Напомню, что все их олигархи выросли из российских преференций на энергоносители.

Не буду вдаваться в историю, но напомню, что украинскому "заможному" (состоятельному) казачеству удавалось жить лучше центра и будучи политически "под Москвой", и "под Варшавой".

Шляхта последней всегда жаловалась, что "украинским вассалам" польская казна оплачивает все самое лучшее – оружие, коней, фураж, – что не снилось самому панству. А это просто были отступные за лояльность. Союз позже просто воспроизвел эту матрицу.



А Современной России она досталась по наследству вместе с ее психологической парадигмой – "беру, но презираю".

Напомню, что все украинские олигархи, которые истово финансируют элитные нацистские военные подразделения типа "Азова"*, выросли из российских скидок, преференций и льготных кредитов.

Подобная ситуация была и в солнечной Сакартвело.

Довелось как-то участвовать в узком застолье с тогдашним президентом Шеварднадзе. Подгулявший уже его пресс-секретарь вдруг поднял тост "За русских!" Потом, лукаво отвечая на недоуменный взгляд своего шефа, уточнил: "За русских лохов, которые нас почти бесплатно обеспечивают газом, нефтью, даже своими лучшими женщинами!"

В странах с подобной элитной психологией, "майдан" – не экстремальная форма смены хозяев как во многих других, а радикальная форма смены лоха. Иначе говоря, "майданы" в различной среде различаются не меньше, чем греко-римская борьба и греко-римская церковь.

Любимая фраза президента Зеленского – "я не лох". И это не случайно. Это Ющенко думал, что меняет на первом "майдане" хозяина. А более изощренный в интригах кэвээнщик уверен, что на втором уже поменяли лоха.



Второй украинский "майдан" произошел аккурат тогда, когда РФ задумалась, куда уходят сотни миллиардов долларов скидок на энергоносители "братской державе". А лох не должен думать! Он должен тупо платить – иначе его меняют.



Это Запад думает, что нашел себе верного слугу в Восточной Европе. А хозяева Украины уверены, что нашли нового лоха. Сто миллиардов долларов за один год. Бинго! Ну, а потери – людские, производственные, инфраструктурные – так это по другой статье.

Кто считает битую посуду в казино, когда идет большая и выгодная тебе игра?



В Грузии – налицо аналог подобного мутировавшего "майдана". Поэтому и торопятся так, вырывая десятки промежуточных страниц из методичек Шарпа. Поэтому так легко забывают недавнее прошлое. Поэтому с такой неожиданной готовностью меняют политических кумиров.

Там толпа коллективным инстинктом поняла, что Россия сейчас начнет задумываться: "а тому ли я дала?" Значит, пришло время резко и четко менять терпилу.

Был когда-то один российский толстосум, кажется, куртуазный Полонский, который публично призывал посылать в одно место всех нищебродов, у которых нет хотя бы одного миллиарда. Сегодня Зеленский фактически воплотил этот сценический урок. Он посылает в это место всех западных лидеров, которые пытаются сфоткаться с ним, не привозя миллиарда.

А чего? Выглядит круто – и подданным нравится. Нравится, когда их начальник ведет себя со своими фактическими хозяевами как со слугами. Нравится, когда неделями не отвечает на звонки Макрона, унижает Шольца или публично тискает тело комиссарши ЕС.

А ближе к выборам, уверен, и сам Байден будет выпрашивать у него аудиенции…

Все по законам садо-мазо жанра, детально описанного моим незабвенным приятелем Эдичкой в романе с пророческим названием "Палач".



Вот за это же и стоит новый грузинский майдан. За новый геополитический дизайн: за "партнеров", которых одновременно можно "доить" и презирать. За криптолохов.

Лет пятнадцать назад я спросил у тогдашнего идеолога грузинских реформ Кахи Бендукидзе: "Что объединяет так горячо любящих друг друга грузинских и украинских реформаторов?" Тот не задумываясь ответил: "Карго культ". И сам же расшифровал: "Неистовая страсть к халяве".

И ведь прав был "толстый парниша".



Шарп когда-то покровительственно рассказывал мне в Бостоне, как с помощью цветных революций Штаты будут управлять миром "мягкой силой".

Что-то пошло не так. Даже маленькая Грузия лихо вертит на своем "майдане" громадные Штаты. Ведь именно последние поддерживают горячее желание первой деньги у них брать, но не отчитываться.

А в этой взаимной "поддержке" всегда выигрывает тот, кто больше любит деньги. Тут у грузинской элиты нет конкурентов. Разве что украинская.

* Экстремистская организация, запрещена в РФ



20.03.23 Источник - ukraina.ru

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