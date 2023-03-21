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Россия и Китай встали плечо к плечу в решающий момент истории, - Тимофей Бордачев
13:08 21.03.2023

Программный директор клуба "Валдай"
21 марта 2023,
Отношения России и Китая – это одновременно самое важное и самое сложное по своему устройству международное партнерство современности. Важное, потому что только эти две державы обладают (каждая) совокупными возможностями для того, чтобы противостоять Западу. Сложное в связи с тем, что их отношения между собой могут быть основаны только на равенстве. А именно такой тип взаимодействия является наиболее редким, как учит нас история международной политики.

Более того, практика общения между государствами его фактически не знает. Было несколько редких исключений: СССР и США в ходе Второй мировой войны, Россия и Франция в начале Первой мировой, а еще глубже в истории – Россия и Великобритания в борьбе с захватническими планами Наполеона. Заметим, что во всех этих случаях великие державы объединяли силы именно в ходе военных действий.

Современное партнерство России и Китая – это партнерство мирного времени, и в этом его основное отличие от приведенных примеров. Оно изначально не было направлено против кого-либо из их международного окружения. Хотя атмосфера в мировой политике грозовая, и вероятность завершения эпохи сравнительного всеобщего мира весьма вероятна.

Вышедшие накануне встречи в верхах в китайских и российских СМИ статьи Владимира Путина и Си Цзиньпина показали нам единство взглядов руководителей двух великих держав на важнейшие проблемы современности. Их встреча и первые этапы переговоров в Москве стали иллюстрациями высокой степени доверительности и отсутствия в отношениях "подводных камней". Отметим, что разрушение доверия между различными государствами мира – это один из главных инструментов внешней политики США и Запада в целом.

Американцы вообще ведут себя как школьница, которая пытается преуспеть, стравливая между собой одноклассниц и играя на их комплексах. Но в этом смысле Китай и Россия действительно могут похвастаться солидной устойчивостью к негативному внешнему воздействию. Несмотря на множество унаследованных от прошлого предрассудков и кропотливую работу Запада, отношения Москвы и Пекина давно миновали этап, когда подозрительность возможна даже теоретически.

При этом мы видим, насколько главы Китайского и Российского государств отдают себе отчет в сложности проблем, с которыми имеет дело наше стратегическое партнерство. И вместе с тем демонстрируют понимание отсутствия у этих проблем простых решений. Именно поэтому Москва и Пекин выбрали настолько многоплановый подход к обсуждению двусторонних приоритетов и донесению их содержания до широкой публики. Визит председателя КНР в Россию продлится три дня, в ходе которых пройдут и закрытые переговоры "с глазу на глаз", и консультации с участием широкого круга представителей правительств обеих держав. Особенностью этой встречи также стала упомянутая публикация статей Владимира Путина и Си Цзиньпина в "Российской газете" и "Женьминь жибао".

Вообще, "перекрестная" публикация статей лидеров государств перед их встречей и переговорами не является самым распространенным явлением в международной политике. Это практически не встречается в дипломатической практике. Бывает, что лидеры стран выступают со статьями в ведущих газетах государств, куда они направляются с визитами. В ряде случаев, как это бывает обычно в отношениях США и их сателлитов, такие тексты представляют собой инструкции, которые в Европе или Японии должны принимать "к исполнению". Там все достаточно просто, а дискуссий и собственных интересов у вассалов не предполагается. Особенно упростились отношения внутри Запада в последние месяцы: теперь это военный союз во главе с США, где все решения принимают в Вашингтоне. Они же распределяют выгоды.

Россия и Китай создать между собой "вертикальный" тип отношений не могут никогда – это сложность нашего партнерства и это его сила. Поэтому перед статьями Владимира Путина и Си Цзиньпина стояла весьма непростая задача: обозначить не только единство взглядов на основные вопросы двусторонних отношений и мировой политики, но и нюансы подходов обеих сторон к их решению. В сфере международных отношений Китай и Россия противостоят тому, что Си Цзиньпин называет "деспотией", а Владимир Путин "ускользающим доминированием" Запада. Оба главы государства отмечают прогресс в двусторонних отношениях и огромное количество препятствий и сложностей – на международной арене. Очень важно, что китайский и российский лидеры отдают себе отчет в том, насколько титанической является их миссия разрушения диктатуры в мировых делах.

В отношении Запада позиция России является более жесткой и обусловлена прямым военно-политическим конфликтом вокруг Украины. В силу того, что по России Запад нанес удар в первую очередь, наши возможности говорить с США и их вассалами серьезно ограничены. Китайский подход традиционно был менее решительным, но сейчас достаточно быстро сближается с российским. Это видно по тексту статьи Си Цзиньпина. Пекин все больше теряет надежду на диалог с Западом. Сейчас для него важно не допустить опасного столкновения. В этом смысле Россия обеспечивает военное измерение борьбы за более справедливое мировое устройство, а Китай берет на себя экономическую и частично дипломатическую миссию. Недавние переговоры в Пекине между Ираном и Саудовской Аравией стали успехом не только китайской, но и российской дипломатии. И, конечно, поражением Вашингтона, привыкшего играть центральную роль во всем регионе Ближнего Востока.

В двусторонних отношениях все просто: главное – это и дальше работать над тем, чтобы они были выгодны гражданам обеих стран. Основу способности двух держав стоять плечом к плечу, "как скала посреди бурного потока", формирует их внутреннее развитие. Китайская и российская экономики не являются паразитическими в отношении окружающего мира. Для того чтобы развиваться, им не нужно держать остальных в страхе. Поэтому они не могут быть конкурентами или использовать друг друга в эгоистических интересах. Самым важным показателем в экономике является двусторонняя торговля, но также развитие инфраструктуры ("мосты и дороги") и человеческих контактов (туризм). В этой связи оба лидера отметили рост товарооборота, который в 2022 году вплотную приблизился к 200 млрд долларов. Сейчас он составляет, по данным китайской и российской статистики, порядка 185 млрд долларов в год.

С учетом того, что осознанная поддержка развития торгово-экономических отношений началась только лет 10–15 тому назад, а экспорт обеих стран традиционно ориентирован на Запад, такие цифры являются серьезным достижением. Также важным является постепенный переход к торговым расчетам в национальных валютах. Это, в принципе, одна из наиболее интересных тенденций современности, когда все больше государств стремятся избавиться от рисков, связанных с долларом или евро. Препятствиями для углубления сотрудничества могут быть существующие в Китае нетарифные ограничения на импорт многих товаров, российская привычка работать только с Европой, а также экономическая война против России со стороны Запада, заставляющая частный бизнес искать обходные пути и новые решения.

Это, однако, технические вопросы, которые так или иначе должны решать исполнительные органы властей обеих стран. Они и решаются по мере возникновения, что мы видим по реальным масштабам присутствия китайского бизнеса в России, несмотря на все "санкции" и угрозы со стороны Запада. Российская экономика также, хотя и с большим скрипом, поворачивается к Китаю и остальной Азии. Задача лидеров состоит в том, чтобы определять стратегию отношений. Мы не знаем сейчас всех подробностей многочасовых личных переговоров, состоявшихся в день приезда Си Цзиньпина в Москву. Однако сам факт настолько масштабного мероприятия в то время, когда Россия находится под колоссальным давлением Запада, уже определяет уникальность китайско-российских отношений. Нет сомнений в том, что эти три дня станут новым этапом в развитии партнерства, имеющего решающее значение для всего мира.

Источник - vz.ru
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